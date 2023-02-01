Как менялся уровень доверия россиян к банкам

Аналитический центр НАФИ с 2012 года измеряет уровень доверия россиян банкам, а с 2016 года – индекс NPS (Net Promoter Score), показывающий лояльность граждан к финансовым организациям.

В течение наскольких лет подряд вплоть до 2022 года и доверие, и лояльность россиян к банковским организациям заметно снижались.

Однако в новой социально-экономической ситуации, когда финансовой системе пришлось противостоять санкциям, ситуация поменялась коренным образом. На сегодняшний день:

82% россиян доверяют своему основному банку (в 2020 году уровень доверия составлял 59%).

70% россиян готовы рекомендовать свой основной банк друзьям или знакомым (в 2020 году – 37%).

43% россиян называют неудовлетворительную тарифную политику основным барьером для лояльности к банкам.

Подробную информацию вы можете найти в пресс-релизе во вложении или на сайте НАФИ.