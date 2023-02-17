Общество

Спецпроект «Доступность и экологичность общественного транспорта в городах-миллионниках»

Спецпроект «Доступность и экологичность общественного транспорта в городах-миллионниках» – это масштабное социологическое исследование о том, как жители городов-миллионников оценивают качество воздуха в своих населенных пунктах и влияние общественного транспорта на его состояние.

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Аналитический центр НАФИ и Инновационный центр «Безопасный транспорт» представляют исследование о том, как жители городов-миллионников оценивают качество воздуха в своих населенных пунктах и влияние общественного транспорта на его состояние.

 Ключевые факты исследования:

  •  67% жителей городов-миллионников считают, что за минувшие 3 года в работе системы общественного транспорта произошли видимые позитивные изменения;

  • 82% жителей крупных городов хотели бы, чтобы в городе появилось больше маршрутов с использованием электробусов;

  • 58% горожан оценивают состояние воздуха и атмосферы в городах-миллионниках как удовлетворительное.

Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы:

«По данным исследования, москвичи чаще жителей других городов-миллионников отмечают положительные изменения в работе городского транспорта и демонстрируют более высокий уровень удовлетворенности его работой. Это говорит о том, что мы движемся в правильном направлении. Своим опытом в решении транспортных вопросов мы всегда готовы поделиться с коллегами из регионов».

 Ирина Гильдебрандт, директор стратегических проектов Аналитического центра НАФИ:

«На основании данных, полученных в ходе исследования, можно актуализировать два важных фокуса работы по достижению целей, поставленных в национальном проекте «Экология». Это продолжение реализации практических шагов государственных ведомств по повышению качества и доступности общественного транспорта и повышение экологической осознанности граждан».

 Подробную информацию вы можете найти на сайте НАФИ.

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