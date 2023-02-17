Спецпроект «Доступность и экологичность общественного транспорта в городах-миллионниках»

Аналитический центр НАФИ и Инновационный центр «Безопасный транспорт» представляют исследование о том, как жители городов-миллионников оценивают качество воздуха в своих населенных пунктах и влияние общественного транспорта на его состояние.
Ключевые факты исследования:
67% жителей городов-миллионников считают, что за минувшие 3 года в работе системы общественного транспорта произошли видимые позитивные изменения;
82% жителей крупных городов хотели бы, чтобы в городе появилось больше маршрутов с использованием электробусов;
58% горожан оценивают состояние воздуха и атмосферы в городах-миллионниках как удовлетворительное.
Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы:
«По данным исследования, москвичи чаще жителей других городов-миллионников отмечают положительные изменения в работе городского транспорта и демонстрируют более высокий уровень удовлетворенности его работой. Это говорит о том, что мы движемся в правильном направлении. Своим опытом в решении транспортных вопросов мы всегда готовы поделиться с коллегами из регионов».
Ирина Гильдебрандт, директор стратегических проектов Аналитического центра НАФИ:
«На основании данных, полученных в ходе исследования, можно актуализировать два важных фокуса работы по достижению целей, поставленных в национальном проекте «Экология». Это продолжение реализации практических шагов государственных ведомств по повышению качества и доступности общественного транспорта и повышение экологической осознанности граждан».
Подробную информацию вы можете найти на сайте НАФИ.