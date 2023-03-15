Аналитический центр НАФИ представляет результаты исследования, насколько высок со стороны россиян запрос на инновации, и в каких сферах жители нашей страны ожидают прорывных технологий в первую очередь.
Ключевые факты исследования:
79% россиян прогнозируют развитие инноваций и новых технологий в 2023 году,12% сомневается в совершении технологических прорывов в ближайший год. Еще 7% придерживаются крайне негативной позиции и считают, что технологии точно не будут развиваться.
выше всего запрос общества на инновации и развитие в сфере медицины (49%), пищевой промышленности (44%), фармацевтики (41%), одежды и обуви (40%) и электроники (39%);
возможность развития новых технологий россияне связывают с улучшением экономического климата в стране (46%) и совершенствованием образовательной системы, развитием инженерной школы, стимулированием научной деятельности (45%).
Подробную информацию вы можете найти на сайте НАФИ.