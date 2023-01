Какие события произошли 11 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

Сегодня:

День заповедников и национальных парков России;

Международный день «спасибо»!

Исторические события дня:

1909 – В Нью-Йорке стартовала первая в мире женская автогонка

1917 – На территории России создан первый заповедник – Баргузинский

1919 – Совнарком принял декрет о введении продразверстки

1940 – В Ленинграде состоялась премьера балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта»

1957 – Руководством СССР принято решение о создании космодрома «Плесецк»

1960 – В СССР создан Центр подготовки космонавтов

Главное

• $/€ вниз: 69,6/74,54 ₽

• Microsoft обсуждает инвестиции в размере $10 млрд в OpenAI — разработчика ChatGPT

• Япония снова стала первой в рейтинге стран, паспорта которых дают больше всего возможностей для поездок без виз

• Компания Цукерберга прекратит поддержку VR-гарнитуры Quest первого поколения

• VK планирует вложить 300 млн ₽ в российские игровые студии в 2023-м

• Минцифры готовит пакет мер по возвращению уехавших ИТ-специалистов

• Глава АвтоВАЗа заявил о необходимости повысить утилизационный сбор на легковые авто, чтобы сохранить барьер для импорта

• По итогам 2022-го сокращение объёмов строительства в Подмосковье и СПб составило 13-16%

• Китайская компания оспаривает в суде охрану товарного знака Dyson в РФ

• ЦБ выдаст новую банковскую лицензию впервые с 2019-го — её получит «Банк Точка»

• Kismet Capital Group стала владельцем более 20% HeadHunter

• Суд в МСК заочно арестовал сына основателя «Вымпелкома» Бориса Зимина

• Суд в США признал Apple виновной в нарушении патентов на датчик измерения кислорода в крови

• Киргизия будет выдавать иностранцам 10-летние визы в обмен на инвестиции в $230 000

Наука и техника

• В 2024-м Apple начнёт переходить на использование дисплеев собственной разработки

• Популярность китайских смартфонов в РФ помешает распространению eSIM в стране

• Исследование ООН: озоновый слой на большей части планеты вернётся к значениям 1980-х примерно к 2040-му

• В Великой Китайской стене нашли более 130 секретных проходов

Культура

• Критики остались в восторге от первого сезона сериала The Last of Us

• «Фабельманы» и «Дом дракона» получили «Золотой глобус»

• Восьмой сезон шоу «Бойтесь ходячих мертвецов» станет последним

• Фильм «Титаник» покажут в кинотеатрах в третий раз

• Эдди Мерфи в эфире «Золотого глобуса» высмеял пощечину Уилла Смита на «Оскаре»

• Россияне назвали главных писателей 2022-го – Прилепин, Пушкин и Пелевин

• Кэмерон назвал причину успеха второго «Аватара» в прокате

Спорт

• Генсек РФС Митрофанов: «Счастливы быть в УЕФА. Хотим играть, нам нужно понять, как вернуться»

• РФС оплатил ежегодный взнос за членство в УЕФА. Сумма – 250 швейцарских франков

• «Манчестер Юнайтед» вышел в полуфинал Кубка лиги, разгромив «Чарльтон»

• КХЛ: СКА победил «Спартак», «Динамо» обыграло «Салават Юлаев», ЦСКА проиграл «Автомобилисту»

• НХЛ: «Питтсбург» ушел с 0:3 и победил «Ванкувер», «Рейнджерс» одолели «Миннесоту» по буллитам, «Тампа» забила 6 голов «Коламбусу»

• НБА: 43 очка Дончича не спасли «Даллас» от проигрыша «Клипперс», «Голден Стэйт» уступил «Финиксу»

• «Интер» обыграл «Парму» в 1/8 финала Кубка Италии

• «Барсу» обязали выплатить €8,5 млн Матеусу за незаконное расторжение контракта

Поддержите нас, подписавшись на телеграм-канал!