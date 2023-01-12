Ты можешь лучше: как избавиться от вины, что ты недостаточно хорош

Чувство вечной вины и стыда – изматывающее и разрушающее. Можно ли с ним что-то сделать?

Дефицитарное мышление

Засада в том, что начинается все невинно. Например, я бодрый и отдохнувший сажусь за проект и понимаю, что за неделю успею сделать пять задач. Но тут в голову приходит новая великолепная идея.

– А давай, – говорю я себе, – возьмем ее шестой задачей? Идея же классная, ну давай?

И немного поторговавшись с той частью себя, которая предпочитает не гнать лошадей и винишко со стейком, запихиваю шестую задачу в план, хотя знаю, что она лишняя. В этот момент я чувствую себя человеком-молодцом. А дальше начинаются сложности.

Поскольку задач стало больше (по причине вашего личного энтузиазма или энтузиазма вашего начальника, неважно), нужно придумать, как их все успеть сделать. Обычно с этой проблемой пытаются бороться менеджерскими инструментами: используют разные системы тайм-менеджмента, дробят задачи на кусочки, сверяют промежуточные результаты, чтобы не делать лишней работы, стараются эффективно использовать каждую минуту времени. Словом, тратят усилия на то, чтобы лучше себя организовать и выйти на новый уровень продуктивности.

Вот только это ничего не меняет, потому что всегда можно взять еще больше задач, всегда можно сделать их еще быстрее и затратить еще меньше сил. Всегда можно упрекнуть себя, что тут прокрастинировал, тут тупил, тут выбрал неэффективное решение, а тут вроде бы все сделал как надо, но у конкурентов все равно получилось лучше, быстрее, красивее. Откуда берется этот неумолимый дефицит и ощущение, что все, что делаешь – недостаточно?

Почему эту жажду невозможно утолить?

Причина проста, но не очевидна.

Действительно, что дают мне лишние задачи и успешное их выполнение? Это не деньги и прочие рациональные мотивы. Это чувство, что я молодец, что заслуживаю любви, уважения и признания.

Любовь, принятие, уважение – очень глубинные потребности. Они есть абсолютно у каждого человека и насыщаются через контакт с другими людьми, начиная от родителей и заканчивая социальным окружением. Мы понимаем, что нас любят, когда видим, что нам радуются, хотят проводить с нами время, заботятся о нас, принимают наши странности, прощают ошибки, прислушиваются к нашим словам. Все это крайне важно для нас. Нет ни одного человека, который счастлив, когда его обесценивают, не замечают, презирают (но есть люди, которые уверены в том, что их не за что любить, и это очень грустно).

Когда человек получает любовь и принятие значимых людей, ему легко поверить в свою ценность. Однако схема ломается, если этого не происходит. И тогда приходится включать усердие и выдавать достижения в обмен на любовь. В детстве, например, это может выглядеть так.

Папа возвращается с работы, и сын радостно бежит к нему, но папа не обращает на него внимания, лишь изредка заметит: «О, какой большой вырос! А ну-ка подпрыгни повыше!» И тот прыгает изо всех сил, чтобы порадовать отца и хоть на секундочку увидеть в его глазах вожделенное внимание. С возрастом прыжки заменят оценки в школе, которые сменит успешная карьера и прочие взрослые достижения, цель которых – порадовать отца (и даже тот факт, что отец, например, умер и о достижениях не узнает, ничего не меняет).

Если же достижений нет, ребенок огребает

Все бы ничего, вот только обмен любви на достижения не работает. В эмоциональном плане он приносит краткое облегчение (на меня обратили внимание! меня похвалили!), а затем ценность достижений девальвируется, их снова оказывается мало, и надо стараться еще, еще и еще.

Откуда растут ноги

Если говорить о том, откуда берется жажда брать на себя больше и доказывать, что чего-то стоишь, она берется из детства. Чаще всего подобное отношение к себе формируют родители, которые хвалят за достижения, но не склонны дарить любовь просто так. Это, кстати, может создавать занятные семейные конфликты в будущем, когда ребенок вырастает и обзаводится собственной семьей.

Например, девушка, чтобы расположить к себе недовольную мать, постоянно моет посуду и всячески помогает по дому, чтобы заслужить редкое: «Умница-дочка». Потом умница-дочка выходит замуж. Конфетно-букетный период остается позади, ей хочется, чтобы муж уделял ей больше внимания, и что она делает? Драит полы, полирует бокалы, наводит блеск и красоту – то есть воспроизводит ту модель отношений, что отлично работала с ее матерью. А муж видит, что жена все время занята уборкой и думает, что ей не до него и отдаляется еще сильнее. Если такая пара не умеет говорить о том, что между ними происходит, у них есть все шансы получить серьезный кризис в отношениях просто потому, что их семейные концепции о том, как надо демонстрировать потребность в любви не совпадают :)

Но мы отвлеклись. Усердие и достижения помогают завоевать пряники, но, во-первых, пряников никогда недостаточно, во-вторых, нельзя вечно одерживать победы, в-третьих, любое достижение можно обесценить:

– Заработал миллион? А почему не два?

– Построил миллиардную компанию? А Илон Маск людей в космос отправляет!

– Привел 1000 заявок по 50 рублей? А почему не 2000 по 40?

– Тебе сколько лет, двенадцать? Мне в твои годы уже четырнадцать было! ©

Однако жажду достижений могут спровоцировать не только родители. Это под силу и социальному окружению. Например, для меня таким неприятным опытом стала школа. В садик я не ходил и вдруг неожиданно для себя оказался в среде, где надо сидеть тихо, вставать/садиться по звонку, изучать кучу унылых вещей, а чтобы на тебя не ругались, получать хорошие оценки и не отсвечивать. Словом, требовалось демонстрировать послушание и усердие в обмен уже не на любовь, а просто на безопасность, на то, чтобы от тебя отстали. И тут тоже включался этот дефицитарный механизм: «А того, что я выучил, точно достаточно? Может, надо еще? А вдруг попадется сложная задача, с которой я не справлюсь, и меня расстреляют перед доской?»

Но все это детские переживания, а теперь-то все взрослые и сознательные, в чем проблема?

Давление в настоящем

Увы, взрослая жизнь лишь способствует, чтобы привычка оправдывать свое существование достижениями закрепилась. Большинство руководителей любят исполнительных сотрудников, которые делают побольше, а требуют поменьше. И это неудивительно:

Сегодня наш начальник приехал на работу на новой машине.

– Хороший автомобиль! – сказал я, когда он вышел.

– Ну, – сказал он, заметив мой восхищенный взгляд, – трудись, не жалея себя, и в следующем году я куплю себе машину еще круче. ©

Мой друг, который занимается организационным развитием (т.е. помогает компаниям понять, как они устроены, как организованы в них процессы и принимаются решения), рассказал такой случай. В одной организации он попросил всех менеджеров закрыть глаза и поднять руку тех, кто считает, что в организации дедовщина, причем по отношению к нему. Руки подняли 90% человек. Причем подняли и те, кого все считали «дедами». Этим людям потом предъявили: «Ты ведь сам насаживаешь дедовщину, со всех требуешь». И тут оказалось, что эти «деды» тоже находятся под колоссальным давлением со стороны первого лица. Например, человек на позиции топ-менеджера работает в компании три года, но считает себя новичком и переживает, что не соответствует стандартам. А потому с удвоенной силой плющит подчиненных и требует, чтобы они выкладывались на 1000%.

Что происходит, когда такие требования приземляются на психику, которая привыкла получать признание, уважение или хотя бы безопасность в обмен на достижения? Естественно, человек впрягается в эти игры. Если повезет и его достижения будут признаны, ему удастся время от времени чувствовать себя молодцом, хотя внутренний голос все равно будет шептать: «Мало стараешься, ты можешь больше». Ну а тех, чьи достижения не столь впечатляющи или игнорируются, ждет перманентный ад из вины, стыда, тревоги и вечного ощущения, что со мной что-то не так и надо стараться еще больше. Что, как мы знаем, не поможет.

Возникает вопрос, что делать?

Что делать?

Как вы понимаете, совет «отвлечься и просто не думать об этом» не работает. Это можно было бы и не писать, но мне нужен был повод вставить эту картинку:

Работа достучится везде

Осознать проблему

Вернее даже не столько проблему, сколько тот факт, что ее не решить тайм-менеджментом, повышением продуктивности и новыми достижениями. Однако одного осознания мало, иначе вы будете выглядеть как третий персонаж в этой притче:

На стройке работали три человека. Они выполняли одинаковую работу. Каждого из них спросили, что он делает.

– Я кладу кирпичи, – сказал один.

– Я строю дом, – ответил другой.

– Я стараюсь заработать акционерам побольше денег, чтобы они могли позволить себе богатую жизнь (и поблагодарили меня за это), – произнес третий.

Наблюдать за собой

Есть хороший способ, который помогает изменить привычное поведение – замечать свои действия, мысли и чувства. Фокус тут в том, чтобы не давать им оценку. Не нужно себя ругать: «Что я за дебил, снова нагрузил себя задачами», «Снова я бегу впереди паровоза». Не нужно пытаться что-то резко менять в своей жизни, бросать все дела и ехать на Гоа (да и сложно сейчас куда-то ехать). Спокойное наблюдение за собой принесет больше пользы, чем хаотичные попытки себя перестроить.

Почему так? Во-первых, потому что поведение, которое требует гнаться за достижениями, укоренено так глубоко, что работает большей частью автоматически. Сам факт, что вы начинаете его отслеживать, меняет ваше поведение, но, конечно, не сразу. Во-вторых, единственный экологичный способ себя изменить, не ломая об колено, заинтересоваться собой: «Как я устроен? Как принимаю те или иные решения? В каких ситуациях теряю голову, а в каких удается отстоять свои интересы?»

Помимо наблюдения за собой можно задавать себе вопросы: «Я собираюсь ввязаться еще в один проект, а нужно ли мне это сейчас?» Звучит просто, но удерживать фокус на своем поведении и не действовать на автопилоте, сложно.

Сфокусироваться на умениях

Еще один способ – перенести фокус внимания с результатов деятельности, на саму способность этих результатов добиваться. Например, если вы лишитесь всех своих достижений, какие умения, знания, способности, качества характера останутся с вами? Если не будет внешних результатов, на которые можно опереться, на что вы сможете опереться внутри себя? В чем вы круты, чем вам нравится заниматься, что наполняет вас энергией, независимо от результатов? За что еще вы себя цените?

Интересный опыт, опросить друзей и знакомых, за что они вас ценят. Скорее всего окажется, что не за то, что у вас крутая машина и вы выполняете кучу задач. А, например, за то что: «вы порядочный человек», «с вами интересно разговаривать», «вы не бросите друга в беде», «вы не трепло», «с вами надежно», «вы умеет хвалить», «вы умеете слушать». Как видите, здесь ничего нет про достижения и, уверен, что своих друзей и близких вы тоже цените не за достижения.

Насытить потребности

Мы уже говорили о том, что гонка за достижениями – это попытка утолить жажду в любви, признании и принятии. Вот только из достижений плохой жаждоутолитель, сразу хочется пить еще. А что поможет утолить эту жажду? Общение с людьми, которые вас ценят, дружба и любовь.

Люди, ориентированные на достижения, часто проделывают такой фокус. Они все силы вкладывают в работу, а дружбу подменяют отношениями на работе – попил кофе с клиентом, пообщался не только на рабочие темы – и вроде как восполнил дефицит общения. Вышел покурить с коллегой и обсудить босса – и вроде как с приятелем поговорил. Проблема в том, что клей всех этих отношений – работа, стоит ее сменить и эти «дружбы» останутся в прошлом.

Поэтому расширять сеть знакомств и создавать близкие отношения, это, конечно, лучший способ избавиться от необходимости все время что-то достигать. У меня, например, зависимость от работы последовательно снижалась, когда я нашел новых друзей, затем женился, а потом у меня родился сын.

Другое дело, что строить подходящие отношения тоже нужно уметь. Не всем это дается легко (мне, например, нет). Первым шагом может стать лучшее понимание своих настоящих потребностей, понимание, что на самом деле для вас важно, понимание собственной ценности.

Поскольку мне интересно разбираться в том, как устроена психика, я завел телеграм-канал. Посмотрите, вдруг понравится!