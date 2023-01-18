«Почему мне так плохо?» Частая причина депрессии, о которой мало кто подозревает

Здравствуй, депрессия!

Пикает будильник, и сон разваливается на куски. Открываю глаза и понимаю – она никуда не делась. Меня ждет еще один мучительный день. Лежу минут пять, затем, собрав всю волю в кулак, отбрасываю одеяло. Отдыхаю. Спускаю одну ногу с кровати. Затем нахожу в себе силы, чтобы сесть.

Все кажется бессмысленным. Мысли движутся медленно. Простейшие действия выглядят неподъемными. Нужно составлять план, чтобы встать с кровати.

Я знаю, что через пять минут добреду, держась за стеночку до ванны, умоюсь. Позавтракаю, глядя в одну точку. Потом поеду на работу, где, молюсь, не случится никаких сюрпризов, и можно будет заниматься простейшей рутиной, которую еле хватает сил выполнять.

Любая неприятность, любая непредвиденная сложность вызывают отчаяние. Не разрыдаться у всех на глазах – вызов. Позвонить контрагенту – подвиг.

Во что превратилась моя жизнь?

Депрессия и ее симптомы

Надо сказать, все мои депрессии были либо легкими, либо средней тяжести.

Во время депрессивных эпизодов я умудрялся работать и поддерживать быт, хотя давалось это с огромным трудом.

Вообще же депрессия может принимать разнообразные формы (их скрупулезно перечисляет МКБ-11 – Международная классификация болезней) и сопровождаться бредом, галлюцинациями, тревогой, кататонией и еще вагоном симптомов.

Депрессию отличает от просто плохого настроения депрессивная триада:

подавленное настроение (чувство тоски, ощущение безысходности, безразличие к окружающему);

замедление мышления (сложно принимать решения, трудно концентрироваться, вечно все забываешь и откровенно тупишь);

двигательная заторможенность (быстро устаешь, медленно двигаешься).

Также МКБ-11 оговаривает, что депрессивный эпизод должен длиться не менее двух недель.

Кроме снижения интереса и подавленного настроения обычно присутствуют все или некоторые из этих симптомов:

трудности концентрации внимания,

чувство безнадежности, бесполезности,

чувство чрезмерной или неуместной вины,

повторяющиеся мысли о смерти или самоубийстве,

изменения аппетита и сна,

психомоторное возбуждение или заторможенность,

снижение энергии или усталость.

Человек в депрессии обычно ощущает себя так:

я – говно,

мир – говно,

будущее – говно.

Вы прослушали краткое изложение когнитивной триады депрессии по А. Беку.

Словом, состояние мерзостное, которое, кажется, никогда не закончится. Поэтому всем, кто переживал или переживает депрессию, сочувствую и понимаю, а тем, кто нет, желаю никогда не столкнуться.

Причина депрессии, о которой можно не догадаться

У депрессии может быть уйма причин. Кто-то считает, что во всем виноват неправильный коктейль из нейромедиаторов, кто-то, что среда (климат неправильный, страна не та), кто-то списывает все на причины психологические.

Развод, потеря работы, сильный стресс и покупка обруча – все эти события способны привести к депрессии.

Однако бывает и так, что ничего особенного в жизни не происходит. Никаких разводов, переездов и пожаров, а вы сползаете в депрессию безо всяких видимых причин.

Так было у меня, и мне хочется подсветить одну причину, которая может очень незаметно завести вас в омут депрессии.

«От меня ничего не зависит»

Самая сильная депрессия, которую я описал, была 15 лет назад. В тот момент я работал главным бухгалтером, но работа мне не нравилась.

Было ощущение, что жизнь идет не так, как надо, но как надо, я не понимал. Это рождало чувство бессилия. Мне казалось, что от меня ничего не зависит, что я занимаюсь какой-то фигней, но не могу это изменить.

С тех пор в жизни поменялось очень многое, включая семейное положение, профессию и местожительство, но неизменным осталось одно.

Депрессия начинает подкрадываться, когда я захожу в тупик и не понимаю, как двигаться к своим целям.

Другими словами, когда у меня исчезает субъективное ощущение, что я как-то могу влиять на ситуацию. Это рождает ощущение безнадежности, потери смысла и бессилия. В остальном же в жизни все может быть прекрасно.

О том, по какой не очевидной причине может зарождаться это ощущение безнадежности, и хочу рассказать. Поскольку мои депрессии были связаны с профессиональной деятельностью, все примеры будут крутиться вокруг работы и бизнеса.

Смена профессии

Поскольку работать бухгалтером мне не нравилось, я задумался о смене профессии. Ведь, как говорят: «Найди работу себе по душе и тебе не придётся работать ни дня в своей жизни». Работает ли этот рецепт?

Да.

Сначала.

Когда осваиваешь новую деятельность, последнее на что есть время, это на депрессию. Конечно, там одолевали другие веселые переживания: страхи, тревоги, синдром самозванца, но для депрессии места не было.

А потом происходило одно из двух:

У меня не получалось. И тогда все заканчивалось депрессией, потерей смысла, разочарованием и ощущением, что мир несправедлив – я так старался, а ничего не вышло.

У меня получалось. Возникало ощущение удовлетворенности, что все идет как надо, что я молодец, что все у меня зашибись, и надо продолжать в том же духе.

Успех? Не совсем.

Выход на плато

После 1-2-3 лет наслаждения своим новым положением, я начинал замечать, что не очень понимаю, как перебраться на следующий уровень.

Если поначалу каждый проект казался новым и увлекательным, то с опытом приходило понимание, что все они довольно похожи и управлять ими надо схожим образом.

Новизна больше не будоражила. Хуже того, я начинал отмечать, что хотя я становился опытнее, квалифицированнее и увереннее в себе, на результаты бизнеса это не влияло.

Например, хотелось больше денег, но получалось зарабатывать примерно те же деньги, что год назад. При этом нельзя сказать, что я делал одно и то же.

Я экспериментировал со своим бизнесом, много чего в нем менял, но несмотря на перемены внутри черного ящика, получал один и тот же результат на выходе.

Помню, как меня накрыло, когда через 5 лет работы я осознал, что совершенно не приблизился к тем целям, которые ставил, когда начинал бизнес. И снова задепрессовал.

Депрессия как отсутствие прогресса

Когда я проанализировал все свои депрессивные эпизоды, то обнаружил, что несмотря на разные жизненные ситуации, их объединяла одна вещь – возникал зазор между ожиданиями и реальностью, и я не понимал, как этот зазор уменьшить.

Речь, разумеется, не о мелких проблемах, а о глобальных: какую новую профессию выбрать и как в ней преуспеть, как развивать бизнес, чтобы не крутиться в нем как белка в колесе. Отсутствие ответов и неудачные эксперименты с течением времени начинали угнетать и, в конце концов, выливались в депрессию.

Ситуация менялась, когда я понимал, как именно мои телодвижения связаны с результатом. Применительно к бизнесу это означало, например, что я знаю, какие действия совершить, чтобы мой бизнес вырос. Сам факт, что я делаю вещи, которые влияют на результат, дает ощущение смысла и контроля над ситуацией.

А когда появляется ощущение смысла и контроля, то для депрессии не остается места

Это лишь гипотеза, но, думаю, многие люди сваливаются в депрессию именно по той причине, что им не удается добиваться тех целей, которые для них важны.

В результате жизнь превращается в бесконечный день сурка, в котором они бесцельно бегают по кругу. Это удручает, выматывает, разочаровывает, и дело заканчивается депрессией. Если вы испытывали что-то подобное, поделитесь в комментариях, интересно это обсудить.

Я же увлекся отслеживанием способов, которые помогают добиваться нужных мне целей, вопреки неблагоприятным обстоятельствам.

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