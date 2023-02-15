Как мы отменили миллионный штраф таможни за недекларирование вещей (статья 16.2 КоАП РФ)

Сегодня делимся интересным кейсом по административному делу, расследование по которому проводилось в таможни одного из аэропортов г.Москвы (Федеральная таможенная служба или далее – ФТС). Это история о том, как таможня может «закошмарить или нахлобучить» .

Думаю, тема актуальная в условиях санкций и ухода многих западных брендов из России. С подобной ситуацией могут столкнуться многие, кто решит самостоятельно в других странах купить вещи и привезти их самостоятельно в Россию.

Уникальность кейса в том, что защита проводилась одновременно по двум одинаковым делам граждан РФ, которые вместе ввозили товар (видеокарты) на территорию РФ воздушным транспортом. Тем не менее рассмотрение каждого дела имело свою специфику и особенности. Положительный результат по обоим делам был достигнут с некоторой разницей во времени.

И так начнём. В декабре 2017г. в одном из аэропортов г.Москвы сотрудники ФТС при прохождении таможенного контроля остановили для досмотра двух граждан РФ. В сумках граждан были обнаружены видеокарты. Таможенники посчитали, что видеокарты не является товаром для личного пользования, т.к. у каждого из граждан было 10 видеокарт. Проверяющие посчитали, что такое количество видеокарт признак коммерческой партии или связан с иной коммерческой целью. Проблема по мнению таможни заключалась, именно, в количестве обнаруженных видеокарт, а также в том, что один из граждан был Индивидуальным Предпринимателем. Поэтому таможенники незамедлительно посчитали, что деятельность физических лиц является предпринимательской и граждане занимаются майнингом.

Стоит отметить, что защита с самого начала административного расследования граждан активно участвовала в ознакомлении с материалами дела и их рассмотрением в таможни. Адвокат провёл много времени на территории проверяющих, участвуя в различных проверочных мероприятиях. К слову, такое глубокое погружение в специфику работы таможни в последующим дало свои плоды и положительные результаты.

По результатам административного расследования в начале 2018г. ФТС вынесла Постановления о назначении административного наказания по делу об административном правонарушении (далее – Постановление) и привлекла граждан к ответственности по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ. Штраф каждому гражданину назначили по 1 000 000 (один миллион) рублей. Не согласившись с вышеназванными Постановлениями, граждане обратились за юридической помощью к адвокату. Адвокат оформил и подал в Химкинский суд жалобы с требованиями отмены незаконных Постановлений таможни.

Решением суда в середине 2018 года Постановления таможни в отношении граждан были отменены и дела направлены на новое рассмотрение в таможню по причинам и основаниям, указанным в жалобах (множественные процессуальные и материальные нарушения). Суд полностью согласился с позицией юриста.

После чего, дела вернулись в таможню на новое рассмотрение, где мы продолжали занимать активную линию защиты, указывая на допущенные ФТС нарушения.

В сентябре 2018г. таможня вынесла повторные Постановления и привлекла граждан к ответственности по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ. Штраф каждому гражданину опять назначили по 1 000 000 (один миллион) рублей. Не согласившись с вышеназванными Постановлениями, нами были повторно поданы в Химкинский суд жалобы с требованием об отмене незаконных Постановлений таможни.

Решением суда в начале 2019 года Постановления таможни были повторно отменены и дело уже второй раз направлено на новое рассмотрение в таможню из-за множественных нарушений. Суд полностью опять согласился с позицией защиты.

Надо отметить, что параллельно таможня в начале 2019 года, видимо с целью давления и запугивания, обратилась в мировой суд с целью привлечения одного из граждан к административной ответственности по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ за неуплату административного штрафа. Мировой суд вынес Постановление о назначении гражданину административного наказания в виде штрафа в размере около 2 000 000 (два миллиона) рублей. После чего приставы молниеносно наложили аресты на банковские счета физлица и пытались списать денежные средства с банковских карт. Мы заранее приняли защитные меры, которые позволили избежать ущерба.

Таким образом, в совокупности сумма штрафных санкций по делам составила сумму около 4 000 000 рублей. Это уже было беспрецедентным моральным, психологическим и финансовым давление на граждан.

Мы обжаловали Постановление мирового судьи в районный суд, который отменил это незаконное Постановление мирового судьи.

В середине 2019г. таможня уже в третий раз вынесла Постановления, и привлекла граждан к ответственности по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ. Штраф каждому гражданину снова назначили по 1 000 000 (один миллион) рублей. Не согласившись с вышеназванными Постановлениями, нами были в третий раз поданы в Химкинский суд жалобы с требованием отмене незаконных Постановлений таможни.

Уже в конце 2019г. Решением суда вышеуказанное Постановление ФТС по одному из граждан отменено и дело направлено на новое рассмотрение в таможню из-за множественных нарушений.

И в тоже время, Решением суда Постановление ФТС по второму гражданину оставлено без изменения, а жалоба без удовлетворения. В этот раз логика суда осталась вне нашего понимания, что вызвало некоторое удивление.

Надо сказать, что первый и второй круг рассмотрения дела было у одной судьи, которая была весьма объективная и професиональная.

При третьем судебном заходе, дело рассматривал уже другой судья, который занял противоположные позиции по идентичным делам.

Мы решили не сдаваться и, естественно, обжаловали решение суда по второму гражданину в Московский Областной суд, в котором состоялась захватывающая «юридическая битва».

По нашему делу состоялось несколько заседаний, на которых впервые за 2 года судебных споров появился юрист от таможни. Оппонент вёл себя в судебных заседаниях нагло и уверенно, но не аргументировано. Эмоциональные выступления оппонента без приведения доказательств, демонстрировали процессуальную слабость противной стороны.

В ходе рассмотрения дела выяснились новые нарушения процедуры рассмотрения административного дела в таможни, на которых я как адвокат акцентировал внимание суда. После чего произошла смена состава суда. Как нам показалось, дела было передано более опытной судье, которая приняла нашу позицию.

В результате Московский Областной суд принял решение об отмене решения нижестоящего суда по процессуальным основаниям и направил дело на новое рассмотрение в нижестоящий суд. Суд первой инстанции прекратил производства по делу за истечением сроков привлечения к ответственности по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ и недоказанностью наличия состава правонарушения.

Общий результат победы отказ в привлечении к административной ответственности, отмена штрафов на сумму 4 000 000 (четыре миллиона) рублей и возврат изъятого товара.

Стоит обратить внимание, что данная категория дел имеет свою специфику и сложность, что нужно учитывать при принятии решения об обжаловании. Самостоятельно этот путь успешно пройти практически нереально, точно такой же будет результат, в случае обращения за помощью к дилетантам.

Хотя, конечно, каждый делает свой выбор как строить свою защиту самостоятельно!

Рекомендации при задержании таможенниками в аэропорту: - Вы имеете Право на получение квалифицированной юридической помощи согласно статье 48 Конституции РФ. Сообщите об этом сразу проверяющим. - Не подписывайте документы без консультации с адвокатом, т.е. отказываться от подписания любых документов и уведомлений. - Не отвечайте на вопросы без консультации с адвокатом. - Просите перенести (отложить) явку, вызов или следственное действие на несколько дней, т.к. ищите адвоката или адвоката занят. - Избегайте провокаций (дача взятки). - Уведомления по телефону не имеют юридической силы, т.к. невозможно установить законность действий, полномочий и личность сотрудника госорган. - Требуйте предоставить возможность звонка своему адвокату. Не соглашайтесь на услуги навязываемого адвоката, которого представят сотрудники полиции. - Если Вам не предоставили возможность воспользоваться помощью Вашего адвоката, требуйте указать данный факт как нарушение Вашего конституционного права. - Не соглашайтесь на допрос без своего адвоката. Не давайте показания на работе, дома, во дворе и т.д. - Отказывайтесь от дачи показаний по статье 51 Конституции РФ (право хранить молчание) без адвоката. - Свяжитесь с адвокатом для получения юридической помощи. - Выработайте с адвокатом правовую позицию и линию защиты. - Напишите жалобу на незаконные действия проверяющих (запугивании, давлении и пр.)

Помните эффективность защиты зависит от времени и Вашего оперативного обращения за юридической помощи.

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