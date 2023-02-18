Без вины виновный, или Незаконность приговора генерального директора по статье 199 Уголовного кодекса РФ

Уверен, тема статьи весьма актуальная и родилась из нашей практики защиты бизнеса.

Наше уголовное дело по статье 199 Уголовного кодекса РФ (далее ст.199 УК РФ) за уклонение от уплаты налогов, которое стало тригером к написанию этой статье было нами успешно и благополучно развалено в суде. Об этом уголовном деле я напишу позже отдельную статью.

Рассмотрим один из аспектов, неправомерности привлечения генерального директора (учредителя) к уголовной ответственности по статье 199 Уголовного кодекса РФ за уклонение от уплаты налогов юрлица.

Наш случай касается ситуаций, когда первоначально именно компания была привлечена к ответственности за совершение налогового правонарушения в рамках налоговой проверки.

Распространённая ситуация налоговая инспекция (ифнс) проводит выездную налоговую проверку (ВНП), по результатам которой выносится Решение о привлечении компании к ответственности, предусмотренной п.1 ст.122 Налогового кодекса (НК РФ).

Надо сказать, что сейчас таких случаев в практике немного, в основном налоговики сразу вменяют п.3 ст.122 НК РФ. Поэтому если уже назначили ВНП, то очень важно бороться и добиваться квалификации действий налогоплательщика именно по п.1 ст.122 НК РФ.

Данная правовая норма (п.1 ст.122 НК РФ) предусматривает ответственность за совершение неосторожногоналогового правонарушения, выразившегося в неполной уплате сумм налогов, сборов и страховых взносов. В то время как нарушение по п.3 ст.122 НК РФ предусматривает умышленное действия, а умысел проверяющим нужно доказать, что сделать достаточно сложно.

В соответствии со ст.106 НК РФ и ст.110 НК РФ налоговое правонарушение компанией может быть совершено по неосторожности, и в таком случае умысел в действиях должностных лиц компании (генерального директора, главного бухгалтера и учредителя) отсутствует.

Между тем налоговое правонарушение, совершенное компанией умышленно, уже предусматривает ответственность п.3 ст.122 НК РФ. Совершенно очевидно, что качество и сложность доказывания умышленного налогового правонарушения гораздо выше. Процесс сбора доказательств умышленного правонарушения более трудоёмкий, требует больших затрат времени, знаний, опыта и ресурсов налоговиков, а требования к качеству проверки ифнс становятся выше.

Решения по ВНП в дальнейшем, проходят много этапные стадии обжалования. Риск отмены результатов ВНП, при квалификации по п.3 ст.122 НК РФ, представляется гораздо выше.

Учитывая, что юридическую защиту в инфс (дальше в арбитражном суде) достаточно часто осуществляют высококвалифицированные налоговые юристы, налоговый процесс и спор проходит при их активном участии и профессиональном контроле.

Вероятно, именно по всем вышеуказанным причинам ифнс гораздо проще, вынести Решение и привлечь компанию к ответственности за совершение налогового правонарушения по п.1 ст.122 НК РФ.

Дальше, информация от ифнс о совершенном компанией налоговом правонарушении для проведения доследственной проверки поступает в Следственный Комитет (СК).

Следственный Комитет, при наличии достаточности суммы не уплаченных налогов, возбуждает уголовное дело по ст.199 УК РФ, как правило, в отношении генерального директора. В практике имеются случаи привлечения к уголовной ответственности главного бухгалтера и учредителя (Наше мнение, что в большинстве это последствия недоработки защиты. Хотя, конечно мы можем ошибаться, бывают случаи, что свидетели уже наговорили лишнего).

Итак, следователь СК при наличии крупного размера неуплаченных налогов в сумме, превышающей за период в пределах трех финансовых лет подряд 15 миллионов рублей, а особо крупного размера – в сумме, превышающей за период в пределах трех финансовых лет подряд 45 миллионов рублей, возбуждает уголовное дело.

При чём возбуждение в СК уголовных дел по ст.199 УК РФ происходит независимо от квалификации ифнс налогового правонарушения как неосторожного (п.1 ст.122 НК РФ) или умышленного налогового правонарушения (п.3 ст.122 НК РФ), что является уже недопустимым.

СК не принимает во внимание, что в соответствии с п.4 ст.110 НК РФ форма вины организации определяется формой вины ее руководителя и указанное свидетельствует об обнаружении неосторожной формы вины генерального директора (главного бухгалтера и учредителя) компании. Данные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии у генерального директора умысла на уклонение от уплаты налогов.

СК признаёт, что именно результаты ВНП служат основанием для возбуждения уголовного дела, но не учитывает квалификацию ифнс по совершенному налоговому правонарушению.

Умысел генерального директора (главного бухгалтера и учредителя) компании, направленный на уклонение от уплаты налогов СК, в основном, не устанавливает и не получает доказательств совершения им действий, нацеленных на достижение этого преступного результата.

Полагаю, такие уголовные дела подлежат прекращению в связи с отсутствием в деянии состава преступления. Согласно позиции, Верховный суда РФ уклонение от уплаты налогов, сборов, возможны только с прямым умыслом.

При решении вопроса о наличии такого умысла суду необходимо, в частности, учитывать обстоятельства, исключающие вину в налоговом правонарушении, а также исходить из принципа, согласно которому все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика.

В Решении ифнс о привлечении компании к ответственности за совершение налогового правонарушение прямо указывается часть статьи 122 НК РФ, что и должно являться основанием для принятия решения об отказе или напротив возможности возбуждения уголовного дела.

В настоящее время в СК отсутствует подобная практика принятия решения о возбуждении уголовных дел, что является существенным нарушением. Вместе с тем, подобное нарушение правоохранителей может при грамотной защите привести к прекращению уголовного преследования и закрытию дела.

Я правомерно считаю, что уголовные дела по ст.199 УК РФ, возбужденные с указанными нарушениями, являются незаконными и неправомерными.

Предварительное расследование и судебное следствие зачастую проходит весьма формально с множеством материальных и процессуальных нарушений. О множестве нарушений свидетельствует судебная практика.

Анализ судебной практики показывает, что основная масса уголовных дел по ст.199 УК РФ рассматривается в особом порядке (но это отдельная тема для статьи), что только усугубляет ситуацию с незаконными приговорами и качеством правосудия.

Вообще это серьёзная и видимо основная проблема, которая приводит к незаконному осуждению невиновных.

Ачто значит особый порядок рассмотрения уголовного дела, это когда обвиняемый (подсудимый) со всем согласен (вина доказана, преступление совершал, в содеянном раскаиваюсь), суд при этом не изучает доказательств и не оценивает их. Получается быстрый и упрощенный судебный процесс, в котором даже защитник ограничен во многих правах.

В отличии от налоговых споров по налоговым уголовным делам по ст.199 УК РФ, во-первых, ощутимо и заметно отсутствие активной и даже возможно агрессивной защиты подозреваемых, обвиняемых и подсудимых.

Здесь можно догадываться и предположить, что:

- во-первых, налогоплательщик, видимо, готов обжаловать и бороться в ифнс и арбитражном суде по суммам вменяемых неоплаченных налогов, сборов, пеней и штрафов, но уже потеряны силы, возможности, финансовые и человеческие ресурсы, желание защищаться дальше по уголовному делу;

- во-вторых, отсутствуют качественные и профессиональные проводимые предварительные и судебные расследования;

- в-третьих, практически полное отсутствие судей в районных судах, специализирующихся на рассмотрении дел по налоговым преступлениям (в отличии, например, от арбитражных судов).

Все вышеперечисленные причины приводят к низкому качеству уголовного расследования и правосудия по налоговым преступлениям и отмене приговоров.

Таким образом, очевидна незаконность привлечения генерального директора (учредителя) компании к уголовной ответственности по ст.199 УК РФ, при привлечении компании к ответственности за совершение налогового правонарушения по п.1 ст.122 НК РФ и при недоказанности вины по п.3 ст.122 НК РФ.

В указанных случаях, вина подозреваемого, обвиняемого и в дальнейшем подсудимого остаётся недоказанной.

Вот и получается парадокс - генеральный директор без вины виновный!

Уверен, вместе мы победим!

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