УК РФ

Чем вам грозит уголовное дело за неуплату налогов

Последствия уголовного дела за уклонение от уплаты налогов. Рекомендации адвоката, которые нужно учитывать всем заинтересованным лицам.

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Чем вам грозит уголовное дело за неуплату налогов
Иллюстрация: Anete Lusina/pexels

За последний год количество уголовных по налоговым преступлениям и нарушениям возросло в разы.

Тем не менее, многие не понимают смысла защиты по уголовному делу по статье 199 УК (уклонение от уплаты налогов юридического лица).

Причины непонимания могут быть разные: это и советы друзей, недооценка рисков, самонадеянность, пофигизм, возможный условный срок, ошибочные консультации юристов и т.д.

Как адвокат за 15 лет защиты по налоговым преступлениям, я видел множество непредвиденных директорами негативных последствий, а возможно переоценки своих и возможностей знакомых и друзей (всё решим, позвоним, занесём или нам помогут...).

Учитывайте, что «добрые советы знакомых и друзей», особенно тех, кто смог проскочить или прошёл через уголовку с минимальными потерями, могут сыграть с Вами злую шутку. Все ситуации разные с разными вводными и последствиями.

Я не рекомендую слушать таких советчиков, не понимающих и не знающих особенности расследований налоговых преступлений и возможных рисков в современных реалиях.

Вместе с тем, изученная и проанализированная практика защиты по статье 199 УК за уклонение от уплаты налогов выявила серьезные риски, которые не учитываются многими заинтересованными лицами (включая, бенефициаров).

Например, в письме ФНС от 30.12.2022 № СД-4-18/17916@ «О направлении Обзора успешных практик устранения схем уклонения от налогообложения» весьма подробно с примерами судебной практики расписано как теперь ФНС, МВД и СК совместно будут привлекать бенефициаров к уголовной ответственности.

В письме ФНС перечислены реальные уголовные дела, в которых с руководства и собственников компании взыскан ущерб от неуплаты налогов (и наложены аресты на имущество, счета и номинальных лиц).

К письму ФНС приложен обзор успешных практик устранения схем уклонения от налогообложения, включающих выявление реального их выгодоприобретателя, бенефициаров деятельности лица, уклоняющегося от уплаты налогов, направлений вывода активов и полученной выгоды, начиная со стадий предпроверочного анализа и доследственной проверки.

Стоит всё же заметить, что, по нашему мнению и опыту, практически все указанные в письме ФНС случаи привлечения явились именно последствием неподготовленности и отсутствия эффективной юридической защиты.

Большинство коммерсантов привыкло вести бизнес по старинке (оформление компаний и имущества на номинальных лиц, действующий и бывших работников, родственников, друзей, знакомых и др., с признаками или наличием аффилированности, взаимозависимости).

Общий вывод из письма ФНС, теперь оформлять и вести бизнес как раньше читаемыми, топорным и очевидными методами бесперспективно, неразумно и рискованно. Анализ письму ФНС мы позже дадим в отдельной нашей статье.

Можно констатировать, правовая оценка ведения и оформления бизнеса в РФ в практики и отношении государственных органов разделился на до и после письма ФНС...

Предлагаю более подробно рассмотреть возможные риски:

  • Возбуждения новых уголовных дел. Проверяющие в процессе выемки, обыска, допроса и др. следственных действий могут обнаружить у Вас новую не совсем приятную информацию. Поверьте, судебная практика изобилует всевозможными связками уголовных дел по налоговым, экономическим и иным преступлениям. Приведем, пример: в рамках расследования уголовного дела (далее у.д.) проводятся обыски в офисах, дома, на даче, в гараже и находят что-то чего не должны были найти (наркотики, оружие, документы и т.д.). Практически сразу же возбуждается новое у.д., при чём, возможно, по более тяжкой статье, по которой уже могут закрыть в СИЗО, а потом и отправить с реальным сроком в тюрьму.

  • Получение («слив») информации от бывших сотрудников компании, а также обиженных и плохо уволенных. Эта категория лиц с большим удовольствием при возможности всё расскажет о Ваших секретах, возможно даже несколько приукрасит степень своей осведомленности. Безусловно, это отдельный участок Вашей ответственности и работы, которым нельзя пренебрегать.

  • Увеличение суммы налоговой недоимки. В практике имеются случаи, когда Следственный комитет или полиция, расследуя у.д. по уклонению от уплаты налогов, выявлял новые факты и эпизоды уклонения. После проверяющие проводят налоговую экспертизу, закрепляя новую (более крупную) сумму неуплаченных налогов. Хотя, надо отметить, что в практике известны и противоположные случаи. Как известно, срок уголовного преследования по ч. 2 ст.199 УК составляет десять лет, поэтому привлечь к уголовной ответственности и проверить могут налоговый период, исчисляемый периодом 10 лет.

  • Привлечение к уголовной ответственности главного бухгалтера, финансового директора и учредителей. Тоже достаточно распространённая причина и последствие не серьёзного и не обдуманного отношения к защите по у.д. Сейчас у следователей имеется отработанная тактика и методика расследования у.д. по ст.199 УК. Поэтому, в случае, «халатного» и непрофессионального отношения к защите обвиняемого, следователь может быстро, легко и незаметно с помощью запутанных вопросов и многочасовых допросов получить и сформировать доказательственную для формирования организованной преступной группы. Следующим логическим шагом будет предъявление обвинение уже главному бухгалтеру, финансовому директору и учредителям. Так будет следствием сформирована организованная преступная группа с распределением преступных ролей.

  • Имущественные риск. В процессе допросов свидетелей (налоговиков работников Вашей компании и контрагентов) по у.д., проверяющие могут получить информацию о том, что финансово-хозяйственная деятельность компании была переведена на другую Вашу компанию. После чего налоговая задолженность может быть взыскана с Вашей новой компании по статье 45 НК.

  • Привлечение к субсидиарной ответственности. После вынесения обвинительного приговора по статье 199 УК, у налоговиков уже будет сформирована доказательственная база для привлечения к субсидиарке, либо подаче иска о взыскания ущерба от умышленных действий генерального директора, главного бухгалтера, финансового директора и учредителей. И напротив при развале, приостановлении и прекращении у.д. риск привлечения будет минимален. Здесь важно отметить что мы убедительно и настоятельно не рекомендуем идти в банкротство, т.к. Вам сразу и автоматически «прилетает субсидиарка». Так действую, как правило дилетанты, не разбирающиеся в защите по налоговым делам.

  • Арест и обращение взыскания на активы генерального директора, главного бухгалтера, финансового директора и учредителей. В рамках у.д. следователи делают запросы в госорганы (ФНС, ГИБДД, Росреестр, Банки и т.д.) о наличии имущества с целью ареста и дальнейшего обращение взыскания на выявленное имущество (недвижимость, автомобили, яхты, банковские счета, ценные бумаги, доли в компаниях и др.).

  • Раскрытия важной информации (профессиональной, коммерческой, личной, ноу-хау, производственных особенностей и пр.). В результате расследования у.д. могут происходить различные утечки информации, как от правоохранителей, так и от работников компаний (Вашей и контрагентов). Так вызывать на допросы будут и могут всех, кто работал с Вами и Вашей компанией. Безусловно, это риск можно снизить при должной подготовке и хорошей защите. Вам нужно стремиться к ситуации, когда всё будет под контролем. Согласитесь, когда есть понимание и опыт прохождения через налоговые у.д., результат вполне понятен и предсказуем. Здесь мы возвращаемся к опыту и компетентности защитников, к которым Вы обращаетесь.

  • Судимость. К сожалению, что для многих судимость может поставить крест на дальнейшей нормальной и полноценной жизни, карьере, будущем детей и родственников и ведении бизнеса. Внушает определенный оптимизм, что по данной категории у.д. имеется положительная следственная и судебная практика приостановления и прекращения дел.

Наша практика показывает, что почти всегда есть шанс развалить уголовное дела по налоговому и экономическому преступлению.

Альтернативой может быть прекращения в СК и судах таких незаконных уголовных дел. Используйте эти возможности.

Вместе мы победим!

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