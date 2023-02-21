УК РФ

Новые поправки, смягчающие уголовную ответственность за налоговые преступления

Смягчение наказания за налоговые преступления.

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Новые поправки, смягчающие уголовную ответственность за налоговые преступления

20 февраля 2023 года Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки к УК по смягчению наказания за налоговые преступления.

Согласно поправкам должны существенно сократиться сроки привлечения к ответственности за уклонение от уплаты налогов: их фактически приравняют к срокам хранения отчетной документации.

Правительство предлагает снизить с десяти до шести лет сроки давности привлечения к уголовной ответственности по налоговым статьям УК.

Для этого в законопроекте предлагают снизить размер максимальной санкции по статьям 199–199.2 УК — с шести или семи до пяти лет лишения свободы, а по статье 199.4 — с четырех до трех лет.

Таким образом, налоговые преступления переходят в категорию преступлений небольшой и средней тяжести, а по ним срок давности будет ниже.

А это уже открывает совершенно новые перспективы и возможности по защите по налоговым преступлениям. В случае, принятия правительственных поправок будет значительно легче защищаться от уголовных дел.

Посудите сами срок юридической защиты сокращается с 10 лет до 6 лет, а после неминуемое прекращение уголовного преследования.

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