Законопроект о смягчении уголовной ответственности за налоговые преступления принят Госдумой

Сегодня депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о смягчении наказания за налоговые преступления (уклонение от уплаты налогов и иных обязательных платежей). Изменения внесены в статьи 199 и 199.2 УК.

Напомню, что согласно изменениям внесены послабления в преследовании за неуплату налогов, сокращён срок давности по налоговым преступлениям и снижен срок лишения свободы. Ряд налоговых преступлений перестанет быть тяжкими и перейдёт в разряд средней тяжести.

После вступления поправок в законную силу срок уголовного преследования по данным статьям за налоговые преступления будет снижен с 10 лет до 6 лет.

Принятые поправки должны ещё пройти Совет Федерации, после чего будут подписаны Президентом и опубликованы.

Срок вступления принятых законодательных поправок пока до конца не ясен и не определён.

При этом из текста законопроекта не ясно, от кого или в каком порядке у следователя должны появиться «данные, подтверждающие информацию об уплате сумм недоимки...», в том числе законопроектом не устанавливается обязанность налогового органа информировать следователя об уплате в полном объеме сумм недоимки, соответствующих пеней и суммы штрафа по аналогии с обязанностью территориального органа страховщика о таком информировании.

При анализе законопроекта становится ясно, что он достаточно сырой и существуют множество правовых пробелов. Подобная правовая неопределённость в дальнейшем будет предоставлять возможности правоохранителям беспрепятственно возбуждать и преследователь предпринимателей и директоров.

Важно однако отметить, что принятые Госдумой законодательные поправки не коснуться основной массы предпринимателей и компаний, т.к. основная масса уголовных дел по ст.199 ст.199.2 УК сейчас возбуждается по свежим и новым выездным налоговым проверкам (ВНП).

Например, если налоговой проведена ВНП за 2017-2020 года, то срок уголовного преследования истечёт в 2026 году.

По свежим ВНП сумма доначислений как правило больше 60 млн.рублей. А срок привлечения к уголовной ответственности в таких случаях составляет 6 лет.

Отсюда, вывод предлагаемые поправки в закон скорее направлены на ликвидацию старых уголовных дел, чем на избавление бизнеса от уголовных рисков в будущем.