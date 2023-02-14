Эффективный расчет себестоимости продукции

Об оптимальных вариантах расчета, а также о программных продуктах, которые помогут вам рассчитать себестоимость читайте в статье экспертов assino.

Типы себестоимости

Не существует единой классификации себестоимости. Однако, если за основание классификации взять данные, используемые для расчёта, то себестоимость принято делить на плановую, фактическую и сметную.

Плановая себестоимость – ориентировочная стоимость услуг, материала и сырья – ресурсов, которые будут затрачены на производство товара в будущем. Может рассчитываться на любой период.

Фактическая себестоимость – сумма фактических расходов, уже затраченных на производство. Возможна ситуация, когда фактическая и плановая себестоимость не совпадают. Для выявления причин расхождения нужно проводить сравнительный экономический анализ.

Сметная себестоимость – вариант плановой себестоимости, при котором рассчитываются расходы на конкретную продукцию или заказ.

Для правильного расчёта себестоимости продукции нужно произвести классификацию затрат.

Классификация статей затрат

Классифицировать затраты можно с учетом вида расходов – по элементам затрат или по статьям калькуляции.

Поэлементная классификация

Группировка по этому типу предполагает разделение затрат на:

Затраты на оплату труда.

Материальные затраты. Сюда могут входить материалы, сырье, топливо, электричество или другая энергия на производственные цели.

Социальные взносы. Это отчисления в различные социальные фонды: ТФОМС, ПФР, ФСС и др.

Амортизация основных средств. Это объем амортизационных отчислений на восстановление амортизационных фондов за конкретный период.

Прочие прямые затраты – все остальные расходы, которые напрямую относятся к производству продукции.

Классификация по элементам позволяет

Рассчитать структуру затрат и сформировать смету затрат.

Обосновать капитальные вложения.

Спланировать объем оборотных средств.

Разработать комплекс мер для снижения себестоимости.

Существенный минус этого метода заключается в том, что с его помощью можно лишь выявить объем расходов, но для полноценного планирования производства, а также для фактического снижения себестоимости продукции нужно также установить взаимосвязь расходов и мест их возникновения.

Более информативным методом является расчет затрат по статьям калькуляции.

Калькуляционная классификация

В отличие от поэлементной классификации калькуляционная отражает именно места возникновения затрат по статьям калькуляции.

Расходы сгруппированы так же, как и список статей калькуляции. Это позволяет комплексно планировать производство и производить расчет себестоимости единицы продукции.

При составлении списка статей калькуляции учитывается характер и структура производства.

В качестве примера мы рассмотрим список статей расходов, который широко применяется в производственных предприятиях:

Материалы и сырье (за вычетом отходов). Закупленные изделия/услуги или полуфабрикаты от поставщиков. Оплата труда работникам производства. Отчисления в социальные фонды и налоги. Топливо и энергия. Расходы на модернизацию оборудования и развитие имеющихся мощностей. ОХР (общехозяйственные расходы). ОПР (общепроизводственные расходы). Потери от брака и недостачи. Другие производственные расходы. Расходы вне производства.

Затраты по всем 11 статьям составляют полную себестоимость, подразумевающую также коммерческие расходы: транспортные затраты и сбыт продукции.

Формула расчета себестоимости

На примере покажем, как посчитать себестоимость продукции при помощи формулы.

Себестоимость = Стоимость производства изделия + расходы на его реализацию.

Более сложная формула расчёта себестоимости предоставляет более точные данные и позволяет оценить реальную стоимость производства товаров.

ПС = С + Э + А + ЗП + ОЗП + СбР + ПР,

где:

С – сырье;

Э – энергоносители;

А – амортизация;

ЗП – заработная плата;

ОЗП – отчисления от з/п;

СбР – сбытовые расходы;

ПР – прочие расходы.

Для примеравозьмем предприятие, которое занимается выпуском хлебной продукции. Рассмотрим, какие расходы могут быть на производство партии хлеба в количестве 100 000 штук:

Сырье и материалы – 1 392 682 руб. Электроэнергия на технологические цели – 28 000 руб. Вода на технологические цели – 46 800 руб. Затраты на оплату труда – 137 485 руб. Отчисления от заработной платы – 41 246 руб. Амортизация – 32 172 руб. Прочие расходы – 15 850 руб. Сбытовые расходы – 34 118 руб.

Тогда себестоимость всей партии хлеба составит:

1 392 682 + 28 000 + 46 800 + 137 485 + 41 246 + 32 172 + 15 850 + 34 118 = 1 728 353

Расчёт себестоимости единицы продукции: 1 728 353 / 100 000 = 17,28 руб.

Теперь вы знаете как посчитать себестоимость продукции на производстве.

Кажется, что для этого достаточно калькулятора, листка бумаги и ручки. Однако это работает лишь в теории.

Промышленные производства обладают сложной структурой и множеством финансовых операций – без современных средств автоматизации тут не обойтись.

Как с помощью программ учета рассчитать себестоимость продукции

Рассчитать себестоимость продукции можно и в Excel, однако этот вариант подойдет лишь совсем небольшим предприятиям.

Для предприятий с большим объемом продукции фирма 1С разработала комплекс программных решений, с помощью которых легко провести расчеты как затрат, себестоимости, так и валовой прибыли, а самое главное – автоматизировать эти процессы.

1C:ERP

1С:ERP – современное программное решение для автоматизации средних и крупных предприятий различных отраслей. Этот комплекс особенно полезен для крупных предприятий с большим объемом продукции и сложными циклами производства.

С помощью 1C:ERP можно оценить как трудовые, материальные, так и денежные расходы.

В программе реализован расчет в разрезе подразделений и различных сфер деятельности – они выступают местами затрат.

Рассмотрим как в 1C:ERP можно рассчитать себестоимость продукции

Нужно учитывать, что до регламентных операций по закрытию месяца в отчете о себестоимости мы будем видеть только количественные показатели.

Также можно учитывать и по плановой цене, присутствует механизм предварительного ежедневного расчёта СС.

Для получения суммовых оценок необходимо рассчитать себестоимость.

Этот расчет формируется автоматически при помощи документа «Расчет себестоимости товаров» (рис. 1).

рис. 1

Расчет себестоимости товаров производится по организации – в соответствии с методом оценки стоимости, который указан в ценовой политике организации.

Себестоимость в программе можно рассчитать тремя методами (рис. 2):

средняя за месяц;

ФИФО (взвешенная оценка);

ФИФО (скользящая оценка).

рис. 2

В документе «Распределение материалов и работ на себестоимость продукции» разносятся расхождения планового выпуска от фактического, а также здесь можно перевести номенклатурные затраты в постатейные – списать материалы на затраты (рис. 3).

рис. 3

Несмотря на комплексный подход в 1С:ERP при расчете себестоимости необходимо упомянуть определенные особенности: отсутствует функционал по распределению расходов «из статьи в статью».

Приходится создавать еще одну статью, что увеличивает справочник.

Внедрение программ 1С

Программные продукты от 1С обладают большим функционалом по расчету себестоимости, валовой прибыли, рентабельности и других экономических показателей.

Предприниматель будет владеть ситуацией и сможет не только грамотно планировать производство и закуп, но и улучшить финансовые показатели, в том числе за счет снижения себестоимости.

Кроме подбора самой программы важно также грамотное внедрение – лучше обращаться к профессионалам!