Эффективный расчет себестоимости продукции

Об оптимальных вариантах расчета, а также о программных продуктах, которые помогут вам рассчитать себестоимость читайте в статье экспертов assino.
Типы себестоимости
Не существует единой классификации себестоимости. Однако, если за основание классификации взять данные, используемые для расчёта, то себестоимость принято делить на плановую, фактическую и сметную.
Плановая себестоимость – ориентировочная стоимость услуг, материала и сырья – ресурсов, которые будут затрачены на производство товара в будущем. Может рассчитываться на любой период.
Фактическая себестоимость – сумма фактических расходов, уже затраченных на производство. Возможна ситуация, когда фактическая и плановая себестоимость не совпадают. Для выявления причин расхождения нужно проводить сравнительный экономический анализ.
Сметная себестоимость – вариант плановой себестоимости, при котором рассчитываются расходы на конкретную продукцию или заказ.
Для правильного расчёта себестоимости продукции нужно произвести классификацию затрат.
Классификация статей затрат
Классифицировать затраты можно с учетом вида расходов – по элементам затрат или по статьям калькуляции.
Поэлементная классификация
Группировка по этому типу предполагает разделение затрат на:
Затраты на оплату труда.
Материальные затраты. Сюда могут входить материалы, сырье, топливо, электричество или другая энергия на производственные цели.
Социальные взносы. Это отчисления в различные социальные фонды: ТФОМС, ПФР, ФСС и др.
Амортизация основных средств. Это объем амортизационных отчислений на восстановление амортизационных фондов за конкретный период.
Прочие прямые затраты – все остальные расходы, которые напрямую относятся к производству продукции.
Классификация по элементам позволяет
Рассчитать структуру затрат и сформировать смету затрат.
Обосновать капитальные вложения.
Спланировать объем оборотных средств.
Разработать комплекс мер для снижения себестоимости.
Существенный минус этого метода заключается в том, что с его помощью можно лишь выявить объем расходов, но для полноценного планирования производства, а также для фактического снижения себестоимости продукции нужно также установить взаимосвязь расходов и мест их возникновения.
Более информативным методом является расчет затрат по статьям калькуляции.
Калькуляционная классификация
В отличие от поэлементной классификации калькуляционная отражает именно места возникновения затрат по статьям калькуляции.
Расходы сгруппированы так же, как и список статей калькуляции. Это позволяет комплексно планировать производство и производить расчет себестоимости единицы продукции.
При составлении списка статей калькуляции учитывается характер и структура производства.
В качестве примера мы рассмотрим список статей расходов, который широко применяется в производственных предприятиях:
Материалы и сырье (за вычетом отходов).
Закупленные изделия/услуги или полуфабрикаты от поставщиков.
Оплата труда работникам производства.
Отчисления в социальные фонды и налоги.
Топливо и энергия.
Расходы на модернизацию оборудования и развитие имеющихся мощностей.
ОХР (общехозяйственные расходы).
ОПР (общепроизводственные расходы).
Потери от брака и недостачи.
Другие производственные расходы.
Расходы вне производства.
Затраты по всем 11 статьям составляют полную себестоимость, подразумевающую также коммерческие расходы: транспортные затраты и сбыт продукции.
Формула расчета себестоимости
На примере покажем, как посчитать себестоимость продукции при помощи формулы.
Себестоимость = Стоимость производства изделия + расходы на его реализацию.
Более сложная формула расчёта себестоимости предоставляет более точные данные и позволяет оценить реальную стоимость производства товаров.
ПС = С + Э + А + ЗП + ОЗП + СбР + ПР,
где:
С – сырье;
Э – энергоносители;
А – амортизация;
ЗП – заработная плата;
ОЗП – отчисления от з/п;
СбР – сбытовые расходы;
ПР – прочие расходы.
Для примеравозьмем предприятие, которое занимается выпуском хлебной продукции. Рассмотрим, какие расходы могут быть на производство партии хлеба в количестве 100 000 штук:
Сырье и материалы – 1 392 682 руб.
Электроэнергия на технологические цели – 28 000 руб.
Вода на технологические цели – 46 800 руб.
Затраты на оплату труда – 137 485 руб.
Отчисления от заработной платы – 41 246 руб.
Амортизация – 32 172 руб.
Прочие расходы – 15 850 руб.
Сбытовые расходы – 34 118 руб.
Тогда себестоимость всей партии хлеба составит:
1 392 682 + 28 000 + 46 800 + 137 485 + 41 246 + 32 172 + 15 850 + 34 118 = 1 728 353
Расчёт себестоимости единицы продукции: 1 728 353 / 100 000 = 17,28 руб.
Теперь вы знаете как посчитать себестоимость продукции на производстве.
Кажется, что для этого достаточно калькулятора, листка бумаги и ручки. Однако это работает лишь в теории.
Промышленные производства обладают сложной структурой и множеством финансовых операций – без современных средств автоматизации тут не обойтись.
Как с помощью программ учета рассчитать себестоимость продукции
Рассчитать себестоимость продукции можно и в Excel, однако этот вариант подойдет лишь совсем небольшим предприятиям.
Для предприятий с большим объемом продукции фирма 1С разработала комплекс программных решений, с помощью которых легко провести расчеты как затрат, себестоимости, так и валовой прибыли, а самое главное – автоматизировать эти процессы.
1C:ERP
1С:ERP – современное программное решение для автоматизации средних и крупных предприятий различных отраслей. Этот комплекс особенно полезен для крупных предприятий с большим объемом продукции и сложными циклами производства.
С помощью 1C:ERP можно оценить как трудовые, материальные, так и денежные расходы.
В программе реализован расчет в разрезе подразделений и различных сфер деятельности – они выступают местами затрат.
Рассмотрим как в 1C:ERP можно рассчитать себестоимость продукции
Нужно учитывать, что до регламентных операций по закрытию месяца в отчете о себестоимости мы будем видеть только количественные показатели.
Также можно учитывать и по плановой цене, присутствует механизм предварительного ежедневного расчёта СС.
Для получения суммовых оценок необходимо рассчитать себестоимость.
Этот расчет формируется автоматически при помощи документа «Расчет себестоимости товаров» (рис. 1).
Расчет себестоимости товаров производится по организации – в соответствии с методом оценки стоимости, который указан в ценовой политике организации.
Себестоимость в программе можно рассчитать тремя методами (рис. 2):
средняя за месяц;
ФИФО (взвешенная оценка);
ФИФО (скользящая оценка).
В документе «Распределение материалов и работ на себестоимость продукции» разносятся расхождения планового выпуска от фактического, а также здесь можно перевести номенклатурные затраты в постатейные – списать материалы на затраты (рис. 3).
Несмотря на комплексный подход в 1С:ERP при расчете себестоимости необходимо упомянуть определенные особенности: отсутствует функционал по распределению расходов «из статьи в статью».
Приходится создавать еще одну статью, что увеличивает справочник.
Внедрение программ 1С
Программные продукты от 1С обладают большим функционалом по расчету себестоимости, валовой прибыли, рентабельности и других экономических показателей.
Предприниматель будет владеть ситуацией и сможет не только грамотно планировать производство и закуп, но и улучшить финансовые показатели, в том числе за счет снижения себестоимости.
Кроме подбора самой программы важно также грамотное внедрение – лучше обращаться к профессионалам!