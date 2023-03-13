Как можно дольше тяните с банкротством. Пусть сначала банки подадут на вас в суд и начнется исполнительное производство. Вот когда приставы начнут списывать половину зарплаты, тогда и обращайтесь к юристам. При этом непременно возмущайтесь, почему юристы хотят брать с вас деньги и как это возможно платить одновременно и приставам, и юристам?

Перед самым банкротством продайте машину, дачу и прочее имущество. Машина в залоге от банка? Тем лучше! Продайте ее перекупщикам на запчасти, а с учета не снимайте, пусть остаётся зарегистрированной на ваше имя

Если у вас есть единственное жилье в ипотеке, смело подавайте на банкротство. Ведь единственное жилье не трогают, верно?

Потеряйте все документы. Не ходите никуда за документами, особенно в банки за справками о задолженности. На Госуслугах учетную запись не заводите. Если у вас уже есть аккаунт на портале Госуслуг, ни в коем случае не давайте логин и пароль юристам - они жулики и навешают на вас кредитов через Госуслуги! А сами документы через Госуслуги не берите. Там ведь всё так сложно и невозможно разобраться, как скачать выписку из СФР или заказать сведения о судимости.

Подарите имущество жене, находясь в браке, и радуйтесь, что так ловко спасли его от выставления на торги

Если во время процедуры реализации имущества вам выплатят официальную зарплату через кассу предприятия наличными, тут же потратьте все деньги. Ничего не вносите в конкурсную массу! Что упало - то пропало

При получении каждого СМС от банка или коллекторского агентства с напоминанием о задолженности немедленно звоните вашему юристу в любой день и в любое время суток и нервно орите, что всё пропало и что теперь делать!

Все документы не сканируйте, а фотографируйте первым айфоном, обязательно с пальцами и на фоне красного ковра или скатерти с пышными розочками. Фото должны быть максимально кривыми и размытыми. Ничего, что текст не читается - зато весь судейский состав арбитражного суда оценит ваш маникюр!