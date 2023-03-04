Кто больше зарабатывает? Бухгалтер в найме или бухгалтер на аутсорсе

Давайте поговорим про бухгалтерские зарплаты и доходы. Подработку и удаленку. И немного про пользу "инфоцыган".

Версия для печати

Этот пост родился из нового чата Клерка для бухгалтеров в Телеграме. Насколько я поняла, он создан для поиска подработки и как болталка для бухгалтеров.

Подработка для бухгалтеров. Болталка

Чат подджерживается Клерк.ру. По всем вопросам пишите @totttttt

www.t.me

Но хочется зафиксировать вечный спор штатных бухгалтеров и аутсорсеров. Начался он с этого тезиса про «инфоцыган».

image.png

Давайте логически подсчитаем.

МСП и удаленная работа, как правило, это мелкий учет не требующий обширных знаний и соответственно оплата за такую работу на минимальная. Зарплату главбуха в Москве примерно 150 тысяч рублей на полный день

Далее чисто арифметика.

  1. 650 000 руб в месяц доход предлагают,

  2. 150 000 руб зп гл буха / на 22 раб дня и на 8 час раб в день = 852 руб час.

  3. 650 000 руб / 852 руб в час = 763 часа работы, где в 30 днях 720 часов, а в 31 днях 744 часа.

Из своего опыта могу сказать, что зарабатываешь будучи в штате больше, потому что есть основная зарплата и есть подработка. Но подработки больше 2-х не возьмешь. Как правило основная работа большая и там объем на полный день. Платили полную ставку, ходишь в офис 1-2 в неделю. Хоть и не на полный день, но иногда нужно замещать болеющего специалиста. Вот сидишь в офисе полный день и в любой момент может приплыть то одно, то другое.

Аутсорсинг. Работаешь дома и на дорогу не тратишь, можно всю работу сделать в выходные, если есть время. Аутсорсинг никогда много не приносил, но там и работа была на 1 день. В месяц 5 тыс, но эта работа на один день , а не на 8 часов.

Можно было взять проект на восстановление, и организацию, и постановку, и разработку, если время было, эта услуга она на 1-3 месяца и хорошо оплачивалась. Тогда смотрела расценки удаленки в Мск и думала, что вместо 5 тыс можно 50 тыс получать за одну компанию. Но когда увидела движение документов и номенклатурную базу за эти 50 тыс поняла, что там работы как минимум 1/3 дня рабочего, а может и половина рабочего дня и не получится за 50 тыс взять 10 компаний и 500 тыс зарабатывать в месяц!

В аутсорсинге есть и + и -. Можно там зарабатывать, но на имени! Там где мне разрешали не появляется в офисе и платили полную ставку, шли именно ко мне, точнее за качеством работы. А если с Авито и по интернету, то много не дадут!

В аутсорсинге можно было заработать от того, что скорость обработки, точнее, введение в программу очень высокая. Я вообще раньше на клавиатуру не смотрела и 1с 7 работала шустрее, 8-ка медленно работает, так же на калькулятор не смотрела, скорость огромная была, с 8-кой и ее медлительностью этот навык уходит.

В общем, присоединяйтесь к спору: https://t.me/hrklerk

Немного истории

Представьте, что нет интернета, нет форумов, где можно задать вопрос, а есть только НК, ПБУ, ТК, ГК в бумажном виде и подшивка газет "Налоговый вестник" (так вроде бы газета называлась). И в этой газете, ни как в Клерке - разжевали и в рот положили, там чисто нормативка сухая. И попробуйте найти среди этого нужный ответ на нужный вопрос. В ФНС тогда были отделы консультации и там в очередях можно было пол дня сидеть, пока попадешь. Более того, ответственность за информацию они не несли. Если хотите, чтобы в споре с той же ФНС в суде этот кабинет не в счет, а в счет офиц письмо в главную ФНС, где ответ в течении месяца, аудиторы тоже от 3-10 дней рассматривали вопрос. Вот и думайте, почему главбухи того времени зарплаты получали такие высокие и почему их было мало!

Мнение «Lora» может не совпадать с мнением редакции «Клерка». Хотите высказаться сами?
Версия для печати
Lora
Lora

Пожарная безопасность: риски, ответственность, особенности в 2023 г.

В данной публикации рассматриваются вопросы пожарной безопасности, также говорится об отвественности, которая может составлять до 7 лет лишения свободы, либо штраф до 400 тыс. руб. Также мы рассказываем о некоторых мифах, связанных с ответственностью за нарушения пожарной безопасности и почему это так важно, особенно для собственника недвижимости

Пожарная безопасность: риски, ответственность, особенности в 2023 г.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Обучение для бухгалтеров

От «Клерка» с любовью — всем скидка 25% на Клерк.Премиум и подарок

Ну нельзя просто взять и не порадовать своих любимых читателей новой акцией. Еще раз напомним, почему вам станет проще работать с подпиской и какой подарок мы для вас приготовили.

От «Клерка» с любовью — всем скидка 25% на Клерк.Премиум и подарок

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить

Правила инвестирования Уоррена Баффета

Вряд ли можно найти инвестора, который не знал бы, кто такой Уоррен Баффет. И ещё более вряд ли кто-либо из нас сможет повторить его успех. И факторов много. Это и какой-то невообразимый капитал, и стабильность на долгом сроке, и мозги. Плюс ко всему он ещё отличный бизнесмен и просто классный дядька. Единственное, чего у него нет, так это молодости.

Правила инвестирования Уоррена Баффета
Читать еще