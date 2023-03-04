Кто больше зарабатывает? Бухгалтер в найме или бухгалтер на аутсорсе

Этот пост родился из нового чата Клерка для бухгалтеров в Телеграме. Насколько я поняла, он создан для поиска подработки и как болталка для бухгалтеров.

Подработка для бухгалтеров. Болталка Чат подджерживается Клерк.ру. По всем вопросам пишите @totttttt www.t.me

Но хочется зафиксировать вечный спор штатных бухгалтеров и аутсорсеров. Начался он с этого тезиса про «инфоцыган».

Давайте логически подсчитаем.

МСП и удаленная работа, как правило, это мелкий учет не требующий обширных знаний и соответственно оплата за такую работу на минимальная. Зарплату главбуха в Москве примерно 150 тысяч рублей на полный день

Далее чисто арифметика.

650 000 руб в месяц доход предлагают, 150 000 руб зп гл буха / на 22 раб дня и на 8 час раб в день = 852 руб час. 650 000 руб / 852 руб в час = 763 часа работы, где в 30 днях 720 часов, а в 31 днях 744 часа.

Из своего опыта могу сказать, что зарабатываешь будучи в штате больше, потому что есть основная зарплата и есть подработка. Но подработки больше 2-х не возьмешь. Как правило основная работа большая и там объем на полный день. Платили полную ставку, ходишь в офис 1-2 в неделю. Хоть и не на полный день, но иногда нужно замещать болеющего специалиста. Вот сидишь в офисе полный день и в любой момент может приплыть то одно, то другое.

Аутсорсинг. Работаешь дома и на дорогу не тратишь, можно всю работу сделать в выходные, если есть время. Аутсорсинг никогда много не приносил, но там и работа была на 1 день. В месяц 5 тыс, но эта работа на один день , а не на 8 часов.

Можно было взять проект на восстановление, и организацию, и постановку, и разработку, если время было, эта услуга она на 1-3 месяца и хорошо оплачивалась. Тогда смотрела расценки удаленки в Мск и думала, что вместо 5 тыс можно 50 тыс получать за одну компанию. Но когда увидела движение документов и номенклатурную базу за эти 50 тыс поняла, что там работы как минимум 1/3 дня рабочего, а может и половина рабочего дня и не получится за 50 тыс взять 10 компаний и 500 тыс зарабатывать в месяц!

В аутсорсинге есть и + и -. Можно там зарабатывать, но на имени! Там где мне разрешали не появляется в офисе и платили полную ставку, шли именно ко мне, точнее за качеством работы. А если с Авито и по интернету, то много не дадут!

В аутсорсинге можно было заработать от того, что скорость обработки, точнее, введение в программу очень высокая. Я вообще раньше на клавиатуру не смотрела и 1с 7 работала шустрее, 8-ка медленно работает, так же на калькулятор не смотрела, скорость огромная была, с 8-кой и ее медлительностью этот навык уходит.

В общем, присоединяйтесь к спору: https://t.me/hrklerk