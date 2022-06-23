В каких банках работают Swift-переводы за границу? Актуальные тарифы

Если вы отправляли Свифт банком, которого нет в списке — напишите, пожалуйста, название банка и размер комиссии. Попробуем актуальную информацию по свифтам собрать.

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Очень сложно собрать инфу, все меняется быстро. Вот что получается:

БКС — 1,5% комиссия, минимум 50$. При переводе фунтов стерлингов комиссия 1% и минимум 35 фунтов.

Газпромбанк — 1% от суммы перевода, комиссия минимум 1000₽ и до 15 000₽. 

Росбанк — 1% от суммы перевода, минимальная сумма комиссии 500₽, максимальная — 9000₽. При оформлении перевода онлайн. В отделениях 2% от суммы перевода и до 18 000 руб комиссия.

Тинькофф — 1% от суммы перевода, минимум коммиссия будет 30 баксов, максимум 200. Комиссии за $-переводы нет до 30 июня. Переводы от 20 000 долларов. 

Райффайзен — 2% от суммы перевода, минимум комиссия будет 60$ и до 200$. Это при переводах онлайн. 

Юникредит — 1% коммисия, минимум возьмут 25$. Тариф указан за онлайн-перевод.

Через эти банки вы НЕ переведете валюту:

  • Альфа-банк,
  • ВТБ, 
  • Московский кредитный банк,
  • банк «Открытие»,
  • Россельхозбанк,
  • банк «Россия»,
  • Сбер,
  • Совкомбанк,
  • Промсвязьбанк,
  • Новикомбанк.

Переводы за границу в рублях 

Напомню, иностранные банки некоторые могут открыть счета в рублях. Например, банки в Армении, Узбекистане. В комментариях пишут, что счет в рублях открывает Турецкий DenizBank. Вы можете переводить рубли без ограничений в эти банки, и конвертировать в валюту (USD, евро и т.д.) уже в интернет-банке иностранного банка. 

Это легально! ЦБ это не запрещает.

Давайте вместе соберем актуальную информацию

Если вы отправляли Свифт банком, которого нет в списке — напишите, пожалуйста, название банка и размер комиссии. И ограничение по сумме перевода, если было, в комменты. Если банк есть в списке, но цифры комиссии другие — скажите, какие у вас были. Попробуем актуальную информацию по свифтам собрать.

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