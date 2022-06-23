В каких банках работают Swift-переводы за границу? Актуальные тарифы

Очень сложно собрать инфу, все меняется быстро. Вот что получается:
БКС — 1,5% комиссия, минимум 50$. При переводе фунтов стерлингов комиссия 1% и минимум 35 фунтов.
Газпромбанк — 1% от суммы перевода, комиссия минимум 1000₽ и до 15 000₽.
Росбанк — 1% от суммы перевода, минимальная сумма комиссии 500₽, максимальная — 9000₽. При оформлении перевода онлайн. В отделениях 2% от суммы перевода и до 18 000 руб комиссия.
Тинькофф — 1% от суммы перевода, минимум коммиссия будет 30 баксов, максимум 200. Комиссии за $-переводы нет до 30 июня. Переводы от 20 000 долларов.
Райффайзен — 2% от суммы перевода, минимум комиссия будет 60$ и до 200$. Это при переводах онлайн.
Юникредит — 1% коммисия, минимум возьмут 25$. Тариф указан за онлайн-перевод.
Через эти банки вы НЕ переведете валюту:
- Альфа-банк,
- ВТБ,
- Московский кредитный банк,
- банк «Открытие»,
- Россельхозбанк,
- банк «Россия»,
- Сбер,
- Совкомбанк,
- Промсвязьбанк,
- Новикомбанк.
Переводы за границу в рублях
Напомню, иностранные банки некоторые могут открыть счета в рублях. Например, банки в Армении, Узбекистане. В комментариях пишут, что счет в рублях открывает Турецкий DenizBank. Вы можете переводить рубли без ограничений в эти банки, и конвертировать в валюту (USD, евро и т.д.) уже в интернет-банке иностранного банка.
Это легально! ЦБ это не запрещает.
Давайте вместе соберем актуальную информацию
Если вы отправляли Свифт банком, которого нет в списке — напишите, пожалуйста, название банка и размер комиссии. И ограничение по сумме перевода, если было, в комменты. Если банк есть в списке, но цифры комиссии другие — скажите, какие у вас были. Попробуем актуальную информацию по свифтам собрать.