В каких банках работают Swift-переводы за границу? Актуальные тарифы

Очень сложно собрать инфу, все меняется быстро. Вот что получается:

БКС — 1,5% комиссия, минимум 50$. При переводе фунтов стерлингов комиссия 1% и минимум 35 фунтов.

Газпромбанк — 1% от суммы перевода, комиссия минимум 1000₽ и до 15 000₽.

Росбанк — 1% от суммы перевода, минимальная сумма комиссии 500₽, максимальная — 9000₽. При оформлении перевода онлайн. В отделениях 2% от суммы перевода и до 18 000 руб комиссия.

Тинькофф — 1% от суммы перевода, минимум коммиссия будет 30 баксов, максимум 200. Комиссии за $-переводы нет до 30 июня. Переводы от 20 000 долларов.

Райффайзен — 2% от суммы перевода, минимум комиссия будет 60$ и до 200$. Это при переводах онлайн.

Юникредит — 1% коммисия, минимум возьмут 25$. Тариф указан за онлайн-перевод.

Через эти банки вы НЕ переведете валюту: Альфа-банк,

ВТБ,

Московский кредитный банк,

банк «Открытие»,

Россельхозбанк,

банк «Россия»,

Сбер,

Совкомбанк,

Промсвязьбанк,

Новикомбанк.

Переводы за границу в рублях

Напомню, иностранные банки некоторые могут открыть счета в рублях. Например, банки в Армении, Узбекистане. В комментариях пишут, что счет в рублях открывает Турецкий DenizBank. Вы можете переводить рубли без ограничений в эти банки, и конвертировать в валюту (USD, евро и т.д.) уже в интернет-банке иностранного банка.

Это легально! ЦБ это не запрещает.

Давайте вместе соберем актуальную информацию

Если вы отправляли Свифт банком, которого нет в списке — напишите, пожалуйста, название банка и размер комиссии. И ограничение по сумме перевода, если было, в комменты. Если банк есть в списке, но цифры комиссии другие — скажите, какие у вас были. Попробуем актуальную информацию по свифтам собрать.