Про запрет Тинькофф-банком свифт-переводов до 1 октября

Тинькофф Банк ввел до 1 октября мораторий на исходящие валютные SWIFT-переводы.

1. Громкая новость по сути превращает де-факто в де-юре. Посмотрите скриншот из чата «Swift-пропали деньги». Человек сделал анализ 2 тысяч сообщений клиентов про их валютные переводы, вот его вердикт: "если вы прождали 20 дней, вероятность отправки перевода составляет 5 процентов".

Пост из чата "Swift-пропали деньги", на который я ссылаюсь: Итак Я прочитал этот чат - 2000 собщений за 4-5 июля И посчитал все о чем тут писали Резюме - 8 пушей COMPLETED у Тинька за 1 рабочий день в США, 5 июля Успешные отправки 5 июля относятся к переводам от 17-21 июня (1 - от 14.06), то есть, никакого рандома, прослеживается очередь И вычисленная практикой очередь оставляет около 19-22 календарных дней Свифт-окно (свифт-сфинктер) очень узкое. Из примерно 200 вероятных переводов в группе в день (не считая тех кто не из этого чата) - ушло менее 10! Таким образом примерную вероятность отправки если вы прождали 19-22 дней можно оценить как 5% максимум.

2. Список банков, откуда еще ходят свифт-переводы, есть, например, тут: https://www.klerk.ru/tribune/23/531305/

3. Я не очень люблю быть адвокатом брендов, у брендов для адвокатуры и так есть есть специальные статьи расходов и специальные люди. Но давайте проговорим: ни у Тинькофф, ни у других банков нет желания саботировать денежные переводы. Это не приводит к прибылям, зато приводят к репутационным убыткам и проклятьям.

Тинькофф оказался зажатым в коробочку: с одной стороны один из немногих крупных банков не под санкциями, с другой — портрет клиента сильно прогрессивнее среднего. С долларами на брокерском и карточном счету и с готовностью сгонять в условный Узбекистан открыть счет.

А с третьей стороны — банк-корреспондент в США, без которого ни один перевод в баксах не сделать. И банк-корреспондент говорит: слушайте, что-то поток переводов от вас гигантский, а поток новостей из России тоже, и они оба нам не нравятся. Вот вам лимит на месяц по количеству свифтов, а по тем платежкам, что уже отправили, присылайте справки, что это за деньги вообще.

В итоге возникает сначала пробка на дороге, а потом коллапс из пункта 1 этого поста.

И что ты сделаешь? Откроешь корреспондентские счета в 10 других банках США и договоришься, чтобы они плавно проводили такой поток платежей? Я не уверен, что в мире существует человек с такими лоббистскими способностями в принципе.

4. Вместе с тем, клиент не должен знать что там под капотом. Если ты покупаешь в шаурмячной продукт, а товар есть в меню — ты не хочешь узнать, что в ларек больше не завозят мясо потому что хозяин ларька поругался со скотобойней. И когда ты прождал полчаса и тебе вернули деньги, но не дали шаурму — человек по ту сторону окошка не должен удивиться потоку матюков.

5. Но все-таки если мясной завод заблокировал не конкретного владельца шаурмы, а в целом не очень хочет делать поставки в определенный населенный пункт — это существенный нюанс. Не девушка из чата поддержки Тинькофф сотворила что-то, из-за чего вообще стало возможным существование чатиков про проблемы со свифт-переводами.