Тинькофф стал провайдером быстрых переводов за рубеж, но отменил валютные SWIFT-переводы

Переводы будут осуществляться в рублях по номеру телефона, после этого конвертироваться в национальную валюту на стороне банка-получателя. Переводы можно осуществлять в страны ЕАЭС и ближнего зарубежья, сообщает РБК, ссылаясь на представителя Тинькофф Банка.

Первый денежный перевод на 1000 рублей совершил клиент российского банка «Хайс» в киргизский MBANK. До конца 2022 года будут запущены переводы из-за границы в Россию.

Также Тинькофф прекратит проводить исходящие SWIFT-переводы в валюте из-за зависимости SWIFT-переводов от западной инфраструктуры.

В этом направлении одних усилий банка оказалось недостаточно, сообщается в его Telegram-канале.

Ранее «Клерк» сообщал, что Тинькофф улучшит условия по счетам в иностранной валюте, но ограничит SWIFT-переводы.