В какой момент компания вправе предъявить к вычету НДС при импорте товара из ЕАЭС

Шаг первый. Ввезите импортный товар в Россию

Налоговики начнут проверку права на вычет с факта ввоза импортного товара. Нельзя получить право на вычет до того, как таможенники разрешат выпуск товара.

Судебная практика. Налоговики сняли вычет на сумму 165 тыс. руб. Компания не доказала, что ввезла импортный товар в спорном периоде. Штамп о разрешении на выпуск товаров проставлен таможней 21 апреля 2018. Эта дата относится ко 2-му кварталу 2018 года. Поэтому в декларацию за 1-й квартал 2018 НДС включать нельзя. В 1-м квартале 2018 товара в России еще не было. Вычет заявлен неправомерно (постановление Арбитражного суда Уральского округа от 21.09.2021 № А76-61/2021).

Сейчас таможенники ставить штамп в бумажных документах не обязаны (решение Евразийского межправительственного совета от 17.07.2020 № 5). При условии, что операции оформлены в электронном виде.

Но есть исключения. Когда товар вывозят, таможенники проставляют отметки в перевозочных документах на бумаге.

А вот когда товар ввозят, то таможенников нужно попросить поставить штамп. Для этого потребуется мотивированное обращение (письмо ФНС от 21.04.2021 № ЕА-4-15/5490@).

Шаг второй. Оплатите налог и подайте декларацию

Право на вычет по сделкам в рамках ЕАЭС зависит от фактической уплаты налога. Это нужно сделать не позднее 20-го числа месяца, который следует за месяцем учета товаров. В инспекции по месту учета импортера (Протокол, утв. Приложением 18 к Договору о ЕАЭС от 29.05.2014).

Судебная практика. Налоговики сняли с компании вычет на 5 млн руб. Они посчитали, что она не выполнила условия для возмещения «импортного» НДС. У нее не было отметки налоговиков на заявлении о ввозе. Компания не согласилась с решением. НК не связывает право на вычет НДС с моментом его уплаты. Право на вычет возникает с даты учета импортных товаров. С этого момента вычет правомерен в любом периоде в течение трех лет (п. 2 ст. 173 НК).Товар учтен в 4-м квартале 2018. На 16 января 2019 товар был оплачен. Срок сдачи декларации еще не наступил — 25 января 2019. Отказ неправомерен. Арбитры поддержали налоговиков. При импорте товара из ЕАЭС вычет зависит от даты оплаты налога. Возместить НДС можно не ранее периода, когда налог был уплачен (определение ВС от 03.02.2021 № 301-ЭС20-22471).

В этот же срок нужно представить особую декларацию. Формат утвержден приказом ФНС от 27.09.2017 № СА-7-3/765@.

Шаг третий. Проставьте на заявлении отметку налоговиков

К специальной декларации по НДС следует приложить комплект документов. Без него вычет получить нельзя.

В комплект входит Заявление о ввозе товаров. Налоговики должны поставить в нем штамп, что налог действительно уплачен.

Часть судей считает, что для вычета достаточно факта уплаты налога. Штамп налоговиков роли не играет (решение Арбитражного суда Московской области от 24.09.2021 № А41-46701/21).

Однако Верховный суд опроверг эту позицию. Без штампа на заявлении получить вычет нельзя.

Импортеры ошибаются, когда ссылаются на правила пункта 1.1 статьи 172 НК. На ситуацию, когда товар принят на учет в одном периоде, а счет-фактура пришел в другом. Если документ получен до срока подачи декларации, то вычет можно внести в эту декларации. Дожидаться следующей не надо. Однако для импорта это правило не действует.

Судебная практика. Компания ввезла из РБ сыр. Заплатила НДС на таможне в размере 2 млн руб. Оплата прошла платежками от 27 декабря 2018. Заявление с отметкой налоговиков получено 18 января 2019. Еще до 25 января 2019.Поэтому компания включила налог к вычету в декларации за 4-й квартал 2018.Однако налоговики сняли вычет. А арбитраж их поддержал. Чтобы получить право на вычет, компания обязана предъявить заявление. В нем должна стоять отметка налоговиков, что НДС с импорта уплачен. Условия для вычета как бы соблюдены. Однако организация все равно не вправе включить вычеты в декларацию за 4-й квартал 2018. Аналогия с пунктом 1 статьи 172 НК здесь не предусмотрена. Вычет возможен только в декларации за 1-й квартал 2019 (определение Верховного суда от 21.10.2021 № 310-ЭС21-14054).

Шаг четвертый. Включите заявление в Книгу покупок

Номер и дату заявления о ввозе с отметкой налоговиков укажите в графе 3 Книги покупок. После того, как заявление попало в Книгу покупок, НДС по импорту компания вправе предъявить к вычету.

Кроме того, нужно указать дату, когда налог уплатили. И дату, когда товар приняли на учет.

Шаг пятый. Включите вычет в налоговую декларацию

Начисление НДС, который компания заплатила на таможне, в общей декларации по НДС не отражают. Для этого есть специальная декларация.

Однако вычет НДС, уплаченного на таможне, включают в обычную декларацию (утв. приказом ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@). При условии, что товары, которые ввезли, используют в деятельности, облагаемой налогом.

Схема. Алгоритм вычета входного НДС по импортному товару