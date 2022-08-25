Российское резидентство и граждане ЕАЭС. Какую ставку НДФЛ выбрать

Основа для споров. Мы немного упростим формулировку статьи 73 Договора об ЕАЭС от 29.05.2014, так как она чрезвычайно сложна для понимания. Но не будем слишком упрощать, чтобы стало понятно, в чем была причина расхождений ФНС и Минфина.

В случае если одно государство - член ЕАЭС в соответствии с его законодательством вправе облагать налогом доход налогового резидента другого государства-члена в связи с работой по найму в первом упомянутом государстве-члене, такой доход облагается в первом государстве с первого дня работы по найму по налоговым ставкам, предусмотренным для таких доходов физических лиц - налоговых резидентов этого первого государства.

Особенности канцелярита. Канцелярит – это русский язык, на котором пишут официальные документы. Он был придуман, чтобы абсолютно точно донести смысл любого предложения в официальном тексте. Человек, прочитавший текст на канцелярите, должен понимать его строго однозначно.

Однако русский язык слишком богат смыслами. А составляя предложение на канцелярите, могут запутаться и сами авторы.

Вопросы трактовки. В трактовке статьи 73 Договора об ЕАЭС запутались налоговики. Они написали письмо ФНС от 28.11.2016 № БС-4-11/22588@, где указали, что в статье 73 не предусмотрен перерасчёт налоговых обязательств граждан ЕАЭС, даже если они не стали налоговыми резидентами России за налоговый период. Проще говоря, какой бы срок условный гражданин Армении не проработал в России, ставка НДФЛ для него – 13 процентов.

Однако у Минфина сложилось совсем иное мнение. Финансисты решили, что подобную льготу для работников – иностранцев никто не устанавливал.

Порядок уплаты НДФЛ от Минфина. Налоговый резидент России – это человек, который находился на ее территории не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев (п. 2 ст. 207 НК). Если человек – наш налоговый резидент, то ставка НДФЛ для него – 13 или 15 процентов (п. 1 ст. 224 НК). А для нерезидентов – по общему правилу – 30 процентов.

Граждане стран ЕАЭС имеют право на ставку в 13 процентов с первого дня работы в России. Но по итогам налогового периода работодатель обязан установить окончательный налоговый статус иностранца: резидент он или нет. Если нет, то налог с его доходов надо пересчитать по ставке в 30 процентов (письма Минфина от 23.07.2019 № 03-04-05/54647 и от 27.01.2015 № 03-04-07/2703).

«Покаянное» письмо ФНС. Налоговики не стали спорить с Минфином (письмо ФНС от 29.05.2020 № БС-4-11/8820@). Регулирует государственную политику в сфере налогов именно Минфин (постановление Правительства от 30.06.2004 № 329). Он разъясняет налоговикам, как правильно применять налоговое законодательство (п. 1 ст. 34.2 НК). А налоговики обязаны выполнять эти разъяснения (подп. 5 п. 1 ст. 32 НК).

Свою точку зрения, как удерживать НДФЛ с граждан ЕАЭС, Минфин отразил в письме от 18.02.2020 № 03-04-07/11392. А ФНС довела эти указания до инспекторов на местах письмом от 28.02.2020 № БС-4-11/3347@.

Трактовка КС. Порядок уплаты НДФЛ не понравился одному гражданину Белоруссии, и он обратился в наш КС (постановление КС от 25.06.2015 № 16-П). В пункте 4.3 этого постановления суд высказался так.

К гражданам РБ применяются те же правила, что и к налоговым резидентам России. Даже если по итогам налогового периода статуса налогового резидента России у них нет. При этом надо учитывать и положения международных договоров.

Точный смысл решения арбитров остался непонятен. Эксперты высказывали различные мнения. То ли налоговики были правы, и граждане стран ЕАЭС имеют право на ставку в 13 процентов независимо от срока работы в России. То ли прав Минфин – для граждан стран ЕАЭС действуют общие правила расчета НДФЛ для российских налоговых резидентов и нерезидентов, и не более того.

Особенность расчета НДФЛ. Нужно учесть, что есть ситуация, когда иностранцу придется заплатить налог по ставке 30 процентов, даже отработав в России 183 дня и более. Ведь его налоговый статус надо определить на конец налогового периода, то есть календарного года (ст. 216 НК). А если он отработает, скажем, 90 дней в 2022 году, и 93 дня в 2023 году, то ни там, ни там налоговым резидентом России так и не станет. Даже если все эти дни отработаны подряд, и с территории России он никуда не выезжал.

Выводы. Ведите расчеты по НДФЛ для граждан из стран ЕАЭС так же, как и для российских граждан. С первого дня работы они имеют право на ставку в 13 процентов. Определите их налоговый статус на конец календарного года. Если иностранец не стал налоговым резидентом России в этом году, удержите с него дополнительную сумму НДФЛ, исходя из ставки в 30 процентов.