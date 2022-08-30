Кого и как вызывают на допрос налоговики, и можно ли не прийти

Зачем налоговики допрашивают свидетелей. Инспекторы проводят допросы свидетелей, чтобы добиться двух основных целей:

опорочить первичку компании (определение ВС от 03.02.2015 № 309-КГ14-2191);

подтвердить умысел в совершении налоговых правонарушений (письмо ФНС и СК от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@).

Как отличить допрос от дачи пояснений

Инспекторы вправе вызвать бухгалтера не только на допрос, но и для дачи пояснений. Нередко они пытаются под видом пояснений провести допрос. Однако это разные мероприятия.

У вызова на допрос и для дачи пояснений разные формы - КНД 1165207 и 1165009. Но и при вызове для дачи пояснений инспекторы обязаны указать точную цель (письмо ФНС от 02.12.2021 № ЕА-4-15/16838).

Пояснения можно давать и в устной, и в письменной форме. Инспекторы не должны требовать документы и пояснения, предусмотренные другими мероприятиями налогового контроля (письмо ФНС от 02.12.2021 № ЕА-4-15/16838). Например, нельзя требовать:

пояснения и уточненки из-за противоречий и несоответствий, выявленных при камеральной проверке (п. 3 ст. 88 НК);

документы налогоплательщика в рамках проверки (ст. 93 НК);

документы и информацию по контрагенту в рамках встречной проверки, информацию по сделке (ст. 93.1 НК).

Кого могут вызвать на допрос. Инспекция вправе вызвать в качестве свидетеля любого человека, кому известны какие-либо обстоятельства, важные для проверяющих. Чаще всего – работников компаний.

Однако и увольнение с работы ничего не меняет. Налоговики вправе допросить также бывших сотрудников организации (письмо Минфина от 01.09.2020 № 03-02-08/76651). Поэтому, например, бухгалтера могут допросить об учете в его предыдущей организации (постановления Девятого ААС от 25.01.2022 № А40-101195/21, от 24.11.2021 № А40-306672/19).

Когда могут вызвать на допрос. Инспекторы вправе выбирать время для допроса по своему усмотрению. Так, могут вызвать до начала налоговой проверки. Они ссылаются на статью 90 НК (письмо ФНС от 23.04.2014 № ЕД-4-2/7970@). В кодексе нет запрета на предварительный сбор информации (определение ВС от 02.08.2021 № 304-ЭС21-12829). Этот вариант инспекторы используют, когда проводят предпроверочный анализ.

Свидетеля могут допросить во время проведения налоговой проверки. Допрос свидетеля – один из ее инструментов. Он прямо предусмотрен в подпункте 12 пункта 1 статьи 31 НК.

Допросы также можно проводить во время приостановки проверки. Арбитры не видят в этом нарушения (постановление Девятого ААС от 27.01.2022 № А40-175632/21). Здесь компания опротестовала приостановку ВНП. Она посчитала, что налоговики намеренно затягивают проверку. И допрос руководителя организации в период приостановки незаконен.

Однако арбитры пояснили, что инспекция не может истребовать у организации документы, когда проверка приостановлена. Но другие действия вне территории компании проводить вправе (п. 9 ст. 89 НК). В том числе и допросы.

Также допрос свидетеля указан как один из видов дополнительных мероприятий в пункте 6 статьи 101 НК. Но есть случаи, когда инспекторы проводят допросы после окончания проверки, и вне рамок дополнительных мероприятий. Прямого запрета на это в кодексе нет.

Правда, чтобы арбитры приняли такой протокол, инспекторы должны выполнить одно условие. Доказать, что приняли все законные меры, чтобы допросить свидетеля еще в рамках налоговой проверки. Например, что повестка свидетелю была направлена еще во время проведения проверки (постановление Девятого ААС от 26.01.2022 № А40-105133/21).

Как должна быть оформлена повестка. В повестке на допрос должны быть указаны:

время, когда нужно прийти;

точный адрес, куда следует явиться;

конкретная цель вызова свидетеля.

Однако на практике налоговики не всегда выполняют эти требования. Например, не конкретизируют причину допроса. Цель – не дать возможности свидетелю заранее подготовиться. В таком случае гражданин вправе уточнить информацию о цели вызова. Например, направить запрос в произвольной форме.

Вообще не прийти на допрос, если уже получили повестку, нежелательно. Однако если инспекторы не направляют повестку, а предупреждают о вызове только по телефону, вы можете не реагировать на такой вызов. Но вправе прийти для дачи пояснений добровольно.

Где вправе проводить допрос

Когда проверка приостановлена, инспекция может вызывать свидетелей на допрос на своей территории.

Инспекторы вправе прийти к физлицу по месту проживания. Например, если свидетель не в состоянии прийти из-за болезни, старости или инвалидности (письмо Минфина от 01.09.2020 № 03-02-08/76651).

Налоговики могут также пройти в жилое помещение даже против воли лиц, которые там проживают. Но для этого нужно судебное решение (п. 5 ст. 91 НК).

Кроме того, судьи не возражают против допросов и вообще вне помещений. Например, допрос свидетеля можно провести прямо на улице (определение ВС от 08.05.2019 № 307-ЭС19-6351).

Как накажут за неявку. Неявка или уклонение от явки без уважительных причин лица, вызываемого по делу о налоговом правонарушении в качестве свидетеля, считается налоговым нарушением. Наказание прописано в статье 128 НК. Это штраф в одну тысячу рублей.

Можно ли легально избежать допроса. Свидетель вправе не прийти на допрос по состоянию здоровья. Например, если болеет, находится в стационаре. Это не нарушение (постановление АС Западно-Сибирского округа от 27.12.2021 № А45-33496/2020).

Компании на практике могут использовать уловки:

отправить сотрудника в командировку;

дать работнику отпуск с условием, что он уедет далеко и надолго, и предложить налоговикам провести допрос там;

не отпустить с работы, и предложить инспекторам провести допрос по месту нахождения организации.

Инспекторы ограничены в ресурсах и времени. Поэтому тратить их они будут только тогда, когда речь идет о ключевом свидетеле и существенных доначислениях в бюджет. Если же проводится рядовая проверка, такие уловки могут и сработать.