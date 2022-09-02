Есть ситуации, когда долг взыскать нельзя, но он еще не безнадежный

Почему не достаточно исключения из ЕГРЮЛ

Одно из оснований считать долг безнадежным — если должник ликвидировался (п. 2 ст. 266 НК). Но, как оказалось, существуют такие компании — «зомби». Они вроде бы и не «живые», но и не «мертвые». Как так получилось?

Закон считает, что компания фактически прекратила деятельности и должна быть исключена из ЕГРЮЛ при совпадении двух условий:

в течение 12 месяцев до момента исключения не представляла налоговую отчетность;

не проводила операции по банковскому счету.

Эти требования прописаны одновременно и в пункте 1 статьи 64.2 ГК, и в пункте 1 статьи 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Однако существуют еще два основания, когда организацию можно исключить из ЕГРЮЛ (п. 5 ст. 21.1 Закона № 129-ФЗ):

компанию невозможно ликвидировать, потому что нет средств на ее ликвидацию, и возложить расходы на учредителей тоже нельзя;

в ЕГРЮЛ в отношении компании есть запись, что сведения о ней недостоверны, и в течение шести месяцев запись не аннулирована.

Так вот, такие компании не относятся к недействующим юридическим лицам (определения ВС от 26.12.2018 № 301-КГ18-8795 и от 12.02.2019 № 304-КГ18-18451). А раз так, то они действующие. И их задолженность нельзя признать безнадежной для налоговых целей.

Какой документ нужен при исполнительном производстве

Еще одно основание признать долг безнадежным — прекращение исполнительного производства (п. 2 ст. 266 НК). Но здесь компании нужно иметь постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства (Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»). Причем строго по двум основаниям:

невозможно установить место нахождения должника и его имущества;

должник есть, но у него ничего нет, и поиски активов не дали результата.

Долг можно признать безнадежным, если у компании есть именно такое постановление. Если нет — то нет.

Когда долг не признают долгом

Кредитор может подать в суд на должника, а суд — отказать во взыскании. Такая задолженность тоже не считается безнадежной в рамках пункта 2 статьи 266 НК. На нее нельзя уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль (письмо Минфина от 22.07.2016 № 03-03-06/1/42962).

Если сумму дебиторки компания уже включила как доход в налоговую декларацию, то надо подать уточненку и приложить к ней судебное решение. Ведь раз суд решил, что не было никакой реализации, то и декларацию надо поправить. Однако такой вариант возможен, только пока со дня уплаты налога на прибыль прошло меньше трех лет.

Какой способ налоговики считают универсальным

В комментируемом письме чиновники прямо намекнули, что делать в сомнительных случаях. «При этом налогоплательщик вправе признать списываемую задолженность безнадежной по иным основаниям, указанным в пункте 2 статьи 266 НК РФ». Но из общих там остается только срок давности.

В общем, Минфин предлагает подождать с учетом долга в расходах. Зато потом списать без проблем и «с чистой совестью».