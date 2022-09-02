Расходы по налогу на прибыль

Есть ситуации, когда долг взыскать нельзя, но он еще не безнадежный

Законодательство устроено так, что долг, который компания уже не может взыскать, еще не считается безнадежным. Чиновники указывают – в письме Минфина от 03.08.2022 № 03-03-06/1/75197, что иногда придется подождать с признанием таких долгов в расходах. Об этом – далее.

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Почему не достаточно исключения из ЕГРЮЛ

Одно из оснований считать долг безнадежным — если должник ликвидировался (п. 2 ст. 266 НК). Но, как оказалось, существуют такие компании — «зомби». Они вроде бы и не «живые», но и не «мертвые». Как так получилось?

Закон считает, что компания фактически прекратила деятельности и должна быть исключена из ЕГРЮЛ при совпадении двух условий:

  • в течение 12 месяцев до момента исключения не представляла налоговую отчетность;
  • не проводила операции по банковскому счету.

Эти требования прописаны одновременно и в пункте 1 статьи 64.2 ГК, и в пункте 1 статьи 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Однако существуют еще два основания, когда организацию можно исключить из ЕГРЮЛ (п. 5 ст. 21.1 Закона № 129-ФЗ):

  • компанию невозможно ликвидировать, потому что нет средств на ее ликвидацию, и возложить расходы на учредителей тоже нельзя;
  • в ЕГРЮЛ в отношении компании есть запись, что сведения о ней недостоверны, и в течение шести месяцев запись не аннулирована.

Так вот, такие компании не относятся к недействующим юридическим лицам (определения ВС от 26.12.2018 № 301-КГ18-8795 и от 12.02.2019 № 304-КГ18-18451). А раз так, то они действующие. И их задолженность нельзя признать безнадежной для налоговых целей.

Какой документ нужен при исполнительном производстве

Еще одно основание признать долг безнадежным — прекращение исполнительного производства (п. 2 ст. 266 НК). Но здесь компании нужно иметь постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства (Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»). Причем строго по двум основаниям:

  • невозможно установить место нахождения должника и его имущества;
  • должник есть, но у него ничего нет, и поиски активов не дали результата.

Долг можно признать безнадежным, если у компании есть именно такое постановление. Если нет — то нет.

Когда долг не признают долгом

Кредитор может подать в суд на должника, а суд — отказать во взыскании. Такая задолженность тоже не считается безнадежной в рамках пункта 2 статьи 266 НК. На нее нельзя уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль (письмо Минфина от 22.07.2016 № 03-03-06/1/42962).

Если сумму дебиторки компания уже включила как доход в налоговую декларацию, то надо подать уточненку и приложить к ней судебное решение. Ведь раз суд решил, что не было никакой реализации, то и декларацию надо поправить. Однако такой вариант возможен, только пока со дня уплаты налога на прибыль прошло меньше трех лет.

Какой способ налоговики считают универсальным

В комментируемом письме чиновники прямо намекнули, что делать в сомнительных случаях. «При этом налогоплательщик вправе признать списываемую задолженность безнадежной по иным основаниям, указанным в пункте 2 статьи 266 НК РФ». Но из общих там остается только срок давности.

В общем, Минфин предлагает подождать с учетом долга в расходах. Зато потом списать без проблем и «с чистой совестью».

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