Транспортный налог

Автомобиль поменял обособленное подразделение. Как правильно платить налог

Когда автомобиль передается из одного региона в другой даже в рамках одной организации, платить налог на транспорт надо в новом регионе. Но вот в порядке расчетов возникла путаница. Виноваты в этом были сами чиновники. Но вот в письме ФНС от 31.08.2022 № БС-4-21/11473@ они настаивают, что вопрос решен окончательно и пересмотру не подлежит.

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Автомобиль поменял обособленное подразделение. Как правильно платить налог

Когда платить авансовые платежи

Отчетные периода, за которые нужно платить авансы по транспортному налогу — I, II и III кварталы года (ст. 360 НК). Авансы нужно заплатить в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим периодом (п. 1 ст. 363 НК).

Сумма аванса за каждый отчетный период равна 1/4 произведения налоговой базы и ставки налога (п. 2.1 ст. 362 НК). Налоговая база — это мощность двигателя автомобиля в лошадиных силах (пп. 1 п. 1 ст. 359 НК). К дорогим автомобилям применяют повышающий коэффициент (п. 2 ст. 362 НК).

Какие варианты расчета налога существуют

Первый вариант. Используем коэффициент владения. Это отношение числа полных месяцев, в течение которых автомобиль был зарегистрирован на обособленное подразделение, к числу календарных месяцев в налоговом или отчетном периоде.

Рубиконом считается 15 число месяца, в котором автомобиль поменял владельца. Если регистрация авто произошла до 15 числа, то старый владелец этот месяц в расчете налога уже не учитывает. А новый, соответственно, учитывает. И наоборот.

Проще говоря, кто больше дней в конкретном месяце владел автомобилем, тому этот месяц и засчитывают (п. 3 ст. 362 НК, письма Минфина от 17.11.2016 N 03-05-05-04/67450, от 11.08.2016 № 03-05-05-04/47037).

Второй вариант. Используем состояние не 1-е число месяца, когда произошла перерегистрация. Иначе говоря, новый владелец начинает расчет налога с 1-го числа следующего месяца после месяца регистрации. А дата, когда именно произошла перерегистрация, значения уже не имеет (письма ФНС от 20.10.2021 № БС-4-21/14849@, Минфина от 15.02.2022 № 03-05-05-04/10264).

Этот вариант совпадает с порядком расчета транспортного налога, когда автомобиль или ликвидирован, либо конфискован (п. 3.1, 3.4 ст. 362 НК).

Какой вариант сейчас предпочитают чиновники

Платить транспортный налог и авансы по нему надо в бюджет региона, где транспорт зарегистрирован (п. 1 ст. 363 НК). О месте регистрации автомобиля налоговикам сообщают органы ГИБДД (п. 5 ст. 83 НК). Инспекция меняет место нахождения автомобиля у себя в учете.

При этом специальных правил для ситуации, когда транспорт из обособленного подразделения компании в одном регионе перемещается в подразделение в другом, и там действуют другие налоговые ставки, в статье 362 НК нет. ФНС считает, что в такой ситуации допустимо использовать порядок расчета налога, который указан в пунктах 3.12, 3.4 статьи 362 НК. Иначе говоря, они сделали выбор в пользу второго варианта расчета.

Но вот это слово «допускает», как раз налогоплательщиков и напрягает. Есть в нем какая-то неопределенность и недосказанность.

Чиновники успокаивают. Во-первых, эта позиция не новая (письма Минфина от 21.10.2013 № 03-05-06-04/43844, от 18.10.2021 № 03-05-04-01/84149, от 15.02.2022 № 03-05-05-04/10264). Она доведена до рядовых инспекторов на местах — письмо ФНС от 20.10.2021 № БС-4-21/14849@.

Во-вторых, и это главное — такой алгоритм расчет налога прописан в АИС ФНС. Система формирует сообщения об исчисленной инспекцией сумме налога (п. 2 приказа ФНС от 05.07.2019 № ММВ-7-21/337@). Так что ломать голову, как правильно заплатить налог в такой ситуации, не нужно.

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