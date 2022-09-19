Как платить налоги с санаторно-курортной путевки сотруднику

Надо ли удерживать НДФЛ

Чтобы не платить налог со стоимости путевок для сотрудников, следует выполнить массу условий (п. 9 ст. 217 НК). Во-первых, компенсировать стоимость путевки разрешено:

работникам компании;

членам их семей;

бывшим работникам, которые ушли на пенсию.

Во-вторых, это должна быть именно санаторно-курортная путевка, а не туристическая. Разница в том, что туристическая не подразумевает оказания санаторно-курортных услуг. Поэтому, чтобы понять, какую именно путевку купил сотрудник, надо выяснить статус учреждения, куда он отправится отдыхать, и какие услуги он там будет получать (постановления ФАС Московского округа от 25.09.2009 № КА-А40/9821-09, от 17.09.2009 № КА-А40/9077-09 и Уральского округа от 29.01.2008 № Ф09-9195/07-С2).

В-третьих, санаторно-курортные и оздоровительные организации должны находиться на территории России.

В-четвертых, купить или компенсировать покупку можно только один раз в год.

Надо ли начислять страховые взносы

В этом вопросе между налоговиками и компаниями есть спор. Фискалы требуют на стоимость путевок начислять обязательные страховые взносы. Логика такая.

Объект обложения взносами — вознаграждения в пользу физиков в рамках трудовых отношений (подп. 1 п. 1 ст. 420 НК). Все исключения прописаны в статье 422 НК. Ни стоимость санаторно-курортных путевок, ни компенсация такой стоимости в этой стать не указана. Значит, на стоимость путевки для работника взносы начислить надо. А вот на членов его семьи — нет. Ведь они не сотрудники компании.

Однако есть другая логика. Ее можно найти в судебных решениях. Они все опираются на постановление Президиума ВАС от 14.05.2013 № 17744/12.

Оплата или возмещение компанией стоимости путевок на санаторно-курортное лечение для сотрудников на основании коллективного договора — это оплата труда. Выплата или компенсация не зависит от результатов работы и трудового стажа. Поэтому тони не облагаются страховыми взносами (постановления АС Западно-Сибирского от 27.09.2018 № Ф04-3563/2018, от 15.08.2018 № Ф04-2796/2018, Восточно-Сибирского от 02.07.2018 № Ф02-2352/2018 округов).

Решать, начислять взносы или не начислять, судиться с инспекцией или нет — предстоит бухгалтеру.

Можно ли учесть затраты в расходах

Учесть стоимость путевки или компенсацию ее стоимости при расчете налога на прибыль можно (письмо Минфина от 11.03.2022 № 03-03-07/18099). Если только сам санаторий не относится к подразделению компании (письмо Минфина России от 11.02.2022 № 03-03-06/1/9396).

Расходы на санаторно-курортное лечение учитываются в размере фактических расходов, но не более 50 000 руб. в совокупности за налоговый период на работника. Кроме того, затраты нормируются и по другому показателю. Вместе с ДМС они не могут превышать 6 процентов расходов на оплату труда (ст. 255 НК).