Выигрыш для физлица и НДФЛ. «Неразрешимая» проблема

Какой доход облагается налогом

Когда определяют налоговую базу по НДФЛ, то учитывают все доходы физлица (п. 1 ст. 210 НК). Как в денежной, так и в натуральной форме. А также в форме материальной выгоды (ст. 212 НК).

Выигрыш или выплачивают деньгами, или выдают имуществом. Это материальные ценности. С их стоимости надо уплатить налог.

Какую ставку налога использовать

Ставка для любых выигрышей, которые получены в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг — 35 процентов (п. 2 ст. 224 НК). Но только в сумме, которая превышает 4000 руб. (п. 28 ст. 217 НК).

При этом стимулирующее мероприятие должно проводиться в рамках нормативно-правового регулирования Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». Проще говоря, прежде чем требовать налог по ставке 35 процентов, налоговикам надо доказать, что мероприятие действительно было рекламным. В противном случае надо применять обычную ставку в размере 13 процентов (п. 1 ст. 224 НК).

Кто должен перечислить налог в бюджет

Перечислять налог в бюджет должен или налоговый агент, или само физлицо. С точки зрения налоговиков ситуация выглядит так (письмо ФНС от 02.07.15 № БС-4-11/11559).

Налоговые агенты обязаны представлять в инспекцию сведения (п. 2 ст. 230 НК):

о доходах физлиц истекшего налогового периода;

о суммах начисленных, удержанных и перечисленных за этот налоговый период НДФЛ.

Это надо сделать не позднее 1 марта следующего года.

Организации следует вести персонифицированный учет доходов физлиц в виде выигрышей и призов. Если их стоимость, переданных одному и тому же физлицу, превысит в налоговом периоде 4000 руб., компания будет налоговым агентом. Она должна выполнить обязанности из статей 226 и 230 НК.

В чем состоит пробел в законодательстве

Налоговые агенты — это лица, на которых Кодексом возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджет (ст. 24 НК). Но если выигрыш физлица не превышает 4000 руб., компания не будет налоговым агентом. Ведь эта сумма из-под НДФЛ выведена. Нет обязанности исчислить налог.

Соответственно, компания не обязана представлять налоговикам сведения о таких доходах физлиц. Эта обязанность — только для налоговых агентов (письма Минфина от 08.05.2013 № 03-04-06/16327, от 05.09.2011 № 03-04-06/1-202, определение ВАС от 08.04.2009 № ВАС-3780/09).

В результате гражданин может получить несколько выигрышей суммой до 4000 руб. из разных источников. И налоговики не будут об этом знать.

Теоретически, гражданин должен был бы сам подать налоговую декларацию и доплатить НДФЛ. Но практическая вероятность этого близка к нулю.

Почему пробел в НДФЛ исправлять не будут

Чтобы решить эту проблему с точки зрения налоговиков, нужны две правки:

обязать компании, которые выплачивают выигрыши, передавать персональные данные всех лиц, которые получили выигрыши, в инспекцию;

обязать всех граждан страны всегда и везде ходить с паспортами, а детей — с копиями паспортов родителей.

Ведь участие в рекламном мероприятии, как правило, предусматривает спонтанность. В ней могут принять участие все желающие, а не только те, кто в состоянии себя идентифицировать в данный момент времени. В противном случае рекламная акция лишается смысла.

Очевидно, что второе условие вводить никто не собирается. Но есть и другая причина.

Чтобы получить существенный доход от рекламных выигрышей, сумма которых не превышает 4000 руб., физлицо должно получить его в нескольких десятках организаций. С точки зрения здравого смысла — ситуация малореальная. А вот затраты на налоговое администрирование, которое будет направлено на поиск таких «счастливчиков», существенно превысят сумму выявленной недоимки.

Так что пока все останется как есть.