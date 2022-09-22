Сроки выплаты зарплаты. Проблема шестнадцатого дня

Какие требования установлены к датам выплаты

Зарплата должна выплачиваться не реже чем каждые полмесяца. Конкретную дату выплаты зарплаты устанавливает сама компания. Это надо прописать или в коллективном, или в трудовом договоре. Главное правило, выплата зарплаты должна быть не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.

В чем компании видят проблему

Предположим, в организации установлены сроки выплаты зарплаты 20-го и 5-го числа. Если в месяце 30 дней, правило промежутка в 15 дней соблюдено. Но в месяцах с 31 календарным днем интервал между выплатами зарплаты фактически составляет 16 календарных дней. Надо ли в таком случае перенести выплату зарплаты на 4-е число?

Возможно, компании помнят о правиле из статьи 236 НК. Если работодатель нарушит сроки выплаты зарплаты, то ему нужно начислить проценты за каждый день задержки — начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.

Опасения понятны. Например, трудовая инспекция в городе Москве (письмо от 22.06.2021 № ПГ/16732/10-21740-ОБ/18-593) уточнила, что «разрыв между выплатами на первую половину месяца и за вторую половину месяца не должен превышать 15 календарных дней». Пятнадцати, не шестнадцати.

Роструд проблемы не видит

Чиновники указали, что выплачивать зарплату на один день раньше нет необходимости. А вот выплачивать зарплату в установленные даты выплаты работодатель обязан (ст. 22 ТК).

Можно ли выплатить зарплату досрочно

Выплатить зарплату по просьбе работника теоретически можно. Но лучше не рисковать.

С одной стороны, чиновники из Минтруда ничего против не имеют (письмо от 26.07.2019 № 14-1/В-582). ТК не запрещает выплачивать зарплату за отработанное время раньше срока, установленного правилами компании. Ведь это не ухудшает положение работников.

С другой стороны, не в меру усердные инспекторы могут углядеть здесь нарушение норм ТК. Ведь формально для досрочной выплаты зарплаты нет оснований — например, совпадения установленного дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем. И тогда компанию ждет штраф по статье 5.27 КоАП. Для компаний это составит от 30 до 50 тыс. руб.

Сколько счетов можно использовать для выплаты зарплаты

Чиновники не возражают, даже если аванс и получка за один месяц будут перечислены на разные расчетные счета (письмо Роструда от 10.10.2019 № ПГ/25780-6-1).

Зарплата выплачивается работнику или по месту работы, или перечисляется ему на счет (ст. 136 ТК). Вариант надо прописать или в коллективном, или в трудовом договоре. Таким образом, это зависит от волеизъявления работника.

Чтобы перечисление зарплаты на два счета было законным, надо: