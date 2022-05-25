Невыдуманные истории. 📽 Дело № А81-4313/2020: доначисления свыше 2 млн.руб. за долги по аренде склада

Новенькое ООО, сыгравшее главную роль в истории под названием Дело № А81-4313/2020, было организовано 10 лет назад, имело единственного учредителя и арендовало склад, собственником которого являлся сам учредитель.

В те времена ФНС еще не уделяла повышенного внимания к договорам, заключенным с взаимозависимыми лицами и дополнительных вопросов не задавала.

Склад был необходим для получения лицензии на торговлю алкоголем.

Договор аренды прошел государственную регистрацию со следующими исходными данными: стоимость аренды - 30 тыс.руб в год, срок аренды - 10 лет.

Торговля🍾🍾 алкоголем дело хлопотное, зато азартное и прибыльное.

То ли в хлопотах, толи в азарте, но про оплату аренды все забыли.

По факту склад на арендованных площадях активно работал, но компания оплату не проводила, а собственник и не напоминал.

Недремлющее око ФНС, во время проведения выездной проверк,и вот такую обоюдную забывчивость пропустило через свои алгоритмы и выдало вердикт:

Договор аренды склада носит формальный характер, что подтверждает тот факт, что компания 9 лет не выполняла обязательства по оплате.

Договор аренды переквалифицирован в договор безвозмездного пользования.

На протяжении 9 лет во внереализационный доход не включались права безвозмездного пользования, следовательно, занижалась прибыль и налог на прибыль не уплачивался в полном размере.

На этом фискалы не остановились и для оценки внереализационных доходов, согласно законодательству, заказали экспертизу рыночных цен аналогичного имущества.

Далее все доначисления фискалы производили исходя из вот этой самой экспертной цены в 200 тыс.руб. (вместо 30 000 руб. указанных в договоре).

Таким образом за 3 последних года (срок исковой давности) только за “забытый” договор аренды инспекторы насчитали:

незаявленная к налогообложению прибыль составила 8 млн. руб.

недоимка по налогу на прибыль/ штрафы/ пени - 2 млн. руб.

📌Итог: Жалобы на необъективность экспертной оценки рыночной стоимости имущества не помогли. Суды трех инстанций поддержали ФНС в этом споре. Последнюю точку поставил арбитражный суд. Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 20.05.2021 № Ф04-2757/2021 по делу № А81-4313/2020 принято в пользу налогового органа.

Можно ли было избежать таких дорогих последствий? Да.

Регулярный профессиональный аудит способен уберечь фирму от подобных штрафов. Аудитор:

никогда бы не пропустил отсутствие оплат по договору, тем более по договору к которому “привязана” лицензия,

аргументированно, со ссылкой на законодательство, показал бы последствия “забывчивости” и настоял бы на необходимости соблюдать условия договора.

Согласитесь, что расстаться с суммой в 420 тыс. руб. (13% НДФЛ от дохода за сдачу в аренду склада за 9 лет) гораздо легче чем с 2 млн руб. доначислений.

Профессиональный аудит от лицензированной компании - это не только идеальный порядок в бухгалтерском и налоговом учетах. Это безопасность от налоговых проблем. Фискалы на опыте знают, что на компаниях после аудита план не сделать, а значит теряют к вам интерес.

А вы привлекаете к аудиту внешние компании?

Как часто?

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