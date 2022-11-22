Что ждет «ювелирку»?

Российский ювелирный бизнес обратился к государству с предложениями смягчить жесткие трактовки ФЗ № 47.

Серьезным аргументом в споре между ювелирами и Минфином стала независимая экспертиза Факультета глобальных процессов МГУ.

Авторы экспертизы подчеркнули, что “...для мелких игроков (а они составляют около 80% всех участников рынка) нововведение будет губительным. Им придется уплачивать не только 20% НДС и 20% налога на прибыль, но и отчислять в бюджет входящий НДС на остатки драгоценных металлов, которые у ювелиров, ввиду специфики их производства, весьма значительны. Большинство предприятий разорились бы немедленно.”

Вывод экспертов более чем однозначен: задача пополнения бюджета за счет изменений в налогообложении отрасли нереальна:

«Суть плана Минфина — унификация налоговых правил и отказ от налоговых льгот. По логике законодателя, пункт закона принесет в бюджет 20-30 млрд. Но одновременно спад активности будет наблюдаться у 70% предприятий, а остальные начнут оптимизацию налогообложения. И вместо 30 млрд в бюджет смогут собрать 3 мдрд, которые тоже оптимизируют», — сделали вывод эксперты.

Очевидно, что угрозу краха отрасли осознает и Минэкономразвития. Его официальная позиция: вступление в силу закона ФЗ-47 стоит отсрочить на 2 года для создания условий для перехода на ОСНО.

Напоминаем, что результатом мартовской битвы за справедливость на законодательном уровне:

V ("Применение специальных налоговых режимов в ювелирной отрасли создает неравные условия для тех производителей ювелирных изделий, которые находятся на общей системе налогообложения и уплачивают НДС как при производстве, так и при реализации таких изделий, что фактически привело к выводу существенной доли оборота ювелирных изделий из-под обложения НДС")

под радостные овации фискалов:

V (да-да, с удовольствием тряхнем ювелиров на дополнительные 30 млрд рублей налогов)

стало принятие скорбного ФЗ-47.

Год 2023 грозит у многих отнять маленькие радости в виде дарить и получать милые безделушки.

С 1 января 2023 года вступает в силу запрет на применение УСН и ПСН в ювелирной отрасли и многим компаниям этой отрасли предстоит сделать выбор:

- вместо привычных 6% с оборота платить 20% НДС и 15% НДФЛ или же

- менять деятельность, следуя совету О.Бендера: “Придется переквалифицироваться в управдомы”.

Такое развитие событий безусловно на руку крупным предприятиям - новый закон серьезно “проредит” конкурентов от МСП.

Какие же перспективы ожидают малый бизнес сектора “ювелирка”?

Чью сторону примет Госдума / Совет Федерации / Правительство РФ?

Сможем ли мы продолжать баловать наших любимых ювелирными сюрпризами по лояльным ценам? Повангуем?

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