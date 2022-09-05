«Налоговые лайфхаки» - а вы о них знали?

Как самозанятому перенести оплату НПД на следующий месяц

По общим правилам плательщик НПД должен выставить чек в приложении «Мой налог» в день оплаты покупателя, но при оплате безналом передать чек надо не позднее 9-го числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором произведен расчет (п. 2 ст. 14 Закона № 422-ФЗ). Так что, если клиент заплатит с расчетного счета, можно оттянуть время и заплатить НПД позже.

Как безопасно включить в резерв по сомнительным долгам задолженность с отсрочкой платежа

Когда товар продается с отсрочкой платежа, то считается что он является предметом залога, поэтому его нельзя включить в резерв по сомнительным долгам (п. 5 ст. 488 ГК). Но Верховный суд подсказал как все-таки можно (определение № 303-кг18-20736 от 25.02.2019 года).

Сомнительной признается просроченная дебиторка, не обеспеченная залогом (п. 1 ст. 266 НК РФ). Но как часто бывает, значение имеют детали. Если подписать дополнительное соглашение к договору и указать в нем, что вы не применяете положения п. 5 ст. 488 ГК, просроченный долг можно смело включать в резерв. Норма ст. 488 ГК действует, только если иное не предусмотрено договором.

Как самозанятому получать деньги на чужую карту

Не все в курсе, но самозанятые вправе получать оплату на карту другого физика. Например, мужа или жены, ребенка, родителей и т.д. Чтобы избежать претензий налоговиков включите в договор с заказчиком условие о таком порядке расчетов (ст. 309 ГК, п. 1 ст. 6 закона № 422-ФЗ).

Если этого условия в договоре не будет, то плательщик НПД сумеет укрыть свои доходы от начисления налога. Но могут возникнуть вопросы к тому, на счет кого поступила оплата и к тому, кто ее произвел. Не рекомендую так делать, ведь рано или поздно все тайное становится явным, а банки уже давно плотно сотрудничают с налоговиками.

Как снизить штраф за не вовремя сданный отчет СЗВ-М

Если в 2022 году не представить в ПФР отчет СЗВ-М в срок или сдать не полностью, должностных лиц ООО оштрафуют на 300–500 руб. Такой штраф установлен в статье 15.33.2 КоАП. Если сотрудников много, то придется раскошелиться.

Для снижения штрафа не получится обратиться напрямую в ПФР, но через суд штраф можно снизить в сотни раз. Суды повсеместно поддерживают бизнесменов (постановления АС от 06.05.2020 № Ф03-1539/2020, АС Западно-Сибирского округа от 10.04.2018 № А02-929/2017 и от 21.05.2021 № А70-18969/2020, АС Поволжского округа от 18.12.2019 № Ф06-55032/2019, 2 ААС от 12.09.2019 № А28-7480/2019 и другие). Учитывая положительную судебную практику, отстоять штраф в суде при помощи юриста будет несложно.

Между прочим, имеются судебные решения, когда штраф удавалось отменить совсем!

Как не платить налог на имущество с недвижимости, которую вы решили продать

Сейчас основные средства учитывается в составе оборотных активов, если фирма перестала их использовать в связи с решением продать. Это позволяет считать имущество долгосрочным активом к продаже (п. 10.1 ПБУ 16/02). Переклассифицировать ОС в долгосрочный актив нужно, когда его вывели из эксплуатации. С этого момента налог на имущество не платится (п. 1 ст. 374 НК).

Чтобы снизить риски претензий контролеров закрепите в Учетной политике, как вы отражаете долгосрочные активы в бухучете (п. 10.1 ПБУ № 16/02).

Как сэкономить налог при закрытии бизнеса

При владении акциями или долями юридических лиц более 5 лет, их выгоднее продать, чем выходить из состава участников общества. При продаже учредитель-ООО сможет применить нулевую ставку по налогу на прибыль (п. 1 ст. 284.2 НК, письмо Минфина от 11.10.2019 № 03-03-06/1/78216).

Как ИП выбрать систему налогообложения

Прикинуть на цифрах, какая система налогообложения выгодна предпринимателю ИП может самостоятельно на сайте ФНС https://lkip2.nalog.ru/lk#!/calculator

Задайте в поиске «калькулятор выбора ИП системы налогообложения на сайте ФНС» и поисковик выведет вас на нужную ссылку.

Как оптимизировать НДФЛ с помощью стандартного вычета на ребенка

Внешний совместитель может уменьшить НДФЛ, если подаст заявление о применении стандартных налоговых вычетов на ребенка в ту организацию, где он получает меньше денег и где у него меньше зарплата. При этом совместитель в течение налогового периода (года) может накапливать стандартные вычеты за те месяцы, в которых он числился в организации без зарплаты.

Как не потерять вычет НДС, если поставщик не вовремя выставил счет-фактуру

Поставщик по правилам НК обязан предоставить покупателю счет-фактуру не позднее 5-ти дневного срока от даты реализации. Однако, если счет-фактура выставлен поставщиком позже, право на вычет у покупателя не теряется при реальности сделки и отсутствии других нарушений в документе (абз. 2 п. 2 ст. 169 НК, письма Минфина от 18.10.2019 № 03-03-06/1/80379, от 14.03.2019 № 03-07-11/16556, от 25.04.2018 № 03-07-09/28071).

Если поставщик опоздал с выставлением документа, примите к вычету НДС датой счета-фактуры оформленного с опозданием, даже если эта дата приходится на другой налоговый .

Как сэкономить налог на прибыль за счет включения прошлогодних отпусков в резерв

Неиспользованные отпуска сотрудников уменьшают налог на прибыль текущего года. Чтобы учесть прошлогодний отпуск в резерв, попросить сотрудников написать заявления о переносе неиспользованного в прошлом году отпуска на этот год (ст. 124 ТК, письмо Минфина от 13.05.2010 № 03-03-06/4/55 и письма Роструда от 01.03.2007 № 473-6-0, от 08.06.2007 № 1921–6).

Если не включать прошлогодние отпуска в текущий график отпусков, то возможны претензии со стороны ФНС (постановление ФАС Московского округа от 09.07.2010 № КА-А40/6678–10).

Кто вник в кейс, тот понял, что включить в график прошлогодний отпуск можно, но это не означает, что сотрудник его обязательно фактически отгуляет…

Если какой-то способ заинтересовал вас подробнее, пишите в комментариях, сделаю по нему отдельный обзор.