Цифровой рубль, маркированные деньги и причем здесь Данила Козловский?

На этой неделе один из клиентов задал мне вопрос о цифровом рубле, полагая, что в России появится национальная «криптовалюта». Помимо налогов и бухучета, я консультирую по экономике и финансам. Отсюда возникло желание написать этот пост.

Цифровой рубль должен поступить в обращение с апреля 2023 года, как третья форма национальной валюты наряду с наличным и безналичным рублем.

Следует понимать, что цифровой рубль не является криптовалютой, несмотря на его виртуальное происхождение. Транзакции цифрового рубля подразумевают полный контроль со стороны ЦБ РФ. Собственного курса он иметь не будет. Соответственно никакого спекулятивного заработка за счет скачков его курса не подразумевается. Для хранения цифрового рубля будут использоваться электронные кошельки, а не счета в коммерческих банках.

Любопытно, что данная форма денег позволит четко отслеживать все транзакции каждого цифрового рубля между электронными кошельками благодаря его электронной маркировке.

Важно понимать, что цифровые валюты государств и криптовалюты совсем не одно и тоже.

Цифровые деньги, выпускают центробанки разных стран. Например, в Китае в обращении используется цифровой юань, в Индии планируют запустить цифровую рупию и т.д.

Цифровые валюты майнить как криптовалюту не получится. Цифровые валюты государств — это обычные деньги, но лишь в новом для себя цифровом качестве. Только в добавок еще и маркированные, что как минимум, раскрывает широкие возможности для аналитики…

А теперь при чем же здесь Данила Козловский?

Для легкости понимания механизма и последствий идентификации перемещения электронных денег, можно посмотреть фильм режиссера Романа Прыгунова «Духless 2» (2015 г.) с Данилой Козловским в главной роли.

Несмотря на то, что фильму уже 7 лет, он вполне актуален. В нем есть наглядное и простое объяснение аналогичной технологии на примере вымышленного стартапа «Цифрон».

Кому фильм смотреть лень, расскажу суть модели на пальцах. Хотя рекомендую фильм все же посмотреть, он того стоит. Красивые пейзажи Бали, яркие актеры, интриги, махинации, роскошь вещей и душевное банкротство, есть даже место для ускользающей любви…

В хитросплетения сюжета фильма включена на первый взгляд второстепенная история о стартапе молодых программистов, который назван «Цифрон». Это некая программа, с помощью которой можно сделать деньги «именными», иначе говоря, маркировать каждую единицу безналичных денег. По задумке создателей это позволит ограничить возможность их кражи, а также поможет отслеживать движение денежных потоков. Что получилось в итоге лучше узнать из фильма.

Одна из цитат фильма «Духless 2» в отношении работы маркированных денег: «Надо на самом верху проконсультироваться - этак можно ненароком победить коррупцию!».

Ах, если бы… Но именно благодаря этой фразе, фильм хорошо отпечатался у меня в памяти и про «Цифрон» я запомнила.

Выводы о последствиях внедрения подобных технологий каждый для себя сделает самостоятельно. По мне прослеживается очередная попытка залезть в трусы налогоплательщика, но уже поглубже, а главное, с инновационным подходом.

Можно предположить, что при продвижении цифрового рубля в массы главными его преимуществами будет преподноситься «безопасность» и «удобство». Для кого-то указанные выгоды окажутся приоритетными, для кого-то нет, все мы разные.

Мне сразу в голову приходит фраза Бенджамина Франклина:

«Те, кто готов пожертвовать насущной свободой ради малой толики временной безопасности, не достойны ни свободы, ни безопасности». Впрочем, сам Бенджамин Франклин (именно его портрет красуется на стодолларовой купюре, если кто не знал) личность интересная и весьма противоречивая, но это уже другая история…

Анонс следующего моего поста: «Секрет на миллион о любом сотруднике», не пропустите!