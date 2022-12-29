Как вывести имущество на учредителя (часть 2)

Коллеги с вами на связи вновь Ольга Ульянова аудитор и налоговый консультант. Наконец-то выделила время чтобы поделиться с вами еще пятью способами вывода имущества из ООО или смены его владельцев.

6. Смена учредителя в ООО

Нюансы применения

Способ легальный, практикуется, если надо передать имущество вместе с фирмой другому физлицу. В таком случае без реализации меняется собственник фирмы и всех ее активов.

Продали уставный капитал за 10 000 руб. и активами обладает другой гражданин. Но владеет не напрямую, а как собственник компании.

Налоговые последствия

Доход от продажи доли в уставном капитале не облагается НДФЛ, если на момент продажи физлицо непрерывно владело ею более пяти лет (п. 17.2 ст. 217 НК РФ).

Налоговые риски/минусы

Сам по себе вариант может быть неплохим, но главный его минус в том, что фактически имущество как принадлежало юридическому лицу, так и принадлежит. Просто у него появится другой законный пользователь

7. Реорганизация в форме выделения

Нюансы применения

Используется если надо передать имущество из одной компании в другую.

А потом из нее можно выводить на физлицо.

Если эта фирма на УСН, то можно его продать. До тех пор пока покупатель не расплатился, базы по единому налогу не возникнет.

Налоговые последствия

Операции по передаче ОС при реорганизации не являются объектом налогообложения НДС.

Таким образом НДС не начисляется.

Стоимость имущества, получаемого (передаваемого) в порядке правопреемства при реорганизации юридических лиц не признается реализацией, не включается в налогооблагаемую базу по налогу на прибыль у вновь созданного (реорганизованного) юридического лица.

Налоговые риски/минусы

Как способ быстрого вывода имущества на другую компанию используется нередко.

При обдуманном подходе риски возникнуть не должны. Однако следует понимать, что налоговая может понять суть маневра.

8. Вклад в простое товарищество

Нюансы применения

По договору простого товарищества двое или несколько лиц соединяют свои вклады и совместно действуют без образования юрлица.

Задачи товарищества – получение прибыли или иной не противоречащей закону цели (п. 1 ст. 1041 ГК РФ).

Товарищество должно проработать минимум пол года, в идеале опять же от года, т.е. история не быстрая.

Показать прибыль. Например, от сдачи имущества в аренду, а по окончании своей работы обменяться деньгами/имуществом.

Налоговые последствия

При расторжении договора простого товарищества один из участников забирает деньги, второй имущество.

Закон не запрещает сделать обмен.

По сути, передача имущества происходит в безналоговом режиме.

Налоговые риски/минусы

Дополнительное преимущество этого способа в том, что товарищество можно использовать для вывода денег с ООО на ИП.

Риск может возникнуть в невосстановленном НДС с остаточной стоимости имущества. А также если сделки будут притворными.

Если передается имущество с минимальной остаточной стоимостью, то риски минимальные.

Важно качественно юридически оформить сделку, а она является нестандартной.

9. Дарение имущества

Нюансы применения

Мягко говоря, не самый экономичный вариант, но не сказать о нем, делая обзор я не могу.

Для реализации кейса необходимо оформить договор дарения и указать в нем условие о предмете дарения. Например, марку и модель автомобиля, технические характеристики помещения и т.д.

Налоговые последствия

У учредителя возникает НДФЛ 13% от суммы полученного подарка за минусом 4000 руб.

При безвозмездной передаче ОС в налоговом учете компании доходов не возникает (ст. 249, 250 НК). Следовательно, налог на прибыль платить не придется.

Безвозмездная передача объекта ОС признается реализацией (п. 1 ст. 39 НК РФ). Поэтому с нее нужно начислить и заплатить НДС.

Налоговые риски/минусы

Риски возникнут, если занизить стоимость имущества.

Невыгодно, потому что вывод имущества обойдется в 33% (13% НДФЛ +20 % НДС).

10. Выплата дивидендов имуществом

Нюансы применения

Здесь все просто – вместо дивидендов деньгами, учредителю выдается имущество.

Если нераспределенная прибыль на балансе у вас есть, то можно использовать этот способ, но особо сэкономить с его помощью не получится.

Налоговые последствия

Надо платить НДФЛ 13% от стоимости имущества, как и с обычных дивидендов.

Налог на прибыль платится, но его можно уменьшить на остаточную стоимость ОС, или при передаче неамортизируемого имущества – на цену приобретения. Т.е. при желании можно сделать налог и нулевым.

Обложение НДС выплаты дивидендов считается спорным. Минфин за начисление НДС, судьи против и поддерживают бизнес.

Налоговые риски/минусы

Способ белый, но затратный.

Если не начислить НДС, то может возникнуть необходимость судиться с ФНС и доказывать свою позицию в судебном порядке.

Вывод имущества происходит под 13%. Если совсем без рисков, то под 33% (НДФЛ 13% +НДС 20%).

Есть конечно еще пару вариантов, но о них не принято говорить публично...🙄

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