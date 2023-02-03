Почему вести бизнес «под черным флагом» опасно

На связи Ольга Ульянова аудитор и налоговый консультант, сегодня информация пригодится бизнесменам, которые уже начали зарабатывать, но не спешат «обелять» свою коммерческую деятельность.

Еще, тем смельчакам, которые сейчас держат в голове планы по «завоеванию мира» и хотят начать свое дело, но налоги пока не просчитывали.

Что такое незаконная предпринимательская деятельность

Деятельность «под черным флагом» подразумевает получение дохода от реализации товаров, работ и услуг без регистрации в ФНС и уплаты налогов. Иными словами, вы работаете или что-то продаете, но не оформились даже самозанятым. В такой ситуации наивно полагать, что об этом никто не узнает. Опасной считается деятельность, связанная с получение дохода, которая является длительной, систематичной и характеризоваться не разовыми сделками.

В чем заключаются риски

Законодательство ужесточается с каждым годом. При этом фискалам с учетом автоматизации технологий, становится легче и оперативнее вычислять нарушителей, ведущих незарегистрированную предпринимательскую деятельность.

Вначале вам конечно же досчитаю налоги. Если бы вы нормально зарегистрировались как ИП, то могли законно платить вплоть до 1% с дохода, а то и вообще воспользоваться налоговыми каникулами.

Но, если ФНС найдет ваш нелегальный бизнес, то арифметика будет такая: НДФЛ (13-15%) + НДС (20%), итого минимум 43% налогов от суммы выручки. Например, с реализации в 1 000 000 руб. вас заставят заплатить – 430 000 руб.

Следует понимать, что на эту сумму выставят штрафные санкции и пени:

за неуплату налога штраф - 20 % от неуплаченной суммы, либо 40 %, если контролеры докажут, что вы умышленно не регистрировали бизнес, чтобы уходить от уплаты налогов (ст. 122 НК РФ);

за не сдачу налоговой отчетности прилетит еще 5% от неуплаченной суммы налога за каждый месяц, но максимум 30 % и минимум 1000 руб. (ч. 1 ст. 119 НК);

еще 10% от доходов за деятельность без постановки на налоговый учет, не менее 40 000 руб. (ч. 2 ст. 116 НК РФ).

Собственно говоря, на этом этапе ваш бизнес уже может разориться, а если вы для его ведения брали кредит, то велика вероятность уйти в жесткие минуса и долги.

Но, увы, и на этом дело может не закончиться. Если вы вышли на значительные чеки, то можно попасть уже и под уголовку, а там все жестче: - штраф до 300 000 руб., обязательные работы до 480 часов либо арест на срок до шести месяцев, если ущерб составил более 2 250 000 руб. (ст. 171 и 170.2 УК РФ). Если речь о суммах выше, предусмотрена посадка в тюрьму и реальные немалые сроки…

А еще появляется риск попасть в «черные списки» ФНС и банков. В этом случае даже если вы потом решите вести бизнес законно, вам просто не позволят этого сделать или с ведение предпринимательства будут сложности.

Как ФНС вычисляет безбилетников

Первое – поступления денег на системной основе на ваши банковские карты и счета, ведь ФНС сейчас прекрасно сотрудничает со всеми банками.

В особой зоне риска те, кто делает крупные покупки, такие как квартиры, машины, дома и т.д. У них ФНС может поинтересоваться источником доходов. На практике был случай, когда клиенту не вернули вклад, так как он не подтвердил происхождение денег на дату их внесения.

Однако, даже если работать исключительно за наличку, вас все равно в текущих реалиях могут быстро поймать. Но не по поступления денег, а по вашим расходам. Будь-то закупка материалов и оборудования, транспортных средств для ведения бизнеса (грузовики, такси), приобретение коммерческой недвижимости, размещение информации о своем деле в соцсетях и интернете.

Также к рискам относится участие в конференциях, бизнес-форумах, где вы себя презентуете как предприниматель, а на деле в ФНС никакой регистрации не проходили.

Сейчас нередко штрафуют тех, кто сдает имущество в аренду. Имеются ввиду не сдача единственной квартиры, а нескольких объектов, особенно если речь о коммерческой недвижимости. Традиционно попадаются торговцы из соцсетей, включаю ту, о которой нельзя говорить.

Как сэкономить, особенно если бюджет ограничен

Если вы решите выйти из тени, первое что нужно сделать - грамотно подобрать систему налогообложения и продумать структуру бизнеса. В том числе с учетом перспективы роста, а соответственно и увеличения налоговой нагрузки.

Не стоит в этом смысле доверяться банкам или сервисам. Объясняется это просто - у них нет задачи сэкономить ваши деньги, их цель взять вас на обслуживание. Поэтому чем проще будет ваш учет, тем им выгоднее, но далеко не всегда по деньгам выгоднее для вас.

По практике могу сказать, что привлечение налогового эксперта на этом этапе реально помогает сэкономить деньги, время, нервы, а зачастую и сам бизнес. И это действительно очень важно.

Только после того, как вы четко для себя на цифрах поймете стратегию бизнеса и то, каковы будут налоговые поборы при его ведении, имеет смысл передавать бухгалтерию в какой-то сервис, на аутсорсинг или бухгалтеру. Иначе вы просто потеряете ресурсы уже на самом старте, что согласитесь обидно.

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