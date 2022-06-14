Куда пожаловаться на банк? Полный справочник

Участник обсуждения уже задумалась менять банк, но это всегда затратно, что хорошо ситуация разрешилась без жалоб. Сейчас очень много вводится ограничений, некоторые банки злоупотребляют своим положением.

Тем не менее, нами подготовлен список ведомств и организаций, куда можно обратиться с жалобами:

Центральный банк РФ (Банк России) сейчас это удобно, т.к. можно обратиться в интернет-приемную ЦБ РФ, отвечают там быстро. Причем ЦБ РФ обладает широкими надзорными функциями в отношении банков, МФО и других участников финансовых рынков. Один из наших пользователей форума обращался не так давно по нашей рекомендации в ЦБ РФ и получил в марте 2022 г. официальный ответ из ЦБ РФ, мы об этом писали. Банк был вынужден отступить, это и понятно - ЦБ РФ может отозвать лицензию любого банка, обанкротить его. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) — это орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за соблюдением законодательства в области конкуренции и рекламы. Типичный предмет жалобы в ФАС: банк получил конкурентное преимущество перед другими кредитными организациями, так как ввёл клиентов в заблуждение, а потом изменил условия договора. ФАС также борется с рекламой, вводящей в заблуждение клиентов банков. Если банк занимает доминируете положение на рынке в регионе или в населенном пункта и включает в договор заведомо ущемляющее положения клиента, то тут ФАС может проверить и наказать. Ассоциация российских банков и финансовый омбудсмен. На специальной странице сайта Ассоциации можно подать любую жалобу на банк. Но стоит помнить, что получателем жалобы в этом случае станет не только финансовый омбудсмен (примиритель), но и сам банк. В отличие от госорганов, омбудсмен может помочь вам в ситуации, когда банк формально прав. Например, с его помощью можно договориться с банком о реструктуризации кредита, возврате ошибочно перечисленных средств и т.п. Омбудсмен не наказывает банки и не заставляет их что-то делать для клиентов, а выступает по сути посредником и помощником на переговорах. Прокуратура РФ - этот орган особенно полезен при условии совершения сотрудниками банков уголовных преступлений и/или административных правонарушений и может инициировать как возбуждение уголовных дел, так и возбуждать дела по административным правонарушениям. Прокуратура также осуществляет общий надзор (см. раздел III aедерального закона от 17.01.1992 №2202-1 (ред. от 01.07.2021) “О прокуратуре Российской Федерации”), т.е. соблюдения любыми лицами, организациями законодательства РФ. Проверки прокуроров практически ничем не ограничены, кроме как законом и специальным приказом Генерального прокурора РФ. Некоторыми составами уголовных преступлений занимаются ФСБ РФ, МВД РФ и Следственный комитет РФ (СК РФ). Если есть основания пролагать, что нарушен УК РФ, то может быть полезным и обращаться в эти правоохранительные органы. Можно обращаться в суд, но туда можно идти, когда есть твёрдые доказательства нарушения ваших прав. Например, вы захотите закрыть счет и перейти в другой банк, а текущий банк не будет отдавать денежные средства - это будет предмет для иска, в котором вы потребуете снять ограничения и возместить убытки. При условии, что сейчас широко развиты системы банк-клиент, а также иные приложения и могут быть, например, неправильно обработаны персональные данные, либо некорректно работают программы и банк не хочет в этом разбираться, можно также обратиться с жалобой в Роскомнадзор. Межведомственная комиссия при ЦБ РФ, работающая согласно Банк России выпустил Указание от 30.03.2018 № 4760-У. Документом определены правила работы межведомственной комиссии при Банке России, в которую можно пожаловаться, в частности, если обслуживающий банк не принял доводы клиента и не разблокировал или не открыл счёт.

Практически во все эти организации можно обращать с помощью электронных средств связи, но для правоохранительных органов, в ряде ситуаций будет более разумно обращаться именно с помощью бумажных документов.