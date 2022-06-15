Как обжаловать акт налоговой инспекции: 14 пунктов для вас

1) У налогоплательщика есть месячный срок на отправку возражений по акту. Срок начинает течь с момента вручения акта или с 6-го рабочего дня после отправки акта заказным письмом (п. 6 ст. 100 НК РФ). Важно учесть, что указанный срок не является пресекательным. Это значит, что представлять и дополнять возражения субъект хозяйствования вправе вплоть до дня рассмотрения материалов проверки.

Установленной формы возражений в законодательстве нет. Главное, чтобы заявителя-налогоплательщика можно было идентифицировать. Для этого в возражениях пишутся: название ООО, его ИНН и место нахождения. Документ нужно озаглавить «Возражения по акту от … № …» (дата и номер указываются присвоенные инспекцией).

2) Далее, налогоплательщик получит из ФНС информацию: когда и где будут рассматриваться материалы налоговой проверки. Дата назначается не позднее 10 рабочих дней после того, как пройдет месячный срок, данный субъекту хозяйствования, чтобы предоставить возражения на акт в письменной форме (п. 1 ст. 101 НК РФ).

В ситуации, когда налогоплательщик не явился на рассмотрение, но был извещен в порядке, установленном законом (и этот факт может доказать инспектор), это не будет препятствовать вынести решение (см.: абз. 4 п. 2 ст. 101 НК РФ).

Принимать участие в рассмотрении материалов налоговой проверки можно 2-мя способами (абз. 2 п. 2 ст. 101 НК РФ):

личное присутствие;

через представителя, имеющего полномочия представлять интересы налогоплательщика.

Работать через опытных представителей выгодно по нескольким причинам: первое, они имеют подобный опыт; второе, они всегда будут иметь дополнительное время или возможности, чтобы уточнить позицию или доказательства; представитель не связан обязанностями, которые есть у налогоплательщика, что даёт ему возможности.

3) Рассмотрение материалов налоговой проверки осуществляет начальник инспекции или его заместитель (эти же лица утверждают итоговое решение по материалам). Но на практике само мероприятие практически всегда предполагает участие инспектора, который проводил налоговую проверку. Ему отводится роль докладчика об обстоятельствах обнаруженных им нарушений. Также присутствует сотрудник правового подразделения, составляющий обязательный для этой процедуры протокол (абз. 3 п. 4 ст. 101 НК РФ).

Важно проследить, чтобы в протоколе отметили передачу письменных возражений, если это происходит в процессе рассмотрения материалов проверки. Т.е. возражения, о которых мы писали в п. 1, могут быть высланы по почте или же представлены в налоговый орган во время рассмотрения дела по акту налоговой проверки.

В конце рассмотрения практически никогда не объявляется решение, поэтому не стоит требовать выдачи решения сразу.

4) Срок вручения налогоплательщику вынесенного решения — 5 рабочих дней.

Решение о привлечении (об отказе в привлечении) к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения вступает в силу и приобретает обязывающий характер для налогоплательщика в том случае, когда:

не подавалась апелляционная жалоба в вышестоящий налоговый орган (срок подачи жалобы — 1 месяц после того, как решение было получено налогоплательщика), в день истечения срок обжалования;

жалоба была направлена, однако ее не удовлетворили в полном объеме или частично. Если частичное удовлетворение имело место, то решение обращается к исполнению частично: то, что не было отменено, срок вступления в силу - с момента рассмотрения вышестоящей ФНС жалобы.

5) Обжалование решения налогового органа происходит по правилам главы 19 НК РФ. Дело в том, что в суд по ряду ситуаций нельзя сразу обратиться, т.е. до того, как оспаривать решение в суде, нужно пройти досудебный порядок — обжалование решение ФНС в вышестоящем налоговом органе (абз. 1 п. 2 ст. 138 НК РФ).

Подача апелляционной жалобы на не вступившее в силу решение осуществляется не позднее одного месяца, начинающего течь после того, как решение было вручено. Есть и другая «временная отметка», с которой начинает течь срок на подготовку и направление апелляционной жалобы: шестой (рабочий) день после отправки решения заказным письмом (п. 9 ст. 101, п. 2 ст. 139.1 НК РФ).

6) Несколько причин, зачем нужно подавать апелляционную жалобу в управление ФНС по региону:

для того, чтобы впоследствии ваше заявление рассмотрел суд;

это несложно и часто даже не требует помощи юристов;

налоговая инспекция обязана при получении апелляционной жалобы «принять меры», иногда сам факт подачи жалобы заканчивает претензии ФНС;

это бесплатно;

вам не обязательно присутствовать на рассмотрении жалобы;

если в обжаловании отказано, можно понять, почему это произошло, и более аргументированно подготовиться к защите своей позиции в суде;

если решение налоговых органов или должностных лиц в вышестоящем налоговом органе удалось обжаловать, решение будет приостановлено.

7) В апелляционной жалобе должны быть указаны:

наименование (Ф.И.О.) налогоплательщика, его ИНН и адрес места нахождения (жительства);

дата и номер обжалуемого решения;

наименование налогового органа, решение которого обжалуется;

основания, по которым лицо, подающее жалобу, считает, что его права нарушены (могут быть повторены и дополнены доводы возражений по акту налоговой проверки);

требования лица, подающего жалобу (об отмене обжалуемого решения полностью или в части);

способ получения решения по жалобе (на бумажном носителе, в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика).

Апелляционная жалоба, хотя и адресуется вышестоящему налоговому органу, фактически отправляется в ФНС, которая составила акт и которая вынесла обжалуемое решение (п. 1 ст. 139 НК РФ). Далее не позднее 3-х рабочих дней ФНС передает жалобу (вместе с материалами налоговой проверки) в управление ФНС по региону.

8) Тут еще важно учесть, что (п. 1.1. ст. 139 НК РФ):

При получении жалобы налоговый орган, акт ненормативного характера, действия или бездействие должностных лиц которого обжалуются, обязан принять меры по устранению нарушения прав лица, подавшего жалобу. В случае устранения нарушения прав лица, подавшего жалобу, налоговый орган сообщает об этом в вышестоящий налоговый орган в течение трех дней со дня такого устранения с приложением подтверждающих документов (при их наличии).

9) Обычно решение по апелляционной жалобе Управление ФНС по региону принимает в течение одного месяца после ее получения. При этом участие налогоплательщика в рассмотрении не требуется (абз. 1 п. 2, п. 6 ст. 140 НК РФ). Сроки могут быть продлены.

10) Налогоплательщик после рассмотрения апелляционной жалобы в управлении ФНС может оспаривать законность решения налоговой инспекции в арбитражном суде. Это можно сделать не позднее 3-х месяцев, исчисляемых со дня получения решения по апелляционной жалобе (ч. 4 ст. 198 АПК РФ). Если вдруг решение по каким-то причинам не принято, то срок на судебное оспаривание начинает течь, когда закончится срок на принятие решения (с учетом всех возможных его продлений и приостановлений) (п. 3 ст. 138 НК РФ).

К заявлению в суд прилагается документ, подтверждающий уплату государственной пошлины (3 тыс. руб. — для юридических лиц и 300 руб. для ИП, см. подпункт 3 п. 1 ст. 333.21 НК РФ), а также доказательства отсылки копии заявления в суд налоговому органу, действия которого обжалуются, доказательства, свидетельствующие о вашей правоте.

10.1) Отметим, что не все действия (бездействия) ФНС требуют досудебного порядка обжалования, есть определённые документы, нарушения сотрудников ФНС, которые сразу можно обжаловать в суде, но об этом мы будет писать в отдельной статье, если эта тема вызовет интерес.

11) Дела об оспаривании затрагивающих права и законные интересы лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) налоговых органов, должностных лиц, рассматриваются арбитражным судом по общим правилам искового производства, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными в главе 24 АПК РФ.

12) Дела об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) налоговых органов, должностных лиц рассматриваются судьей единолично в срок, не превышающий 3 месяцев со дня поступления соответствующего заявления в арбитражный суд, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и принятие решения по делу, если иной срок не установлен законом. Срок может быть продлен на основании заявления судьи, рассматривающего дело, председателем арбитражного суда до 6 месяцев в связи с особой сложностью дела, со значительным числом участников арбитражного процесса (п. 1 ст. 200 АПК РФ).

13) На решение арбитражного суда первой инстанции, если оно вас не устроит, могут быть поданы апелляционная жалоба и потом кассационная жалоба.

14) Отмечу, что одновременно с обращением в арбитражный суд региона в такие же сроки (3 месяца с момента вынесения решения региональной ФНС по апелляционной жалобе) можно подать жалобу в центральный аппарат ФНС. Жалоба в центральный аппарат ФНС не приостанавливает течение срока подачи в арбитражный суд, поэтому, если вы хотите жаловаться в ФНС России, вам стоит подать такую жалобу одновременно с заявлением в арбитражный суд.