ЭДО

Внедрение машиночитаемых доверенностей (МЧД): сроки продлены до 01.09.2023

МЧД заменяет обычную доверенность в цифровом пространстве, её хотели сделать обязательной уже в этом году, но многие не готовы. Вопрос МЧД касается каждого бухгалтера, который оказывает услуги по учету клиентам и использует доверенности

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Внедрение машиночитаемых доверенностей (МЧД): сроки продлены до 01.09.2023

Правительство РФ

Правительство решило продлить переходный период, когда квалифицированную электронную подпись можно использовать без машиночитаемой доверенности (МЧД), до 1 сентября 2023 года. Как сообщают на сайте Правительства РФ, это сделано в интересах бизнеса.

Предполагают, что электронный документооборот в будущем будут использовать и при трансграничной торговле, например, с Республикой Беларусь.

Для работы с электронными доверенностями ФНС разработала сервис. К нему уже подключились все крупнейшие операторы ЭДО, банки и торговые площадки, а также ключевые органы власти.

Блокчейн-платформа ФНС

Напомним, что 21.02.2022 ФНС сообщало об эксперименте апробации единой технологии обмена машиночитаемыми электронными доверенностями через блокчейн-платформу ФНС. В рамках эксперимента у его участников были развернуты 18 узлов сети распределенного реестра: у ФНС России, операторов ЭДО, Федерального Казначейства, Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, банков и Федеральной электронной торговой площадки «ТЭК-Торг».

Сейчас к проекту активно присоединяются новые операторы электронного документооборота, аккредитованные удостоверяющие центры и федеральные органы исполнительной власти, которые уже подтвердили свое участие в нем:

  • Министерство финансов РФ,
  • Центральный банк РФ,
  • Пенсионный фонд РФ,
  • Федеральная нотариальная палата,
  • Министерство труда и социальной защиты РФ,
  • Министерство внутренних дел РФ,
  • Фонд социального страхования РФ,
  • Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка,
  • Департамент информационных технологий города Москвы,
  • Федеральная таможенная служба,
  • Федеральное агентство по недропользованию,
  • Федеральная служба государственной статистики,
  • Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии,
  • АО «Почта России»,
  • АО «Гознак».

Для присоединения к эксперименту по апробации технологии обмена МЧД новым участникам следует направить заявку в свободной форме на электронный адрес edo@nalog.ru. Подать ее могут операторы электронного документооборота, кредитные организации и аккредитованные удостоверяющие центры.

Александр42
Александр42

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