Внедрение машиночитаемых доверенностей (МЧД): сроки продлены до 01.09.2023

Правительство РФ
Правительство решило продлить переходный период, когда квалифицированную электронную подпись можно использовать без машиночитаемой доверенности (МЧД), до 1 сентября 2023 года. Как сообщают на сайте Правительства РФ, это сделано в интересах бизнеса.
Предполагают, что электронный документооборот в будущем будут использовать и при трансграничной торговле, например, с Республикой Беларусь.
Для работы с электронными доверенностями ФНС разработала сервис. К нему уже подключились все крупнейшие операторы ЭДО, банки и торговые площадки, а также ключевые органы власти.
Блокчейн-платформа ФНС
Напомним, что 21.02.2022 ФНС сообщало об эксперименте апробации единой технологии обмена машиночитаемыми электронными доверенностями через блокчейн-платформу ФНС. В рамках эксперимента у его участников были развернуты 18 узлов сети распределенного реестра: у ФНС России, операторов ЭДО, Федерального Казначейства, Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, банков и Федеральной электронной торговой площадки «ТЭК-Торг».
Сейчас к проекту активно присоединяются новые операторы электронного документооборота, аккредитованные удостоверяющие центры и федеральные органы исполнительной власти, которые уже подтвердили свое участие в нем:
- Министерство финансов РФ,
- Центральный банк РФ,
- Пенсионный фонд РФ,
- Федеральная нотариальная палата,
- Министерство труда и социальной защиты РФ,
- Министерство внутренних дел РФ,
- Фонд социального страхования РФ,
- Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка,
- Департамент информационных технологий города Москвы,
- Федеральная таможенная служба,
- Федеральное агентство по недропользованию,
- Федеральная служба государственной статистики,
- Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии,
- АО «Почта России»,
- АО «Гознак».
Для присоединения к эксперименту по апробации технологии обмена МЧД новым участникам следует направить заявку в свободной форме на электронный адрес edo@nalog.ru. Подать ее могут операторы электронного документооборота, кредитные организации и аккредитованные удостоверяющие центры.