Внедрение машиночитаемых доверенностей (МЧД): сроки продлены до 01.09.2023

Правительство РФ

Правительство решило продлить переходный период, когда квалифицированную электронную подпись можно использовать без машиночитаемой доверенности (МЧД), до 1 сентября 2023 года. Как сообщают на сайте Правительства РФ, это сделано в интересах бизнеса.

Предполагают, что электронный документооборот в будущем будут использовать и при трансграничной торговле, например, с Республикой Беларусь.

Для работы с электронными доверенностями ФНС разработала сервис. К нему уже подключились все крупнейшие операторы ЭДО, банки и торговые площадки, а также ключевые органы власти.

Блокчейн-платформа ФНС

Напомним, что 21.02.2022 ФНС сообщало об эксперименте апробации единой технологии обмена машиночитаемыми электронными доверенностями через блокчейн-платформу ФНС. В рамках эксперимента у его участников были развернуты 18 узлов сети распределенного реестра: у ФНС России, операторов ЭДО, Федерального Казначейства, Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, банков и Федеральной электронной торговой площадки «ТЭК-Торг».

Сейчас к проекту активно присоединяются новые операторы электронного документооборота, аккредитованные удостоверяющие центры и федеральные органы исполнительной власти, которые уже подтвердили свое участие в нем:

Министерство финансов РФ,

Центральный банк РФ,

Пенсионный фонд РФ,

Федеральная нотариальная палата,

Министерство труда и социальной защиты РФ,

Министерство внутренних дел РФ,

Фонд социального страхования РФ,

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка,

Департамент информационных технологий города Москвы,

Федеральная таможенная служба,

Федеральное агентство по недропользованию,

Федеральная служба государственной статистики,

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии,

АО «Почта России»,

АО «Гознак».

Для присоединения к эксперименту по апробации технологии обмена МЧД новым участникам следует направить заявку в свободной форме на электронный адрес edo@nalog.ru. Подать ее могут операторы электронного документооборота, кредитные организации и аккредитованные удостоверяющие центры.