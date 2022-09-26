Мобилизация

Татьяна Голикова рассказала о трудовых гарантиях для мобилизованных работников

Правительство РФ в лице вице-премьера Татьяны Голиковой рассказало о трудовых гарантиях для мобилизованных работников.

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Татьяна Голикова рассказала о трудовых гарантиях для мобилизованных работников

📌 Работники получают статус военнослужащих, и им предоставят все гарантии, которые имеют военнослужащие по контракту.

📌 Период прохождения военной службы включается в страховой стаж для назначения пенсии.

📌 Правительством совместно с депутатами подготовлены поправки в законодательство, направленные на обеспечение защиты трудовых прав всех категорий граждан, участвующих в спецоперации, — призванных по мобилизации и заключивших контракты на добровольное участие в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы России.

📌 Поправки дадут возможность установить особые трудовые гарантии для членов семей мобилизованных граждан: речь идет о родителях детей до 14 лет. Если один родитель мобилизован, то в отношении второго предлагается ввести запрет на привлечение без его согласия к сверхурочным, командировкам.

📌Прорабатываются поправки о списках работ, с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия.

Речь идет об изменении законодательства РФ, в том числе Трудового кодекса РФ.

Телеграм-канал Правительства РФ.

Александр42
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