Татьяна Голикова рассказала о трудовых гарантиях для мобилизованных работников

📌 Работники получают статус военнослужащих, и им предоставят все гарантии, которые имеют военнослужащие по контракту.

📌 Период прохождения военной службы включается в страховой стаж для назначения пенсии.

📌 Правительством совместно с депутатами подготовлены поправки в законодательство, направленные на обеспечение защиты трудовых прав всех категорий граждан, участвующих в спецоперации, — призванных по мобилизации и заключивших контракты на добровольное участие в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы России.

📌 Поправки дадут возможность установить особые трудовые гарантии для членов семей мобилизованных граждан: речь идет о родителях детей до 14 лет. Если один родитель мобилизован, то в отношении второго предлагается ввести запрет на привлечение без его согласия к сверхурочным, командировкам.

📌Прорабатываются поправки о списках работ, с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия.

Речь идет об изменении законодательства РФ, в том числе Трудового кодекса РФ.

Телеграм-канал Правительства РФ.