«Мобилизационное» уголовное законодательство

Термин «мобилизация» уже прочно занял лидирующее положение в русском языке, тем не мне, для многих мобилизация лишь призыв резервистов и тех, кто в запасе к несению военной службы. Однако, немаловажную роль в современных военных операциях играют экономика, информация и сам социум в целом. Переход экономики на «военные рельсы» не просто метафора, а реальная и быстрая (мобилизационная) трансформация экономки, а также, как следствие, всех сфер жизни общества.

Для повышения эффективности работы с государственным оборонным заказом власти, поменяли уголовный кодекс, введя 4 новых статьи, помимо тех, которые связаны с мародёрством, сдачей в плен, дезертирством (ужесточили наказания для 13 уголовных составов). О последних «мародёрских» поправках очень много писала пресса, а вот о 4 составах УК РФ — говорили незаслуженно меньше.

Между тем, ответственность по новым уголовным поправкам может коснуться более широкого круга предприятий нежели тех, кто задействован в ВПК, а значит повлиять на экономику. Закон касается тех, кто, в том числе, работает по 44-ФЗ и 223-ФЗ, взаимодействуя с бюджетными и коммерческими предприятиями, финансируемыми из бюджетов РФ и муниципалитетов и так или иначе связан с Министерством обороны и другими силовыми ведомствами, а также военно-промышленным комплексом (ВПК).

Федеральный закон от 24.09.2022 № 365-ФЗ, которым был изменён УК РФ, вступил в силу 24 сентября 2022 г., разберем более подробно новые статьи УК РФ.

1. Ст. 201.2 УК РФ «Нарушение условий государственного контракта по государственному оборонному заказу либо условий договора, заключенного в целях выполнения государственного оборонного заказа».

Статьей делается отсылка к ст. 14.55 КоАП РФ в отношении лиц и ситуаций, предусмотренных данным составом Кодекса РФ об административных правонарушениях. По данной статье УК РФ наказать могут даже за то, что не был обеспечено авансирование по госзаказу.

Тем мне менее, санкции по частям первой и второй составляют миллионные штрафы и лишением права занимать определённые должности или же лишение свободы от 5 до 10 лет (ч. 2 ст. 201.2 УК РФ). Норма сформулирована так, что любой срыв государственного контракта может привести к уголовной отвественности. Это повод задуматься тем, кто работает в этой сфере. Важно отметить, что имеется примечание для тех, кто совершает данное преступление впервые. Они могут быть освобождены от уголовной ответственности, если добровольно устранили нарушение условий государственного контракта по государственному оборонному заказу.

2. Ст. 201.3 УК РФ «Отказ или уклонение лица, подвергнутого административному наказанию, от заключения государственного контракта по государственному оборонному заказу либо договора, необходимого для выполнения государственного оборонного заказа».

Данной нормой УК РФ в описательной части делается отсылка к ст. 7.29.2 КоАП РФ. Санкции по этой статье — миллионные штрафы и лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельности на 3 года или 10 лет. Лишении свободы от 4 до 8 лет.

По данному составу обязательно обвиняемый должен уже до это быть привлеченным к административной ответственности.

3. Ст. 285.5 УК РФ «Нарушение должностным лицом условий государственного контракта по государственному оборонному заказу либо условий договора, заключенного в целях выполнения государственного оборонного заказа».

Данной нормой УК РФ в описательной части делается отсылка к ст. 14.55 КоАП РФ, т.е. обвиняемый должен быть уже ранее привлечен к административной отвественности по данной статье.

По данной статье обвиняемый может быть привлечен даже за нарушения качества. Дадим полное описание возможных нарушений условий контракта (см. ст. 14.55 КоАП РФ):

«Нарушение должностным лицом головного исполнителя условий государственного контракта по государственному оборонному заказу, касающихся количества, качества, комплектности поставляемых товаров, качества выполняемых работ, оказываемых услуг, сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, либо нарушение должностным лицом исполнителя условий договора, заключенного в целях выполнения государственного оборонного заказа, касающихся количества, качества, комплектности поставляемых товаров, качества выполняемых работ, оказываемых услуг, сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг».

Санкции: миллионные штрафы, лишение свободы от 4 до 8 лет.

4. Ст. 285.6 УК РФ «Отказ или уклонение должностного лица, подвергнутого административному наказанию, от заключения государственного контракта по государственному оборонному заказу либо договора, необходимого для выполнения государственного оборонного заказа».

Данной нормой УК РФ в описательной части делается отсылка к ст. 7.29.2 КоАП РФ. Речь идет об отказах от заключения государственного контракта по государственному оборонному заказу либо договора, необходимого для выполнения государственного оборонного заказа, если заключение таких государственного контракта либо договора является обязательным в соответствии с федеральным законом.

Данная статья похожа на ст. 201.3 УК РФ, однако в данной статье речь идет о должностных лицах, а не о любом лице, ранее подвергнутом административной отвественности.

Т.е. статья 285.6 УК РФ отличается от 201.3 УК РФ субъектным составом, также по ней невозможно избежать отвественности даже если компенсируешь нанесенный вред и обеспечишь выполнение контракта.

Санкции: штрафы в размере от 1 до 3 млн.руб., лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 10 лет, лишением свободы на срок от 4 до 8 лет.

Закон также внес коррективы в УПК РФ, новыми составами УК РФ будут заниматься следователи Следственного комитета РФ, а также следователи с других органов, которые выявили указанные уголовные преступления.

Документ: Федеральный закон от 24.09.2022 № 365-ФЗ.