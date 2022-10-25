Due diligence по-русски: проблемы и перспективы (часть 1)

Как во многих случаях, нас заставил написать эту публикацию вопрос на форуме, связанный с анализом бизнеса при приобретении. Конечно, эти вопросы не должны ложиться на плечи бухгалтеров, это вопросы именно бизнесменов. Нельзя только на основе финансового анализа принимать решения, связанные с оценкой бизнеса. Дело в том, что financial due diligence не актуален не только в России, но и в мире.

Вот какие данные приводит В.В. Бурцев, д. э. н., аудитор ЗАО «Ин-Аудит» в публикации «По каким показателям можно судить об успешности бизнеса: новый взгляд на проблему»:

«Показатели, формируемые в среде традиционного бухгалтерского учета, в последние годы в значительной мере утратили ценность для менеджмента и инвесторов. Еще в 1997 и 1998 гг. компания PriceWaterhouseCoopers провела глобальный опрос среди сотен институциональных инвесторов и фондовых аналитиков в 14 странах. Всего 19% опрошенных инвесторов и 27% аналитиков признали финансовые отчеты полезным инструментом выявления подлинной стоимости компаний. Составители отчетов - то есть сами компании - с таким суждением вполне согласны. Только 38% руководителей фирм в США считают полезной для принятия решений отчетность своих компаний. Картина даже еще драматичнее: в таком же опросе представителей высокотехнологичных отраслей США и Канады лишь 7% инвесторов, 16% аналитиков и 13% руководителей фирм сочли данные финансовых отчетов полезными для определения подлинной стоимости».

Чем «прозрачнее» бизнес, тем меньше сомнений у инвестора, очевидно, что тем выше стоимость бизнеса. Многие отечественные предприятия непрозрачны - бухгалтерская и налоговая отчетность содержит существенные искажения, обусловленные или слабым уровнем экономического персонала, или отражением различных механизмов ухода от налоговой нагрузки.

Но независимо от того, «прозрачен» бизнес или нет, прежде чем он будет куплен, он должен подлежать всесторонней оценке. Соответственно, возникает необходимость в проведении проверки, анализа, оценки, которая в специальной литературе обозначается особым термином – «Due diligence» («дью дилидженс»). Точного устоявшееся перевода этого термина нет. Чаще всего дословно этот термин обозначают как «должная степень заботливости (осмотрительности)», или «должная проверка». Нередко можно встретить и новое название этого процесса – «добросовестное изучение».

Под «дью дилидженс» можно понимать комплексную диагностику бизнеса как объекта продажи, в ходе которого собирается, обрабатывается и анализируется разнообразная информация о данном бизнесе. Причем в ходе такого исследования анализируются не какие-то отдельные направления деятельности, а все направления, все факторы в комплексе.

Впрочем, нередко в статьях, книгах можно встретить упоминание «дью дилидженс» в упрощенном варианте (как оценка, проверка какого-то одного фактора, например, «дью дилидженс» налогообложения, «дью дилидженс» оценки юридической чистоты бизнеса и т.п.).

«Слияния и поглощения» - это словосочетание очень часто появлюсь во время пика бизнеса в стране или в мире и во время кризисов, более того, одно время «американская модель» в этом заключалась: как можно за короткий срок сделать суперрентабельный бизнес. Ну и так появлюсь суперменеджеры, которые из старых корпораций «выжимали соки», т.е. сокращали издержки, увольняли персонал, в результате годовая отчетность выглядела «сногсшибательно», рентабельность, результативность под руководством мистера Х (или же мадам С.) росла в разы, плевать на «лирику» и культуру, а иногда и на закон.

Можно же продать такой бизнес и дорого продать, не так ли? Только примерно через годик, если не раньше, такой бизнес становился банкротом, т.к. не было ключевых компетентных сотрудников (они «дорого стоят»), сырье или услуги становились некачественными, т.к. покупалось самое дешевое, в результате, клиенты просто уходили.

К сожалению, такая модель бизнеса бездумно перекочевала в Россию. И в результате, мы видим уродливые результаты банкротов в стране, а также малую эффективность взысканий судебными приставами и вообще работы судебной системы, которая выносит такие решения, которые не исполняются.

При этом, в США, да и вообще в мире от «американской модели» учета прибыли ушли, перешли на «японскую модель», а в России при попытке вернуться к «великой культуре советского прошлого» всё время воспроизводят американскую модель. Причем, то под видом KPI или перманентного подсчета EBITDA, то путем внедрения новых средств информатизации и автоматизации с учетом различных показателей, то бесконечные реорганизации, новаций и инноваций.

Японская модель предполагает то, что издержки или затраты нельзя уменьшать, уволить работника в Японии практически невозможно, не потому что законы, а потому что все понимают, что это самое ценное у предприятия и нужно делать все (плевать на затраты), но удержать ценный актив и не «упасть лицом». Если ты хочешь роста рентабельности добивайся с помощью инноваций, роста уровня сервиса роста рыночной цены на твой товар. Такой подход сделал Японию экономическим мировым лидером и вынудил все страны Запада, да и Азии взять на вооружение эту модель. Такая модель направлена в далекое и процветающее будущее с высокими прибылями и зарплатами, так можно говорить о стратегии, а не заниматься «крысиными бегами».

Мы пишем этот текст не только потому, что читали учебники и злободневные статьи на эти темы, но сами активно участвовали в аудите акционерах обществ перед их покупкой или продажей с отчетами переда владельцами и инвесторами.

Конечно, российская специфика, как мы уже написали выше, связана не только с низкой прозрачностью бизнеса, но и с большим «весом государства», которого нет в большинстве стран мира. Дело в том, что любой контролирующий орган в РФ, может снизить стоимость бизнеса до нуля или отрицательных значений.

В РФ контролирующих органов, несмотря не все декларации и увещевания, буквально сотни, а некоторые, такие как ФНС, не ограничены ни в то время, когда свирепствует вирус covid-19, ни когда у вас микробизнес.

Реформа контроль-надзорной деятельности для бизнеса обернулась ничем хорошим:

вместо 2 видов контроля появилось 9;

вместо одного федерального закона защиты бизнеса появился закон о контроле и еще десяток правовые нормативных документов, которые нужно учитывать, при этом старый закон «в части» пока еще действует. Система стала запутанной и не поддается «простому прочтению» ;

наконец, вы не можете сейчас обратиться в суд с жалобой на результаты проверки, сначала нужно осуществить «досудебное» обжалование в этом же органе, куда даже вас не приглашают на рассмотрение вашей несудебной жалобы, закон не предусматривает вашего участия!

Все это только больше придает актуальность заданной темы, то есть, как в таких условиях оценить бизнес?