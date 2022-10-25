Due diligence по-русски: документальная проверка (часть 2)

В предыдущей публикации мы приводили цифры 1997/1908 PriceWaterhouseCoopers, что показателям традиционного бухгалтерского учета в значительной мере утратили ценность по опросам представителей высокотехнологичных отраслей США и Канады им доверяют лишь 7% инвесторов, 16% аналитиков и 13% руководителей фирм и они годиться для оценки. Думаем, что сейчас эти показатели еще ниже, а российский бизнес никогда не питал особых иллюзий относительно отчетности.

Тем не менее, для нас важно видеть «нулевую отметку», то есть как проводится традиционная проверка. Фактически, мы тут приводим ответ, который обсуждался на форуме:

I. Мы начинаем делать финансовый анализ организации, который проводится по бухгалтерской отчетности. Выделают 4 группы финансовых коэффициентов и еще одна группа показателей:

1) Коэффициенты автономии и коэффициент финансовой зависимости. Условно эти коэффициенты показывают, насколько организация независима от кредиторов. Коэффициенты этой группы показывают соотношение собственного капитала организации и заемного.

2) Коэффициенты ликвидности. Ликвидность — способность активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной. Ликвидность — способность обращаться в деньги. Насколько быстро активы организации могут быть проданы.

3) Коэффициенты эффективности (в том числе рентабельности). Эти показатели позволяют определить, насколько эффективно менеджмент компании управляет активами, доверенными ему владельцами компании. Данные коэффициенты показывает отношение прибыли к капиталу, к продажам, себестоимости товаров и т.п.

4) Коэффициенты деловой активности. Показатели деловой активности предприятия характеризуют, как развивается и растет организация в экономическом плане. Для оценки деловой активности обычно применяют две группы коэффициентов — показатели оборачиваемости активов и показатели управления активами предприятия. Эти коэффициенты отвечают на вопросы, как быстро в среднем, например, может быть продан весь товар на складах организации или как быстро погашается дебиторская задолженность.

5) Анализ активов. Исследуются структура активов, источники формирования и т.д. Осуществляются сравнение с пассивами. Обычно такой анализ делается предварительно, т.к. позволяет очень быстро получить общие выводы.

II. Далее, обычно анализируется в каких судах участвовало предприятие, как в арбитражах и в судах общей юрисдикции, третейских судах, с какими результатами. Сколько было подано жалоб в суд заявлений на государственные органы, учреждения, фонды, с какими результатами?

III. Далее, анализируется какие проверки и когда были, смотрятся акты ФНС, документы прокуратуры, ГИТ, полиции и т.д. (если были такие проверки). Выводы и результаты проверок зачастую показывают основные риски бизнеса со стороны государства.

IV. Проводится инвентаризация. Обычно в организациях проводите только формальная инвентаризация, даже без выхода на место. Эта проблема общая для всего мира. Цифры показывают, что в 90% после проведения настоящей выявляются недостачи, излишки.

V. Далее, проводится детальный экспертный анализ контрагентов (дебиторов, кредиторов), также владельцев организации. Если есть сомнительные, сразу можно говорить, что умножаются риски. Обычно речь идет о фирмах-однодневках, эксперты такие контакты видят сразу, как и опытные налоговые инспекторы, хотя у последних есть различные базы данных и стоп-листы.

VI. Право. Анализ договоров: ответственность, применимость санкций к партнёрам, задолженности, наличие договоров, приложений, порядок оформления и отвественности. Доверенности: учет, списки лиц, полномочия.

VII. Далее, проводится проверка персонала: текучесть кадров, квалификация персонала, структура штата, материальная ответственность, уровни оплаты труда, системы мотивации, эффективность структуры организации. Имеются ли в бизнесе все 4 роли в топ-менеджменте по И.К.Адизесу? Если нет, чем это оправдано и на какой стадии жизненного цикла развития находится предприятие?

VIII.Документооборот. Далее, проводите проверка наличия всех необходимых документов: по основным средствам, по оборудованию, по кадрам, по охране труда и технике безопасности, по воинскому учету, по организации работы с персональными данными и коммерческой тайной и т.д. Есть ли номенклатура дел и архив, если есть, как они организованы? Анализ устава и учредительных документов. Анализ полномочий руководителя. Имеются ли отведённые за документооборот помимо главного бухгалтера?

а) Также, изучаются приказы по основной деятельности за текущий год и предыдущий год;

б) изучаются кадровые приказы за текущий год и предыдущий;

в) изучаются принципы построения документооборота, работы с входящей и исходящей корреспонденцией и внутренними документами;

г) изучается система контроль и исполнение решений руководства, дисциплина.

IX.Автоматизация. Какое программное обеспечение используется, какое оборудование, какова обеспеченность персонала, какова структура информационной безопасности. Внедрен ли ЭДО, у кого есть электронный ключи, кому выданы МЧД. Как часто обновляется программное обеспечение? Есть ли резервное копирование и хранение информации, как оно устроено? Есть ли специальные помещения, устройства для хранения, защиты средств коммуникации, серверов? Насколько обучены сотрудники работе с информационными системами, как они поддерживаются, обучаются?

X. PR (или «связи с общественностью») и реклама. Есть ли у предприятия сайт или сайты, есть ли странички в социальных сетях, каналы в телеграм, регулярно ли они обновляются. Каковые основные информационные поводы или события за последнее время у предприятия? Есть ли традиционная реклама, медиапланы. Как выстроена работа с местными властями, общиной? Публичны ли руководители компании, есть ли у предприятия лицо (лица)для медиа?

XI. Маркетинг. Как выстроены продажи, кто типичный покупатель? Каковые предпочтения покупателей и какие критические точки воздействия на его мнение о покупке? Какова основные требования к отделу продаж, к менеджерам по продажам? Ценообразование: системы, скидки, бонусы, надбавки и т.п. Логистика: склады, транспорт, доставка, обработка заказов. Как учитываются маркетинговые ожидания в производстве/закупках? Каковы основные маркетинговые инструменты используются и как? Как учитывает руководство предприятия выводы и анализы маркетологов?

XII. Имеется ли у предприятия стратегия, миссия? Если есть, как они учитываются в текущей деятельности? Насколько информированы владельцы бизнеса о его работе? Насколько выстроены отношения с поставщиками, подрядчика и клиентами? Какие глобальнее риски и возможности есть у предприятия? Какие внутренние ресурсы имеются у компании, а такте какова главные проблемы предприятия? Есть ли план развития на 3 года, на 5 лет, на 10 лет, на больший срок, в чем он заключается? Как эти стратегические планы соотносятся с представлениями и целями владельцев бизнеса и ключевыми партнерами? Каковые стратегические планы в области HR (управления персоналом), стратегии маркетинга и PR, внутренней и внешней логистики, управления ресурсами?

XIII. Внешнеэкономическая-деятельность. Имеется ли у предприятия международные сделки, если есть, то с какими странами? Имеется ли перспектива работы с международными компаниями, если сейчас таких сделок нет? Есть ли счета за рубежом, в зарубежных банках? Если есть международные сделки, каков их объем? Каковы взаимоотношения валютным контролем и таможенными органами, есть ли бартерные сделки? Насколько прибыльны международные сделки и каковые перспективы?