Бизнес-психология

Все люди врут!

Важны только цели, т.е. зачем человек это делает и, конечно, размер, последствия. Есть же патологические лжецы, но их не так много. Есть профессии, где нужно врать "во имя спасения", например, актеры, психологи, преподаватели. Иногда приходится врать и менеджерам, бухгалтерам.

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Новая передача с Марианной Минскер обсуждает злободневную проблему. В так называемом постиндустриальном обществе, в котором мы живем грань между «реальностью» стерта. Это создает ощущение того, что ложь – норма. Где те грани, виды лжи и правды, приемлемые для общества лично для вас?

Эти вопросы обсуждают не только психологи, но специалисты практически в любой сфере интеллектуального труда, недаром так важны стали деловые этики.

Психолог Сергей Ениколопов – российский психолог. Кандидат психологических наук, руководитель отдела медицинской психологии ФГБНУ «Научного центра психического здоровья», доцент кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова.

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Александр42
Александр42

Учет расходов

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Учет затрат на доработку программного обеспечения

Повышение квалификации

Бизнес-психология

Все люди врут!

Важны только цели, т.е. зачем человек это делает и, конечно, размер, последствия. Есть же патологические лжецы, но их не так много. Есть профессии, где нужно врать "во имя спасения", например, актеры, психологи, преподаватели. Иногда приходится врать и менеджерам, бухгалтерам.

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Как подать заявку на раскрытие налоговой тайны: инструкция для IT-компаний
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