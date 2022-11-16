Все люди врут!

Новая передача с Марианной Минскер обсуждает злободневную проблему. В так называемом постиндустриальном обществе, в котором мы живем грань между «реальностью» стерта. Это создает ощущение того, что ложь – норма. Где те грани, виды лжи и правды, приемлемые для общества лично для вас?

Эти вопросы обсуждают не только психологи, но специалисты практически в любой сфере интеллектуального труда, недаром так важны стали деловые этики.

Психолог Сергей Ениколопов – российский психолог. Кандидат психологических наук, руководитель отдела медицинской психологии ФГБНУ «Научного центра психического здоровья», доцент кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова.

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