Грузоперевозки: какой договор выбрать?

В прошлой публикации мы уже писали о важности для экономики грузоперевозок, у нас часто задаются вопросы на форуме по этой теме.

Очень важно иметь правильный пакет документов для перевозки груза. Однако, пакет документов том числе зависит от многих факторов: вида перевозимого товара, в том числе содержание договора, какие договоры наиболее популярны?

Виды договоров перевозки грузов

При автомобильных перевозках зачастую заключаются следующие гражданско-правовые договоры:

1)договор перевозки, он регулируется главой 40 ГК РФ, грузовым перевозкам посвящена ст. 785 ГК РФ:

1. По договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату.

2. Заключение договора перевозки груза подтверждается составлением и выдачей отправителю груза транспортной накладной (коносамента или иного документа на груз, предусмотренного соответствующим транспортным уставом или кодексом)".

Т.е. фактически закон устанавливает то, что транспортная накладная может подтвердить заключение договора перевозки грузов

Мы видим также, что в договоре перевозки акцент делается на доставку груза в нужный пункт, фактически, если не прописать специально в договоре или не застраховать груз, водитель или перевозчик груза будет отвечать за собранность грузка только в специальных случаях, если говорить более просто вообще не отвечать например за погрузку или выгрузку груза, либо за различные форс-мажорные обстоятельства, как-то: пожар, наводнение, преступные нападения на транспорт, хищения и т.д.

Также важно обратить внимание, что в договоре перевозки нет специальных условий погрузки и разгрузит товара, ясно, что для всех видов груза нельзя создать единые правила. Именно поэтому важно прописать самостоятельно эти вопросы в договоре, иначе при различных ситуациях, никто не будет нести отвественности, особенно это актуально для сложной продукции.

Получатель груза в заключении договора перевозки не участвует и является выгодоприобретателем по договору. Именно поэтому получателям груза (покупателям) такой договор может быть не выгоден или же важно добиваться в нем ряда условий, что весьма непросто, если вы не сторона договора.

2) договор фрахта, он регулируется гл. 40 ГК РФ, фрахту посвящена ст. 787 ГК РФ, данная статья отсылает к уставом автомобильного транспорта, кодексу торгового мореплавания, кодексу внутреннего водного транспорта, воздушному кодексу. Хорошо видно, что такие договоры популярны на водном, морском и воздушном видах транспорта. Это обусловлено тем, что в этих транспортных сферах суда зачастую очень дорого стоят и их логистика очень сложна, должна учитывать не только рельеф местности, но и ряд других факторов. Однако, при автомобильные перевозках также бывает фрахт. Ст. 787 ГК РФ:

По договору фрахтования (чартер) одна сторона (фрахтовщик) обязуется предоставить другой стороне (фрахтователю) за плату всю или часть вместимости одного или нескольких транспортных средств на один или несколько рейсов для перевозки грузов, пассажиров и багажа.

Порядок заключения договора фрахтования, а также форма указанного договора устанавливаются транспортными уставами, кодексами и иными законами.

Мы видим, что основной акцент в договоре фрахта делается на транспортное средство, а не на груз, пассажиров и т.д. Такой договор выгодно заключать, когда у вас дорогой или сложный транспорт.

Согласно п. 4 ст. 18 федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ (ред. от 06.03.2022) «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»:

Если иное не предусмотрено соглашением сторон, договор фрахтования, указанный в части 1 настоящей статьи, заключается в форме заказа-наряда на предоставление транспортного средства для перевозки груза. Заказ-наряд оформляется на бумажном носителе или формируется в виде электронного заказа-наряда. Реквизиты заказа-наряда и порядок его оформления или формирования устанавливаются правилами перевозок грузов. Формат электронного заказа-наряда утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта

3) договор транспортной экспедиции - регулируется гл. 41 ГК РФ, понятию договора экспедиции посвящена ст. 801 ГК РФ:

1. По договору транспортной экспедиции одна сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента-грузоотправителя или грузополучателя) выполнить или организовать выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза.

Договором транспортной экспедиции могут быть предусмотрены обязанности экспедитора организовать перевозку груза транспортом и по маршруту, избранными экспедитором или клиентом, обязанность экспедитора заключить от имени клиента или от своего имени договор (договоры) перевозки груза, обеспечить отправку и получение груза, а также другие обязанности, связанные с перевозкой.

В качестве дополнительных услуг договором транспортной экспедиции может быть предусмотрено осуществление таких необходимых для доставки груза операций, как получение требующихся для экспорта или импорта документов, выполнение таможенных и иных формальностей, проверка количества и состояния груза, его погрузка и выгрузка, уплата пошлин, сборов и других расходов, возлагаемых на клиента, хранение груза, его получение в пункте назначения, а также выполнение иных операций и услуг, предусмотренных договором.

2. Правила настоящей главы распространяются и на случаи, когда в соответствии с договором обязанности экспедитора исполняются перевозчиком.

3. Условия выполнения договора транспортной экспедиции определяются соглашением сторон, если иное не установлено законом о транспортно-экспедиционной деятельности, другими законами или иными правовыми актами«.

Договор транспортной экспедиции – двусторонний (экспедитор и грузоотправитель (грузополучатель)).

При этом договором транспортной экспедиции могут быть предусмотрены обязанности экспедитора организовать перевозку груза транспортом и по маршруту, избранными экспедитором или клиентом, обязанность экспедитора заключить от имени клиента или от своего имени договор (договоры) перевозки груза, обеспечить отправку и получение груза, а также другие обязанности, связанные с перевозкой.

К числу услуг, оказываемых экспедитором, могут быть отнесены: услуги по ведению переговорного процесса, связанного с перевозкой грузов; услуги по оформлению груза; услуги по завозу-вывозу груза между станциями и портами; услуги по оказанию погрузочно-разгрузочных, упаковочных складских работ и по хранению груза; услуги по подготовке транспортных средств к перевозке; услуги по отслеживанию перемещения груза и направлению уведомлений относительно графика перемещения груза; услуги по страхованию и таможенному оформлению груза; услуги по уплате платежей, пошлин, ведению расчетов, связанных с перевозкой грузов.

Договоры транспортной экспедиции регулируются специальным законом – Федеральным законом от 30.06.2003 № 87-ФЗ (ред. от 18.03.2020) «О транспортно-экспедиционной деятельности» и Правилами транспортно-экспедиционной деятельности, которые утверждены постановлением Правительства РФ от 08.09.2006 № 554.

Важно отметить разницу в документальном оформлении транспортной экспедиции от перевозки, в частности, документами, которые составляют стороны в подтверждение заключения договора:

при транспортной экспедиции – поручение экспедитору, экспедиторская расписка, складская расписка (п. 2 ст. 2 Закона о транспортно-экспедиционной деятельности, п. 5 Правил транспортно-экспедиционной деятельности);

при перевозке груза – транспортная накладная, коносамент или иной документ на груз, который предусмотрен соответствующим уставом или кодексом (п. 2 ст. 785 ГК РФ).

Выводы и рекомендации

Таким образом, можно сделать вывод о том, что: