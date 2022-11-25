Грузоперевозки и самозанятые

В последнее время на форуме часто задают вопросы, связанные с грузоперевозками. Это понятно, т.к. от грузоперевозок сильно зависит экономика, они нужно всем: и производителям, и торговым организациями и компания. Именно поэтому экономисты очень часто фиксируют состояние экономике по этой сфере.

Конечно, сфера грузоперевозок регулируется государством, т.к. она связана не только с экономикой, но и безопасностью, особенно когда речь идет о перевозках опасных грузов, спиртосодержащей продукции, крупногабаритных грузов и т.д. В контроле грузоперевозок, конечно, задействовано очень много различных ведомств, именно поэтому нам на форуме очень часто задают вопросы.

Один из популярных вопросов: «Может ли самозанятый быть грузоперевозчиком?» Этот вопрос не только связан с транспортной сферой, но и с налогами, т.к. речь идёт о спецрежиме «Налог на профессиональный доход».

Законом, регулирующих работу самозанятых, т.е. федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ (ред. от 28.06.2022) «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», эта сфера никак не ограничивается для самозанятых, зато ограничения есть в отраслевом законе.

Согласно п. 13 ст. 2 (ред. от 06.03.2022) «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»:

перевозчик - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, принявшие на себя по договору перевозки пассажира, договору перевозки груза обязанность перевезти пассажира и доставить багаж, а также перевезти вверенный грузоотправителем груз в пункт назначения и выдать багаж, груз управомоченному на их получение лицу.

То есть по данному закону самозанятые не могут быть грузоперевозчиками.

В праве существует важный принцип интерпретации законов, когда два закона противоречат друг другу, применяется специальный закон, а не более общий. Поскольку речь идет о специальной сфере – грузоперевозках, то нужно принять именно Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, а не закон о самозанятых от 27.11.2019 № 422-ФЗ .

Однако, если самозанятый зарегистрируется в качестве ИП, тогда можно будет заниматься грузоперевозками. Однако, будут следующие ограничения:

нельзя зарабатывать более 2 400 000 ₽ в год. Если вы достигнете максимально разрешенного дохода придется сняться с учета как самозанятому и стать ИП либо открыть ООО;

нанимать сотрудников — такая функция тоже доступна только организациями или ИП.

То есть статус ИП и налоговый спецрежим самозанятых совместимы, таким образом можно решить вопросы.

Конечно, часто речь идет о том, что водителя оформляют как самозанятого и он оказывает услуги конкретной организации, однако тут есть риск, что отношения могут переквалифицировать в трудовые отношения, если договор будет сильно схож с трудовым, машина не будет принадлежать ИП, а также у этого самозанятого-ИП не будет больше других клиентов, минимум трёх.

Пример такого вопроса и ответа на форуме: https://club.klerk.ru/t/dogovor-s-samozanyatym/784079/2