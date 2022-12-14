Безвозмездная аренда в бизнесе: налоговые и правовые последствия

Нам на форуме клерка часто задают вопросы о безвозмездном пользовании, дарении, это понятно, сейчас сложное кризисное время и требует экономии, но зачастую экономия оборачивается проблемами в другой форме.

Соглашение об аренде имущества должно предусматривать плату за нее (п. 1 ст. 606 ГК РФ). Однако законодательство допускает существование договоров пользования имуществом (неважно, движимым или недвижимым) без оплаты за это.

Такой договор часто называют безвозмездным договором аренды, что не совсем корректно, т. к. по отношению к нему положения гл. 34 ГК РФ, посвященной аренде, применяться не будут. Но будут применяться правила гл. 36 ГК РФ (договоры ссуды или безвозмездного пользования), рассматривающей особенности взаимодействия сторон при безвозмездном пользовании имуществом, которые в полной мере будут применимы к безвозмездному договору аренды.

Принципиальных различий между обычным договором аренды и тем, который упрощенно называют безвозмездным договором аренды, немного:

стороны безвозмездного соглашения будут именоваться ссудодателем и ссудополучателем;

плата за пользование не устанавливается, что фиксируется в тексте договора;

для коммерческих юрлиц появляется запрет на передачу вещи в безвозмездное пользование учредителю, участнику, руководителю, члену органа управления или контроля этого юридического лица;

ссудополучатель оказывается ответственным за проведение не только текущего, но и капитального ремонта объекта, если иное распределение ответственности не будет оговорено в договоре ссуды;

за ссудодателем закрепляется ответственность за вред, причиняемый 3-му лицу при использовании преданной в безвозмездное пользование вещи, от которой его освобождает наличие умысла или грубой неосторожности, проявленной ссудополучателем;

исчезает возможность заключения арендного договора с последующим выкупом.

Если будут нарушены какие-то законы при заключении договора ссуды (договора безвозмездного пользования), например, собственность берётся в пользование у участника (учредителя) ООО или у родственника, у ИП, то такой договор могут признать недействительным. По некоторым видам собственности тоже могут быть запреты, это нужно проверять, например, по землям сельхозназначения есть много ограничений, если не учесть формальности, договор ссуды может быть даже ничтожным. По казенным учреждениям есть ограничения, а также финансируемым из бюджетов.

В остальных моментах правила, применяемые к обычному и безвозмездному договору аренды, в целом идентичны и в ряде случаев для безвозмездного договора даже содержат прямую отсылку к статьям гл. 34 ГК РФ. Поэтому тексты обычного и безвозмездного договоров будут очень похожи.

Бухучет по договору ссуды и договору аренды ничем не будет отличаться. Имущество учитывается на забалансовом счете 001.

Налоговые последствия для безвозмездного договора аренды имеют место, несмотря на отсутствие условия об уплате арендной платы по нему. Причем затрагивают эти последствия обе стороны такого договора, хотя и являются принципиально различными для каждой из них (письма Минфина РФ от 06.06.2006 № 03-03-04/4/100 и от 19.04.2006 № 03-03-04/1/359).

Для ссудодателя они выразятся:

в лишении права на включение затрат на амортизацию по переданному в безвозмездное пользование объекту в расходы по прибыли (п. 16.1 ст. 270 НК РФ);

необходимости начисления и уплаты НДС с рыночной стоимости услуг по аренде похожего объекта (п. 1 ст. 146, п. 2 ст. 154 НК РФ).

Тем не менее, важно учитывать, что До 01.01.2020 ссудодателям, передавшим ОС в безвозмездное пользование, запрещалось исчислять амортизацию по данным объектам (п.3 ст.256 НК РФ. С 01.01.2020 данная норма исключена из НК РФ. То есть по основному средству, переданному в безвозмездное пользование, арендодатель-ссудодатель продолжает начислять амортизацию. При этом суммы начисленной амортизации не включаются в расходы в целях налогообложения прибыли (кроме амортизации по основным средствам, передаваемым в безвозмездное пользование, в случаях, если такая обязанность установлена законодательством РФ).

Ссудополучателю же придется рыночную стоимость услуг по аренде похожего объекта учесть во внереализационных доходах (п. 8 ст. 250 НК РФ). При этом в расходы, учитываемые при определении базы по прибыли, он сможет взять затраты, связанные с содержанием и ремонтом объекта безвозмездной аренды.

Таким образом, отсутствие арендной платы не избавит стороны договора безвозмездного пользования имуществом от необходимости уплаты налогов. То есть далеко не всегда безвозмездный договор несет выгоду. И часто легче установить какую-нибудь символическую плату, чем начислять налоги с рыночной стоимости аренды.

Учредитель (участник) ООО и его фирма

Существует точка зрения, согласно которой если имущество передает учредитель, чья доля в уставном капитале составляет более 50%, то налог с безвозмездно полученного права пользования платить не надо, ведь пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ позволяет не включать в доход стоимость имущества, безвозмездно полученного от таких владельцев компаний. Однако эта норма, по мнению налоговиков, касается именно имущества, но не распространяется на имущественные права, работы или услуги (Письма Минфина России от 21 июля 2005 г. № 03-03-03/2, УФНС России по г. Москве от 21 апреля 2005 г. № 20-12/28126).

В данном случае с ФНС трудно поспорить, так как действительно в ст. 251 НК РФ упоминается только имущество (в том числе денежные средства). На практике безвозмездное пользование очень часто сопровождается спорами с налоговиками по поводу определения уровня рыночных цен.

Таким образом, безвозмездность договорных отношений не освобождает ни одну из сторон от платежей по налогам. Для ссудодателя обязательной будет уплата НДС, а для ссудополучателя — налога на прибыль.

Вопрос и ответ на форуме клерка:

https://club.klerk.ru/t/bezvozmezdnaya-arenda/793358

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