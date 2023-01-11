Меры поддержки внешнеэкономической, в том числе внешнеторговой деятельности в 2023 году

С 1 января 2023 г. действуют изменения, внесенные в правила предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным на приобретение приоритетной для импорта продукции (см. постановление Правительства РФ от 20.12.2022 № 2354), об этом будет сообщено дополнительно.

Минэкономразвития РФ подготовило навигатор по мерам поддержки импорта, принятым для обеспечения развития экономики в условиях санкций (см. письмо Минэкономразвития РФ от 22.09.2022 № 35970-ДВ/Д12и «О направлении Навигатора по мерам поддержки импорта").

Системообразующие и (или) градообразующие предприятия (организации) могут получить отсрочку или рассрочку уплаты ввозных таможенных пошлин без уплаты процентов при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС товаров (за исключением подакцизных, не используемых в производстве), если этим предприятиям (организациям) оказывается поддержка по законодательству государств - членов ЕАЭС и выполнены определенные условия. ФТС России разъяснила порядок получения этой меры поддержки.

Упрощен ввоз многокомпонентного оборудования, перемещаемого через таможенную границу различными товарными партиями в течение длительного периода (максимум 6 лет), с особенностями декларирования согласно ст. 117 Таможенного кодекса ЕАЭС, Федеральному закону от 26.03.2022 № 74-ФЗ. В частности, установлена возможность изменить решение о классификации, если товар необходимо поместить под иную таможенную процедуру.

ФТС России разъяснила, как применяется указанный упрощенный порядок (см. информацию ФТС России «Упрощен порядок декларирования комплектующих, поставляемых совместно с компонентами технологического оборудования в соответствии с решением о классификации товара» от 12.04.2022).

До 1 января 2029 г. можно ввозить многокомпонентный товар в рамках нескольких внешнеэкономических сделок, соответствующие поправки были внесены в федеральные законы.

При ввозе продукции, по которой выданы (зарегистрированы) сертификаты соответствия и (или) декларации о соответствии обязательным требованиям для серийно выпускаемой продукции, декларант не обязан подтверждать таможенным органам право использовать эти документы.

До 1 сентября 2023 г. включительно продукцию разрешено ввозить без маркировки, предусмотренной техническими регламентами ЕАЭС. Ее допустимо нанести позже.Такой же порядок действует в отношении единого знака обращения на рынке ЕАЭС. Соответствующую маркировку нужно нанести до реализации продукции приобретателю (потребителю).

Участники внешнеэкономической деятельности, осуществляющие ее менее года, больше не должны предоставлять обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, указанных в п. п. 1 - 3 ч. 3 ст. 55 Закона о таможенном регулировании (см. в том числе Федеральный закон от 26.03.2022 № 74-ФЗ).

Сокращен срок для принятия решения о классификации товара, если соответствующее заявление подается через личный кабинет.

До 1 января 2025 г. допускается таможенное декларирование товаров с указанием одной товарной позиции в соответствии с ТН ВЭД, поставляемых с компонентом комплектно и (или) в разобранном виде и предъявляемых одновременно таможенному органу без внесения изменений в решение о классификации, если оно выдано до 1 июля 2022 г.

До 1 марта 2025 г., но не позднее 30 календарных дней до истечения общего срока подачи декларации на товары в отношении последнего компонента товаров в комплектном или завершенном виде лицо, получившее решение о классификации, обязано представить в таможенный орган документы и сведения, необходимые для внесения изменений в такое решение.

Правительством РФ установлен случай, при котором декларантом товаров, помещаемых под таможенную процедуру свободного склада, может выступать лицо, не являющееся владельцем склада. Для этого оно должно соответствовать определенным требованиям, см. постановление Правительства РФ от 02.04.2022 № 563.

Установлены условия, при соблюдении которых лицо, не являющееся владельцем свободного склада, выступающее декларантом товаров, помещаемых под таможенную процедуру свободного склада, может осуществлять на территории склада хозяйственную деятельность.

Правительство РФ определило особенности применения обеспечения уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов при предоставлении в отдельных случаях рассрочки по таким платежам, см. постановление Правительства РФ от 02.04.2022 № 564.

На период до 31 декабря 2023 г. сокращены сроки, в течение которых уполномоченный орган:

уведомляет об отказе в рассмотрении заявления о подтверждении наличия оснований для предоставления отсрочки или рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов;

подготавливает проект распоряжения Правительства РФ о подтверждении наличия таких оснований либо уведомляет об их отсутствии. Кроме того, установлено ограничение по сроку, в течение которого в Правительство РФ вносится указанный проект.

На период до 3 апреля 2023 г. включительно установлены:

категории лиц, для которых предусматриваются особые сроки исполнения уведомлений (уточнений к уведомлению) о не уплаченных в установленный срок суммах таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней;

особый срок их исполнения. ФТС России дала разъяснения о порядке применения данной меры поддержки.

Определены мероприятия, направленные на поддержку импорта

Предусмотрена возможность льготного кредитования при приобретении приоритетной для импорта продукции.

В частности, льготная процентная ставка составляет не более 30% ключевой ставки БР, действующей на день начисления процентов по кредитному соглашению, плюс 3 процентных пункта. К заемщику предъявляются определенные требования.

Льготная ставка предоставляется на следующие сроки:

не более 12 месяцев со дня первого транша - для финансирования импортного контракта на приобретение продукции. В этом случае соглашение должно содержать условие, по которому эта ставка применяется к объему финансирования, выданному до 31 декабря 2022 г.;

не более 36 месяцев со дня первого транша - на приобретение продукции (оборудования и (или) средства производства) в рамках инвестпроекта или финансирования импортного контракта, по которому срок изготовления и поставки продукции превышает 12 месяцев, но не более срока действия кредитного соглашения. Льготная ставка по соглашению должна применяться к объему финансирования, выданному до 31 декабря 2023 г.

Правительство РФ в 2023 г. наделено правом возложить функции по осуществлению страховой и гарантийной поддержки экспорта и импорта на иную организацию, не предусмотренную законом.

Разрешен ввоз в РФ без согласия правообладателей оригинальных иностранных товаров, которые ввели в оборот за рубежом. Перечень таких товаров утвержден приказом Минпромторга России от 19.04.2022 № 1532.

Не является нарушением исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации использование:

результатов интеллектуальной деятельности, которые выражены в товарах (их группах), включенных в названный перечень;

средств индивидуализации, которыми такие товары маркированы.

До 1 июля 2023 г. разрешен ввоз пестицидов и агрохимикатов через любые пункты пропуска через государственную границу России.

См. следующие нормативно-правовые акты и информацию: