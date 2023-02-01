Роскомнадзор установил, как с 9 января 2023 размещать идентификаторы интернет-рекламы

С 9 января распространители рекламы в интернете должны присоединять ее идентификатор к адресу страницы сайта.

Это нужно делать по такому образцу: https://site.ru/?erid=base58(protobuf), где «site.ru» – название сайта, а «erid» – наименование идентификатора рекламы.

Если так разместить идентификатор невозможно, его надо расположить в начале текстового блока, поверх текстово-графического блока, либо в начале и (или) поверх видеоролика.

Речь идет о пометке «erid: xxx», где «erid» – наименование идентификатора, а «xxx» – его буквенно-цифровая форма. Буквы в ней должны быть латинскими.

Идентификатор в такой контрастной пометке нужно сделать доступным для визуализации.

Напомним, нельзя распространять интернет-рекламу, если оператор рекламных данных не присвоил ей идентификатор. Запрет следует соблюдать также рекламодателям и операторам рекламных систем.

Требования закона о рекламе

Реклама, которую вы размещаете на своем сайте, должна соответствовать требованиям действующего законодательства, в том числе требованиям, перечисленным в ст. ст. 5 −7 ФЗ от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 05.12.2022) «О рекламе» (далее – «Закон о рекламе»).

В частности, реклама должна содержать всю существенную информацию о рекламируемых товарах (работах, услугах), а также об условиях их приобретения.

Реклама не должна искажать смысл информации и вводить потребителей в заблуждение. Стоимостные параметры рекламы должны быть указаны в рублях (ч. 7 и 7.1 ст. 5 Закона о рекламе).

Также не допускается реклама объектов рекламирования, приведенных в ст. 7 Закона о рекламе (табак, сигары, зажигалки, наркотики, взрывчатка, органы и ткани человека и т.д.)

Распространять рекламу в сети Интернет допустимо, если оператор рекламных данных присвоил рекламе идентификатор (ч. 17 ст. 18.1 Закона о рекламе).

Учтите, если реклама размещена в Интернете до 1 сентября 2022 г. и договорные обязательства по ее размещению исполнены до этой даты, то положения ст. 18.1 Закона о рекламе не применяются (Информация ФАС от 24.11.2022).

Если на собственном интернет-ресурсе организации размещаются собственные рекламные материалы, то они также подлежат маркировке, а информация о рекламе должна направляться в Роскомнадзор.

Если пресс-релизы имеют рекламный характер, то информация о них учитывается в общем порядке вне зависимости от того, распространяются ли такие материалы возмездно или безвозмездно (Письмо Роскомнадзора от 14.11.2022 № 03-100982).

Вы также должны соблюдать специальные требования, установленные, в частности:

для рекламы отдельных видов товаров (работ, услуг). Например, специальные требования установлены для рекламы алкогольной продукции (ст. 21 Закона о рекламе) и лекарственных средств (ст. 24 Закона о рекламе);

в зависимости от способа реализации товаров. Например, при дистанционной продаже реклама должна также содержать сведения о продавце таких товаров, установленные ст. 8 Закона о рекламе.

Документы: