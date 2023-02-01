Реклама

Роскомнадзор установил, как с 9 января 2023 размещать идентификаторы интернет-рекламы

Распространители рекламы в интернете должны присоединять ее идентификатор к адресу страницы сайта согласно приказу Роскомнадзора от 30.11.2022 № 191, который вступил в силу 09.01.2023.

Версия для печати
Роскомнадзор установил, как с 9 января 2023 размещать идентификаторы интернет-рекламы
Иллюстрация: freepik/freepik

С 9 января распространители рекламы в интернете должны присоединять ее идентификатор к адресу страницы сайта.

Это нужно делать по такому образцу: https://site.ru/?erid=base58(protobuf), где «site.ru» – название сайта, а «erid» – наименование идентификатора рекламы.

Если так разместить идентификатор невозможно, его надо расположить в начале текстового блока, поверх текстово-графического блока, либо в начале и (или) поверх видеоролика.

Речь идет о пометке «erid: xxx», где «erid» – наименование идентификатора, а «xxx» – его буквенно-цифровая форма. Буквы в ней должны быть латинскими.

Идентификатор в такой контрастной пометке нужно сделать доступным для визуализации.

Напомним, нельзя распространять интернет-рекламу, если оператор рекламных данных не присвоил ей идентификатор. Запрет следует соблюдать также рекламодателям и операторам рекламных систем.

Требования закона о рекламе

Реклама, которую вы размещаете на своем сайте, должна соответствовать требованиям действующего законодательства, в том числе требованиям, перечисленным в ст. ст. 5 −7 ФЗ от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 05.12.2022) «О рекламе» (далее – «Закон о рекламе»).

В частности, реклама должна содержать всю существенную информацию о рекламируемых товарах (работах, услугах), а также об условиях их приобретения.

Реклама не должна искажать смысл информации и вводить потребителей в заблуждение. Стоимостные параметры рекламы должны быть указаны в рублях (ч. 7 и 7.1 ст. 5 Закона о рекламе).

Также не допускается реклама объектов рекламирования, приведенных в ст. 7 Закона о рекламе (табак, сигары, зажигалки, наркотики, взрывчатка, органы и ткани человека и т.д.)

Распространять рекламу в сети Интернет допустимо, если оператор рекламных данных присвоил рекламе идентификатор (ч. 17 ст. 18.1 Закона о рекламе).

Учтите, если реклама размещена в Интернете до 1 сентября 2022 г. и договорные обязательства по ее размещению исполнены до этой даты, то положения ст. 18.1 Закона о рекламе не применяются (Информация ФАС от 24.11.2022).

Если на собственном интернет-ресурсе организации размещаются собственные рекламные материалы, то они также подлежат маркировке, а информация о рекламе должна направляться в Роскомнадзор.

Если пресс-релизы имеют рекламный характер, то информация о них учитывается в общем порядке вне зависимости от того, распространяются ли такие материалы возмездно или безвозмездно (Письмо Роскомнадзора от 14.11.2022 № 03-100982).

Вы также должны соблюдать специальные требования, установленные, в частности:

  • для рекламы отдельных видов товаров (работ, услуг). Например, специальные требования установлены для рекламы алкогольной продукции (ст. 21 Закона о рекламе) и лекарственных средств (ст. 24 Закона о рекламе);

  • в зависимости от способа реализации товаров. Например, при дистанционной продаже реклама должна также содержать сведения о продавце таких товаров, установленные ст. 8 Закона о рекламе.

Документы:

  1. ФЗ от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 05.12.2022) «О рекламе».

  2. Приказ Роскомнадзора от 30.11.2022 № 191.

Александр42
Александр42

Какие события произошли 31 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

МВФ изменил прогноз по РФ экономике с падения в 2,3% на рост в 0,3%; в пещере неандертальцев обнаружили коллекцию черепов; в Okko вышел документальный сериал о Мавроди; умер Бобби Халл. Ему было 84 года

Какие события произошли 31 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

ЕНП (единый налоговый платеж)

Минфин рассказал, как правильно считать пени. Ясно еще далеко не все

Разъяснения Минфина никогда не отличались особой ясностью. Но сейчас от чиновников требуется объяснить налогоплательщикам, как правильно применять новую систему ЕНС. Объясняют они… Так себе. Например, как начислять пени в разных ситуациях.

Минфин рассказал, как правильно считать пени. Ясно еще далеко не все
Инвестиции

Инвестобзор от «Клерка»: важное по инвестициям за неделю. Новые инструменты, растущая экономика США и блокировка сделки по продаже Билайна

Норникель и X5 Retail Group (владелец сетей «Пятёрочка», «Перекрёсток») отчитались об успехах, в США стало меньше заявок на пособия по безработице, Билайн не продадут нидерландской компании. Собрали интересные новости за прошедшую неделю.

Инвестобзор от «Клерка»: важное по инвестициям за неделю. Новые инструменты, растущая экономика США и блокировка сделки по продаже Билайна

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
ЕНП (единый налоговый платеж)

⚡⚡⚡ Для уменьшения налога по УСН на фиксированные взносы годятся платежки: новое разъяснение ФНС

Недавно Минфин и ФНС наконец-то выдали бизнесменам механизм уменьшения налога на фиксированные взносы. Но прошла неделя и вышли новые вводные – вместо заявлений с ЭЦП нужны платежки-уведомления. То есть, появился способ №2.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
НДС

Применение заявительного порядка возмещения НДС в 2023 году

Организации и ИП могут возмещать НДС за 2022 и 2023 годы в заявительном (ускоренном) порядке без банковской гарантии в пределах рассчитываемого лимита. Заявление по форме по КНД 1151155 могут подать заявление в налоговый орган не позднее 5 дней со дня подачи налоговой декларации

Применение заявительного порядка возмещения НДС в 2023 году
Читать еще