НДС

Применение заявительного порядка возмещения НДС в 2023 году

Организации и ИП могут возмещать НДС за 2022 и 2023 годы в заявительном (ускоренном) порядке без банковской гарантии в пределах рассчитываемого лимита. Заявление по форме по КНД 1151155 могут подать заявление в налоговый орган не позднее 5 дней со дня подачи налоговой декларации

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Применение заявительного порядка возмещения НДС в 2023 году

Организации и ИП могут возмещать НДС за 2022 и 2023 годы в заявительном (ускоренном) порядке, если не находятся в процессе реорганизации, ликвидации или в отношении них не возбуждено дело о банкротстве.

Сумму НДС, которая укладывается в определенный лимит, можно возместить без банковской гарантии или поручительства.

Если лимит превышен, для ускоренного возмещения в части превышения понадобится банковская гарантия или поручительство.

Методика расчёта лимита также дана в письме ФНС от 01.04.2022 №ЕА-4-15/3971@ «О направлении информации».

Для ускоренного возмещения НДС нужно подать заявление по форме по КНД 1151155, утвержденной приказом ФНС от 11.05.2021 №ЕД-7-23/478@.

В соответствии с п. 7 ст. 176.1 НК налогоплательщики, имеющие право на применение заявительного порядка возмещения налога, реализуют данное право путем подачи в налоговый орган не позднее 5 дней со дня подачи налоговой декларации заявления о применении заявительного порядка возмещения налога.

Документы:

  1. ФЗ от 26.03.2022 № 67-ФЗ.

  2. Письмо ФНС т 01.04.2022 № ЕА-4-15/3971@.

Александр42
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НДС

Применение заявительного порядка возмещения НДС в 2023 году

Организации и ИП могут возмещать НДС за 2022 и 2023 годы в заявительном (ускоренном) порядке без банковской гарантии в пределах рассчитываемого лимита. Заявление по форме по КНД 1151155 могут подать заявление в налоговый орган не позднее 5 дней со дня подачи налоговой декларации

Применение заявительного порядка возмещения НДС в 2023 году
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