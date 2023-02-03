Валютный контроль сделок ВЭД в 2023 г.: представление сведений в уполномоченный банк

На форуме все чаще поступают вопросы, связанные с внешнеэкономическими сделками, что не удивительно, т.к. в последнее время были введены разные санкции. Также наша экономика переориентируется на новые рынки, т.к. западные рынки закрываются, поэтому заключатся сделки с восточными и азиатскими странами. Например, нам поступил вопрос о заключении сделок с юрлицом из Исламской республики Иран.

По данным СМИ:

Экспорт российских пиломатериалов в страны Северной Африки и Ближнего Востока вырос на 17,84% - до 1,2 млн кубометров по итогам 2022 года. Активнее всего нарастили поставки Иран, ОАЭ, Иордания и Ирак, сообщили «Российской газете» в Рослесинфорге. В прошлом году Евросоюз пятым пакетом санкций запретил импорт древесины из России. Эксперты отмечали, что это был очень серьезный удар по лесопромышленному комплексу страны, больше всего пострадали производители фанеры и древесных топливных гранул. В декабре глава одного из крупнейших в стране лесопромышленных холдингов ГК «УЛК» Владимир Буторин заявил, что компания остановила свое производство пеллет в Новгородской области и планирует остановить остальные пеллетные заводы. В прошлом году российская обработанная древесина поставлялась на рынки более чем 15 стран Северной Африки и Ближнего Востока, где большая половина всего экспорта была направлена в Иран и ОАЭ - 379 тыс.куб. и 334 тыс.куб. соответственно, сообщает Рослесинфорг.

Отметим, что в этой публикации мы не будем затрагивать вопроса таможенного регулирования и декларирования зарубежных счетов и отчетов по ним, если будет интерес, мы расскажем о таможенных правилах и зарубежных счетах в отдельных публикациях.

Общие вопросы порядка представления сведений о валютных операциях в уполномоченный банк

Порядок представления сведений в банк зависит от суммы контракта. Сумма контракта в валюте пересчитывается в рублевый эквивалент по курсу Банка России на дату заключения контракта или на дату его последнего изменения (дополнения), меняющего сумму контракта (п. 2.7 Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И (ред. от 25.01.2022) «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.10.2017 № 48749) (в ред. от 25.01.2022), далее - «Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И»).

Если сумма контракта не превышает 600 тыс. руб., нужно сообщить в уполномоченный банк только код вида операции, соответствующий наименованию вида операции:

при зачислении иностранной валюты на ваш транзитный валютный счет (п. 2.7 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И);

при списании иностранной валюты с вашего валютного счета по контракту с нерезидентом (п. 2.7 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И);

при списании рублей с вашего расчетного счета по контракту с нерезидентом. В этом случае код вида операции надо указать в расчетном документе, представляемом в банк (п. п. 2.13, 2.15 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И).

Нужно учесть указы Президента РФ, изданные в рамках принимаемых специальных экономических мер в связи с недружественными действиями иностранных государств: их действие, распространяется и на сделки (операции), не превышающие 600 тыс. руб. Если они подпадают под сферу регулирования указов, резиденты должны соблюдать предусмотренный в указах порядок. В частности, необходимо располагать разрешениями на совершение (исполнение) сделок (операций) в установленных случаях (Информационное письмо Банка России от 20.05.2022 № ИН-019-12/70).

Если сумма контракта в эквиваленте более 600 тыс. руб., но менее 3 млн руб. - для импортного контракта или кредитного договора, 10 млн руб. - для экспортного контракта, то нужно представлять документы, связанные с проведением валютных операций, по согласованию с банком:

при поступлении валюты на транзитный валютный счет - не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления валюты (п. 2.1 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И). Вы можете подать в банк распоряжение о переводе иностранной валюты с транзитного счета и информацию о коде вида операции до подачи документов, связанных с поступлением валюты (п. 2.2 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И);

списании иностранной валюты с вашего валютного счета - одновременно с распоряжением о списании (заявлением на перевод) иностранной валюты с валютного счета (п. 2.5 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И);

списании рублей с вашего расчетного счета по контракту с нерезидентом - одновременно с платежным поручением на перевод рублей в пользу нерезидента (п. 2.10 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И).

Для экспортных контрактов на сумму 10 млн руб. и более, для контрактов на импорт товаров, работ, услуг или кредитных договоров на сумму 3 млн руб. и более предусмотрена процедура учета контракта (кредитного договора) в уполномоченном банке (п. п. 4.2, 5.1 Инструкции Банка России от 16.08.2017№ 181-И).

По контрактам, поставленным на учет, при совершении валютных операций помимо представления в уполномоченный банк документов, связанных с проведением операций, и указания кода вида операции, вам нужно будет сообщать уникальный номер контракта (п. 2.22 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И).

Справку о валютных операциях в настоящее время представлять в банк не нужно (п. п. 19.1, 19.3 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И).

Если против банка введены антироссийские санкции

Если в отношении уполномоченного банка, который принял на учет или обслуживание контракт (кредитный договор) (далее - банк УК), введены антироссийские санкции, то можете проводить операции по внешнеторговым контрактам или кредитным договорам (как зачисление, так и списание) по счетам, открытым в банке, отличном от банка УК. Причем переводить контракт (кредитный договор) на учет в этот банк не требуется.

Нужно действовать в следующем порядке (письмо Банка России от 28.02.2022 № 019-12-4/1210):

при переводе денежных средств, поступивших от нерезидента-контрагента, со своего транзитного валютного (либо расчетного) счета в банке, отличном от банка УК, на свой транзитный валютный (либо расчетный) счет в банке УК, вам необходимо представить в банк УК выписку со счета по операциям, осуществляемым через счет в банке, отличном от банка УК, или документ, подтверждающий поступление денежных средств от нерезидента-контрагента, с отметками банка и идентифицировать поступившие денежные средства с кодом вида операции;

если вы решили не переводить на счет в банке УК средства, зачисленные на счет в банке, отличном от банка УК, представьте в банк УК соответствующую выписку по счету или документ, подтверждающий поступление денежных средств от нерезидента-контрагента с отметками банка, в качестве подтверждающего документа. Также необходима справка о подтверждающих документах, в которой по коду 13_3 отражаются код валюты и сумма операции по зачислению указанных средств;

при списании средств с вашего счета в банке, отличном от банка УК, в пользу нерезидента-контрагента представьте в банк УК выписку со счета о проведенных расчетах в банке, отличном от банка УК, в порядке и сроки, которые согласованы с банком УК.

Подтверждающие документы нужно представлять в банк для валютного контроля

По внешнеэкономическому контракту, поставленному на учет, представляйте в уполномоченный банк документы, подтверждающие (п. 8.1 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И):

исполнение обязательств (например, ввоз (вывоз) товара, выполнение работ, оказание услуг);

прекращение обязательств (например, при проведении зачета встречных однородных требований, заключении договора новации, ликвидации должника (кредитора));

перемену лица в обязательстве (например, уступка права требования или перевод долга);

изменение суммы обязательств способом, отличным от расчетов.

Подтверждающими документами могут быть, например:

товарно-транспортные (перевозочные, товаросопроводительные), коммерческие и иные документы - при ввозе на территорию РФ (вывозе с территории РФ) товаров, если таможенное декларирование отсутствует или осуществляется без подачи таможенным органам декларации на товары (п. п. 8.1.1, 8.1.2 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И);

акты приема-передачи, счета, счета-фактуры и (или) иные коммерческие документы, оформленные в рамках контракта, а также в целях бухгалтерского учета, - при выполнении работ, оказании услуг, передаче информации и результатов интеллектуальной деятельности (п. 8.1.3 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И).

Декларации на товары представлять в банк не нужно. Информацию о зарегистрированных на таможне декларациях на товары банки получают в электронном виде от таможенных органов (п. 8.8 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И).

На основании подтверждающих документов нужно заполнить справку о подтверждающих документах. Банк может самостоятельно на основании представленных вами подтверждающих документов заполнить справку о подтверждающих документах, если такое право предоставлено ему договором (п. 8.4 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И).

Не нужно представлять подтверждающие документы и справку о них по контракту, предусматривающему последующую передачу в собственность движимого имущества, предоставленного по договорам аренды или финансовой аренды (лизинга), оказание услуг связи или страхование, если согласно такому контракту платежи должны производиться с фиксированной периодичностью (п. 8.5 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И). Если помимо этих производятся иные платежи по контракту, подтверждающие документы и справку о них надо представить в банк.

Пример вопроса и ответа на форуме про сделки с Ираном: https://club.klerk.ru/t/ved-№alogovoe-i-valyut№oe-regulirova№ie/822884

Пример вопроса и ответа на форуме клерка про премию клиенту в Белоруссии: https://club.klerk.ru/t/premiya-klie№tu-iz-belorussii/817950/7