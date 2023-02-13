Меры поддержки турбизнеса: нулевая ставка НДС

В связи с экономическим кризисом государством устанавливается ряд льгот для определённых отраслей, в частности по НДС для туротрасли. О том, каким именно предприятием оказывается поддержка и какой пакет нужно представить в ФНС рассказывается в данной публикации

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Меры поддержки турбизнеса: нулевая ставка НДС
Карта стран и территорий по наличию НДС

Введена нулевая ставка НДС для следующих операций:

  • предоставление в аренду или пользование на ином праве отдельных объектов туриндустрии. Нулевую ставку можно применить, если объект введен в эксплуатацию (в том числе после реконструкции) после 1 января 2022 г. и числится в реестре объектов туриндустрии.

Облагать указанные операции по нулевой ставке можно на протяжении 20 последовательных кварталов, следующих за кварталом, в котором объект введен в эксплуатацию;

  • предоставление мест временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения. По общему правилу пониженная ставка применяется до 30 июня 2027 г. включительно. Если гостиница (иное средство размещения) является объектом туриндустрии, введенным в эксплуатацию после 1 января 2022 г. и включенным в реестр объектов туриндустрии, ставку можно применять в течение двадцати последовательных кварталов, следующих за кварталом, в котором был ввод в эксплуатацию.

Установлены перечни документов, подтверждающих обоснованность применения нулевой налоговой ставки в отношении указанных услуг, согласно п. 5.4  ст. 165 НК РФ  для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0 процентов и налоговых вычетов в налоговые органы представляются:

  1. документ (его копия), подтверждающий ввод объекта туристской индустрии в эксплуатацию (в том числе после реконструкции);

  2. договор (копия договора) на оказание услуг по предоставлению в аренду или пользование на ином праве объекта туристской индустрии.

 Правила ведения реестра объектов туристской индустрии установлены Постановлением Правительства РФ от 01.07.2022 № 1181 (в ред. от 26.12.2022).

Документ:

Федеральный закон от 26.03.2022 № 67 (ред. от 19.12.2022) «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

Александр42
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