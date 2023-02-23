«Стадный инстинкт» или как психологи и экономисты изучает и используют нас?

В XX в. психология проделала очень большой путь, появилась социальная психология, которая направлена на изученные психологических эффектов поведения людей в больших и малых группах.

Мы должны рассказать вам об этих научных результатах, т.к. мы так или иначе сталкиваемся с этими проявлениями. В настоящее время активно изучают поведение людей экономисты и маркетологи, выясняется, что поведение людей достаточно предсказуемо. Таким образом, можно заставить вас делать тот или иной «выбор без выбора».

В размышлениях на эту тему нет ничего нового, меняются акценты, приоритеты, проблемы, но суть остается прежней.

Человеку весьма сложно противостоять социуму, только единицы могут осознанно выражать свое отличное мнение.

Экономика и иррациональное поведение человека – мировые экономические кризисы

Более того, этот вопрос изучался великим экономистом Дж.М.Кейнсом, сумевшим разработать меры по преодолению Великой депрессии – самого тяжёлого экономического кризиса, который обрушился на США, Великобританию и все страны Запада. В своей работе «Общая теория занятости, процента и денег» (1936 г.), надолго закрепившей за ним славу великого ученого и даже которая обратила внимание самой Королевы Великобритании, которая пожаловала ученому титул пэра за заслуги науке, Дж.М.Кейнс указал, что причины экономических кризисов и паник на рынках является "spiritus animalis«(приблизительный перевод – «стадный инстинкт»).

Английский экономист Джон Мейнард Кейнс (1883 – 1946 гг.)

Однако, на эту фразу Дж.Кейнса обратили внимание только в нулевые годы, когда разразился Мировой экономический кризис 2008 г. именно понимание «иррационального поведения» позволило понять суть социально-экономических кризисов.

Работы экономистов и психологов говорят об одном во время кризиса люди склонны вести себя «как все», социальные факторы выходят на первый план.

Феликс Соболев: «Я и другие»

В СССР также интересовались этими работами, здесь важно выделить замечательную работу – эксперименты, показанные в фильме Феликса Соболева «Я и другие» (1971 г.), этот фильм актуален и сейчас. Валерия Мухина, ведущая в этом фильме, в своей лекции рассказывает о том, что этот фильм смотрели очень внимательно многие партийные, идеологические работники. Во многом, достижения социальной психологии создало то общество, в котором мы живем и сейчас, в котором жило и советское общество.

Эксперименты Стенли Милгрэма: многие готовы мучать и убивать ради великой цели

Здесь, конечно, нужно отметить и эксперименты 1962 г Стенли Милгрэма, которые проводились в Йельском университете.

С. Милгрэм пошёл дальше, он показал, насколько далеко готов зайти человек и даже подвергать опасности лишения жизни людей, мучать их, если перед человеком поставлена важная цель, важно оправдание, ссылка на научную необходимость.

Фильм «Повиновение» об экспериментах Стэнли Милгрэма:

65% испытуемых готовы были убить жертву, пытать её, несмотря на жалобы, это большинство.

Причем эксперименты показали, что результат не зависит или очень мало зависит от: пола, от авторитета университета, где проводился эксперимент, от времени (эксперимент повторили через 50 лет). Люди были обычными и не имели патологий, садистических наклонностей.

Поначалу работы Стэнли Милгрэма были встречены в штыки и жесткой критикой. Люди не очень любят знать правду о себе, особенно такую неприглядную.



Тем не менее, научный результат работ Стэнли Милгрэма невозможно переценить, эксперименты повторили в разных страха, на разных континентах, меняли условия

Стенли Милгрэм (1933 – 1984) США

Эксперименты Соломона Аша: многие готовы говорить на белое черное, чтобы не быть меньшинстве

Также проводились эксперименты Соломона Аша в 1951 г., которые показали власть конформизма.

По итогам эксперимента 75 % испытуемых подчинились заведомо ошибочному представлению большинства.

Т.е. людям в большинстве своем готовы очень далеко заходить, следуя за большинством. Это лежит в основе тех ужасов, которые мы видели в XX в., мы имеем в виду мировые войны, концлагеря и многочисленные жертвы.

Соломон Аш (1907 Польша – 1996 США)

Стэнфордский тюремный эксперимент и эффект Люцифера

Говоря об этой теме, мы не можем не упомянуть и о Стэнфордском тюремный эксперименте, который был проведен в 1971 г. социальным психологом Филиппом Зимбардо.

Эксперимент быстро закончился скандалом, у некоторых участников были тяжёлые психосоматические последствия, «заключённые» в эксперименте подвергались пыткам, хотя участники были совершенно психически здоровы и социально благополучны.

2009 году увидела свет научно-популярная книга «Эффект Люцифера. Почему хорошие люди превращаются в злодеев», в которой Зимбардо подробно описал ход и результаты эксперимента и сравнил свои эксперименты с ситуацией с заключёнными в Абу-Грейб (Ирак).

Сам Ф.Зимбардо участвовал в суде над надзирателями Абу-Грейб. Его беспокоило, что усилия официальных военных и правительства были направлены на обвинение в злоупотреблениях нескольких «паршивых овец», вместо того чтобы признать это системными проблемами официально установленной военной системы исполнения наказания.

По мотивам Стэнфордского тюремного эксперимента было снято несколько фильмов, образы широко использовались и продолжают использоваться в культуре.

Кадр из фильма 2015 г. «Стэнфордский тюремный эксперимент»

Выводы и размышления

Если хорошо подумать, то из фильма и экспериментов видно, насколько человек несовершёнен, настолько мы не должны ждать много от демократии, т.к. она очень хрупка и не может противостоять манипуляциям.

Также стало понятным, как правительства разных стран мира используют результаты экспериментов в пропаганде, а экономится и маркетологи добиваются большого роста продаж.

Как ставит главный вопрос Феликс Соболев в начале фильма: «Так ли хорошо мы знаем себя?» А насколько вы готовы соглашаться с большинством? Что вы думаете об эксперименте?

Методы социальной психологии достигли больших успехов и активно используются в предсказаниях экономических кризисов, поведения потребителей, в маркетинге и пропаганде.

Конечно, эти работы должен знать и любой менеджер, руководитель, из экспериментальной базы видно, как важно независимое мнение и так называемые «белые вороны», которые критикуют всех и вся, несмотря на мнение начальства и большинства. Фактически эти белые вороны, не дают большинству, обществу, компании совершать серьезных ошибок или во всяком случае заставляют думать. Мы должны понимать, насколько тяжело высказывать свое мнение, уважать и ценить его.

Мы надеемся, эти материалы помогут вам в будущем учитывать факторы социальной психологии.

Мы все также прекрасно видим, как высказываются мнения в комментариях к статьям на сайтах, подчиняются «общему мнению», отталкиваются от него, а по-настоящему независимых, «перпендикулярных комментариев» практически нет.