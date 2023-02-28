Резервирование даты и времени пересечения границы РФ грузоперевозчиками автомобильного транспорта с 1 сентября 2023

Для этого потребуют использовать государственную информационную систему электронных перевозочных документов.

Отечественных и иностранных грузоперевозчиков обяжут резервировать для своих ТС дату и время пересечения российской границы. Правительство установит среди прочего порядок бесплатного бронирования и список пунктов пропуска, для которых оно нужно.,

Эти новшества вступят в силу 1 сентября 2023 года.

До 29 февраля 2024 года включительно даты и время пересечения границы станут резервировать в цифровом виде с помощью спецучреждения.

С 1.03.2024 для этого потребуют использовать государственную информационную систему электронных перевозочных документов.

Правительство будет устанавливать порядок проезда, а также перечень соответствующих автомобильных пунктов пропуска, включая перечни участков автомобильных дорог, примыкающих к таким пунктам пропуска, в отношении которых также применяется порядок проезда указанных грузовых транспортных средств.

Резервирование даты и времени будет осуществляться с использованием государственной информационной системы электронных перевозочных документов на безвозмездной основе. Заявитель сможет зарезервировать любое время и дату, в течение которых осуществляется прибытие грузовых транспортных средств к пункту пропуска, за исключением даты и времени, которые уже зарезервированы другими заявителями. Отказ в резервировании даты и времени допускается только в случае непредоставления заявителем документов и сведений, определяемых Правительством.

Также предусматривается, что Правительство до 31 декабря 2023 года вправе принимать решения, предусматривающие особенности применения порядка проезда грузовых транспортных средств, используемых для осуществления международных автомобильных перевозок.

Принятые решения применяются до 1 марта 2024 года.

Документ: Закон от 17.02.2023 № 24-ФЗ.