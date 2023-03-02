С 1 сентября 2023 года усиливается экологический госконтроль

Росприроднадзор может проводить проверки застройщиков и технических заказчиков, если они не подали извещения о начале строительства в ведомство. Есть также изменения для производственных объектов, переработчиков и тех, кто реализует углеводородное сырье и продукцию из него. Всем этим организациях нужно вовремя сдавать уведомления и отчеты в Росприроднадзор

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С 1 сентября 2023 года усиливается экологический госконтроль

К действующим индикаторам риска (см. приказ Минприроды от 30.12.2021 № 1044) нарушения обязательных требований в сфере федерального экологического госконтроля с 1 сентября 2023 добавят новые.

В их числе есть такие:

  • от застройщика или технического заказчика в Росприроднадзор не поступило извещение о начале строительства либо реконструкции объектов капстроительства;

  • владельцы ряда производственных объектов (это касается объектов I и II классов опасности) представили в Росприроднадзор акт о том, что они выполнили план мероприятий по предотвращению и ликвидации загрязнений окружающей среды;

  • компания, которая среди прочего перерабатывает и реализует углеводородное сырье и продукцию из него, не направила в контролирующий орган уведомление об утверждении плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

Напомним, если в 2023 выявляют индикаторы риска, могут провести (см. постановление Правительства от 10.03.2022 № 336 (ред. от 04.02.2023)) (при согласовании с прокуратурой) внеплановое контрольно-надзорное мероприятие (то есть проверки Росприроднадзора).

Документ: Приказ Минприроды от 10.01.2023 № 5 «О внесении изменений в Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований по федеральному государственному экологическому контролю (надзору), утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30 декабря 2021 № 1044» (зарегистрировано в Минюсте 15.02.2023 № 72371).

Александр42
Александр42

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С 1 сентября 2023 года усиливается экологический госконтроль

Росприроднадзор может проводить проверки застройщиков и технических заказчиков, если они не подали извещения о начале строительства в ведомство. Есть также изменения для производственных объектов, переработчиков и тех, кто реализует углеводородное сырье и продукцию из него. Всем этим организациях нужно вовремя сдавать уведомления и отчеты в Росприроднадзор

С 1 сентября 2023 года усиливается экологический госконтроль
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