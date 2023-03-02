С 1 сентября 2023 года усиливается экологический госконтроль

К действующим индикаторам риска (см. приказ Минприроды от 30.12.2021 № 1044) нарушения обязательных требований в сфере федерального экологического госконтроля с 1 сентября 2023 добавят новые.
В их числе есть такие:
от застройщика или технического заказчика в Росприроднадзор не поступило извещение о начале строительства либо реконструкции объектов капстроительства;
владельцы ряда производственных объектов (это касается объектов I и II классов опасности) представили в Росприроднадзор акт о том, что они выполнили план мероприятий по предотвращению и ликвидации загрязнений окружающей среды;
компания, которая среди прочего перерабатывает и реализует углеводородное сырье и продукцию из него, не направила в контролирующий орган уведомление об утверждении плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.
Напомним, если в 2023 выявляют индикаторы риска, могут провести (см. постановление Правительства от 10.03.2022 № 336 (ред. от 04.02.2023)) (при согласовании с прокуратурой) внеплановое контрольно-надзорное мероприятие (то есть проверки Росприроднадзора).
Документ: Приказ Минприроды от 10.01.2023 № 5 «О внесении изменений в Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований по федеральному государственному экологическому контролю (надзору), утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30 декабря 2021 № 1044» (зарегистрировано в Минюсте 15.02.2023 № 72371).